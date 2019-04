Чіповані права з обмеженим терміном дії

До Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020 роки МВС долучилося розробкою законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації законодавства та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ)", який передбачає чимало змін для численної армії українських водіїв.

Ідеться про нові водійські посвідчення з електронним чіпом та обмежений термін їх дії, зміну процедури отримання прав і нові відмітки в них. А ще — про акредитацію для автошкіл та інструкторів, зміни при складанні іспитів, нові категорії транспортних засобів та правила для водіїв-новачків. А для боржників — обмеження при реєстрації купівлі-продажу транспортних засобів.

Реалізація зазначених норм, як сподіваються розробники закону, сприятиме створенню належної транспортної політики щодо отримання водійських посвідчень, підвищенню безпеки дорожнього руху та вільному пересуванню наших громадян.

Одне слово, реформа масштабна і, крім усього іншого, передбачає подорожчання адмінпослуг. Щоб вона не звалилася на громаду як сніг на голову, МВС вирішило заздалегідь розмістити законопроект на своєму офіційному сайті. Зауваження та пропозиції до проекту від фізичних і юридичних осіб, їх об'єднань приймаються впродовж місяця з дати опублікування в письмовому або в електронному вигляді.

Документ викликає неабияку зацікавленість, оскільки зачіпає широку сферу життєдіяльності, що стосується не лише водіїв, а й усього суспільства (всі ми якщо не водії, то пасажири). Нині автомобільна система України налічує понад 9,2 млн транспортних засобів, у тому числі: 6,9 млн легкових автомобілів, близько 250 тис. автобусів, 1,3 млн вантажівок, понад 840 тис. одиниць мототранспорту.

Адаптація чи зближення?

Тож обговорювати справді є що і є з ким. До того ж зміни давно назріли, та й продиктовані вони не тільки внутрішніми потребами, а й зобов'язаннями перед міжнародною спільнотою. Після завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію Євросоюз має право вимагати виконання взятих нашою державою зобов'язань. Тобто Україні обов'язково слід внести до вітчизняного законодавства зміни, які дадуть змогу адаптувати наші правила під європейські стандарти.

Зокрема це стосується імплементації законодавства ЄС у сфері видачі водійських прав. Ідеться про запровадження двох європейських директив 2006/126/ЄС і 2003/59/ЄС. Перша стосується форми та правил видачі водійських посвідчень, а друга — регламентування правил видачі документів на керування транспортними засобами категорії C і D, тобто комерційного транспорту.

Однак щодо цього є й інша точка зору. Мовляв, жодних конкретних зобов'язань Україна на себе не брала. Є лише рекомендації стосовно зближення нашого законодавства з європейським. До того ж директиви кілька разів змінювалися, навіть уже після погодження остаточно тексту Угоди про євроінтеграцію, тож не обов'язкові для країни, котра не є членом ЄС.

Та, хоч би там що казали, законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо імплементації законодавства та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територіальними органами МВС)", розроблений у євроінтеграційному руслі.

Що стосується нових водійських прав, то їх зможуть отримати всі бажаючі 16–18–20–21–24 років (залежно від категорії транспортного засобу), які досягли певного віку, успішно пройшли медогляд, склали теоретичний і практичний іспити.

Зовні посвідчення мало чим відрізнятимуться від нинішніх, однак матимуть дуже істотну відмінність — безконтактний електронний носій (чіп). Це має убезпечити документ від підробок. Які дані вноситимуть на електронний носій, поки що достеменно не відомо. Проте, за словами начальника Головного сервісного центру МВС Владислава Криклія, найімовірніше, продублюють візуальну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, фото водія, дату народження, зразок підпису, дату видачі документа, відкриті категорії на право водіння транспортних засобів. Наразі з цим остаточно не визначилися. Можливо, все пропишуть в окремих нормативних документах уже після прийняття законопроекту.

Удвічі скорочений термін дії

Що ж до забезпечення водіїв новими документами, то, у разі схвалення закону, проблем із випуском чіпованих посвідчень не буде. В сервісних центрах МВС уже є відповідне обладнання. І воно буде задіяне не лише в період масової заміни водійських прав. Річ у тому, що термін дії нових посвідчень планують скоротити вдвічі (з 30 років, чинних тепер, до 15).

Зокрема, право на керування транспортними засобами категорій АМ, А1, А2, А, В1, В та ВЕ надаватиметься терміном на 15 років, а на керування транспортними засобами категорій С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D, DЕ, Тb та Tm — на 5 років.

Тобто в Україні термін 15 років пропонується для звичайних водіїв, а для тих, хто задіяний у пасажирських і вантажних перевезеннях, — хочуть знизити до п'яти років. Такі норми діють у більшості європейських країн, де права оновлюють кожних 10–15 років для автолюбителів, і кожних 5 років — для водіїв комерційного транспорту (вантажівок, автобусів).

Надалі після спливання терміну дії прав водій повинен пройти медичний огляд. І якщо зі здоров'ям буде все гаразд — права видадуть знову. В Європі практикують таку норму: чим старший водій, тим частіше він проходить медогляд (2–5 років). У нас поки що не прийшли до єдиної думки з цього питання.

На новачків теж чекає сюрприз. Права для водіїв, які отримуватимуть їх уперше, будуть чинними протягом двох років. Їздити новачки мають зі швидкістю не більше 70 км/год і без пригод. Бо лише після спливання цього терміну, якщо не скоїли більше двох порушень ПДР, вони зможуть отримати права на 15 років і без обмеження швидкості.

Права на "автомат"

У законі передбачаються зміни не лише щодо отримання прав, а й щодо самого навчання. Скажімо, водій, який навчався в автошколі на машині з автоматичною коробкою передач, матиме право їздити тільки на таких авто. Обдурити патрульних не вдасться, адже в правах буде відмітка про дозвіл лише на "автомат". Якщо ж виникне бажання їздити на обох типах машин, доведеться додатково скласти практичний іспит.

Але водії, що навчалися і здавали іспит на авто з механічною коробкою, зможуть керувати обома типами автомобілів.

Схоже, дійдуть руки й до автошкіл. Про те, що з ними не все гаразд ще з радянських часів, знають усі. Ситуація з роками ускладнилася ще більше. Багато водіїв, закінчивши навчання, не знають елементарних речей: не вмикають повороти, не відчувають габаритів свого авто, не орієнтуються на складних перехрестях, створюючи безпричинно кілометрові затори. Все це свідчить не тільки про незнання новачків-водіїв, а й про низьку кваліфікацію інструкторів та корупційну складову — купівлю прав замість набуття знань.

Попри це, автошколи в Україні досі є невід'ємною частиною офіційного процесу навчання та отримання водійських прав. Перед складанням іспиту в МРЕВ претендентові необхідно надати довідку про закінчення курсів у автошколі.

Акредитація й персональна відповідальність

Згідно з новим законом, впроваджуватиметься акредитація автошкіл, у яких працюватимуть тільки сертифіковані інструктори. Вони будуть внесені у спеціальні реєстри, де кожен зможе швидко і безкоштовно їх знайти й перевірити, не втрапивши в халепу при виборі майбутнього місця навчання.

До того ж навчати майбутніх водіїв зможуть і окремі атестовані фахівці. Вони нестимуть персональну відповідальність за погану підготовку своїх підопічних. В разі низького рівня знань учнів їхньому інструктору доведеться достроково пройти переатестацію.

Є й ще сміливіші пропозиції. Приміром, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе виступає за те, аби автошколи не були обов'язковими у процесі підготовки водіїв. Чиновник упевнений, що це обмежить бюрократичні механізми і знизить корупційні ризики. Мовляв, є спеціальні комп'ютерні програми, за якими можна самотужки вивчати правила дорожнього руху.

Сімнадцять європейських категорій

Однак вернімося до законопроекту. Його норми передбачають введення нових та деталізацію наявних категорій транспортних засобів. Усього категорій буде сімнадцять, і визначатимуть їх залежно від ваги транспорту, кількості місць, двигуна і т. д. Класифікація стане ідентичною європейській.

В Україні з'являться категорії водійських прав на мопеди зі швидкістю до 50 км/год, квадроцикли, трамваї і тролейбуси. В обіг увійдуть поняття нижчих і вищих категорій транспортних засобів та поняття зіставлення категорій. Крім того, буде створено базу перевізників, які транспортують небезпечні вантажі.

Варто звернути увагу й на те, що посвідчення водія категорій C1, C, D1 і D видаватимуться лише особам, які вже мають право на керування транспортними засобами категорії B. Така вимога не стосуватиметься військовослужбовців строкової військової служби, осіб рядового та молодшого начальницького складу служби цивільного захисту. А на посвідчення категорій BE, C1E, CE, D1E і DE матимуть право лише особи, які вже мають право на керування транспортними засобами категорій B, C1, C, D1 і D, відповідно.

Щодо вартості послуг, то нині в сервісних центрах МВС діють ціни, затверджені урядом ще 2012 р. Звісно, відтоді собівартість послуг зросла, дехто навіть стверджує, що на більш ніж 100%. Тому, мовляв, ціни потрібно привести до економічно обґрунтованого рівня. Задля цього слід збільшити адміністративний збір і прив'язати його до прожиткового мінімуму.

Проте, щойно про це зайшла мова, одразу спрацювала давня приповідка про апетит, який приходить під час трапези. І якщо спочатку йшлося про подорожчання до 5%, далі — на 10–20%, то нині мовиться про підвищення цін удвічі. Наприклад, якщо сьогодні вартість реєстрації авто коштує від 485 грн для вітчизняних автомобілів до 520 для іномарок, то за новими тарифами треба буде заплатити від 1112 грн і більше, залежно від термінів реєстрації та низки інших нюансів.

Гроші — в обмін на швидкість

Зростуть у ціні не лише обов'язкові платежі, а й забаганки. Скажімо, так звані блатні номери, якими полюбляють хизуватися крутелики. Для них комбінація з чотирьох однакових цифр у номері коштуватиме 27 795 грн, або 15 прожиткових мінімумів. Три однакові цифри підряд потягнуть на 9 269 грн, а не підряд — на 3 706 грн, два нулі на початку номера — 7 412 грн і т.д.

Прикрощі чекають на боржників. Передусім недобросовісних аліментників, та й загалом усіх осіб, включених у Єдиний реєстр боржників. Для них настануть нелегкі часи: зареєструвати авто, купити, подарувати, обміняти, зняти з обліку й навіть придбати номер вони не зможуть. У проекті закону передбачена пряма заборона будь-яких реєстраційних дій для авто, чиї власники — боржники. Двері сервісних центрів для них будуть зачинені.

І це далеко не всі зміни, передбачені в новому законопроекті. Однак противників нововведень запевняють у необхідності таких трансформацій (про це йдеться в пояснювальній записці до закону) і заспокоюють, обіцяючи, що заміна прав не буде нагальною (це вже зазначено в перехідних положеннях документа). Там, зокрема, прописано, що посвідчення водія, які були видані до дня набрання чинності цим законом, є дійсними до закінчення строку їх адміністративної дійсності й не підлягають обов'язковому обміну, крім випадків, передбачених законодавством. А ось посвідчення водія з розпізнавальним знаком "SU" (СРСР) та посвідчення тракториста-машиніста, видані в республіках колишнього Союзу, вважатимуться посвідченнями іноземної держави.

Слід нагадати, що нинішні українські права придатні для поїздок у Європу. Ситуація може змінитися, коли введуть нові посвідчення європейського зразка. Тож перейматися з приводу як поїздок за кордон, так і запланованих реформ не варто. Поступово ми звикаємо до тих змін, які Україна вже запровадила в дорожньо-транспортній галузі.

Так, замість ліквідованої у 2015 р. ДАІ врешті створили у 2017-му дорожню поліцію. З надзусиллями, але наважилися на обмеження швидкості в населених пунктах не вище 50 км/год і навіть повернули на дороги радари (TruCAM). Правда, приладів ще замало, однак на найнебезпечніших ділянках вони вже діють. Планується обладнати радарами ще й патрульні машини, аби фіксувати порушення під час руху поліцейських. Рано чи пізно на вулицях з'являться обіцяні урядом автоматичні камери спостереження.

Торік восени стартувала й реформа паркування, яка дала змогу знімати порушення на фото або відео і виписувати штрафи. Причому це можуть робити заочно, залишивши копію постанови на лобовому склі, а оригінал надіславши власнику автівки поштою. Саме він вважатиметься винуватцем, навіть якщо неправильно припаркувався хтось інший на його машині.

І це далеко не весь перелік нововведень останніх років. Серед них є досить радикальні заходи. Наприклад, кримінальна відповідальність за водіння у нетверезому стані. Наприкінці минулого року парламент схвалив законопроект №7279-д, яким адміністративне порушення замінили на кримінальне (замість ст. 130 Адмінкодексу з'явилася нова — у Кримінальному — №286-1).

За водіння авто у нетверезому стані істотно зросли штрафи: від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000–34000 грн) з позбавленням права керувати авто на строк до трьох років. Якщо водій повторно сяде за кермо "під мухою", йому загрожує штраф до 51000 грн. і позбавлення прав на термін від двох до трьох років. А ось покарання для порушників швидкісного режиму не змінилися. Штраф на суму 225 грн загрожує за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год і 510 грн — на понад 50 км) год.

Маєш гроші — швидше їдеш — більше платиш…