Бізнес без найманих працівників

Із настанням літа торгівля, як відомо, завмирає.

Підприємці в торгових точках сумовито підраховують збитки від оренди спорожнілих бутиків і магазинів, а також витрати на утримання нудьгуючих продавців... Однак є вид підприємницької діяльності, що не потребує штату найманих працівників і обмежений мінімальним розміром орендованої площі, — це вендинговий бізнес, надзвичайно популярний у Європі та США, але недостатньо розкритий в Україні.

Про те, наскільки ми відстаємо від інших країн у цій сфері, промовисто свідчать цифри: у Європі налічується 4,5 млн вендингових автоматів (1 на 120 чоловік), оборот — 20 млрд дол. на рік. У Японії — 5,6 млн автоматів (1 на 23 жителів), оборот — 20 млрд дол. У США — 15,4 млн автоматів (1 на 20 чоловік), оборот — 24 млрд дол. По Україні точної статистики немає, бо невідомо, скільки реально на ринку нелегально завезеного обладнання. Аналітики ринку вважають, що, коли брати кількість офіційно представленого обладнання, ця цифра може бути на рівні 10 тис. автоматів, можливо трохи більше.

Дивно, що вендинг, попри всі свої переваги, поки що не набув значного поширення в нашій країні, але зрушення все-таки є: якщо донедавна "головним болем" багатьох власників торгових автоматів були складнощі з обслуговування (машина перебуває поза полем зору господарів, може в будь-який момент зламатися, або просто скінчиться товар), то сьогодні ця проблема відходить у минуле.

"В Україні вендингові апарати почали оснащувати GSM-модулями, — коментує начальник відділу продажів київської компанії-дистриб'ютера й імпортера італійського виробника обладнання для вендингу Леонід Денисов. — Ця новація дозволяє власникам автоматів "тримати руку на пульсі" своєї торгової точки, не відвідуючи її систематично. Вартість таких модулів — близько 400 дол., вони повідомляють по Інтернету своєму власнику про перебіг продажів, про несправності та запаси продукції.

Ця технологія називається телеметрією, вона дозволяє керувати функціональними процесами завдяки інформації, отримуваній із відстані. В окремих випадках є можливість дистанційно впливати на виправлення та корекцію проблем. Але поки що ці технології лише набирають популярності.

З'явилася ще одна корисна новинка. Сьогодні для розрахунків із автоматами можна використовувати систему Pay Pass — платіжну систему для безконтактного розрахунку за куплений товар, коли покупець може розрахуватися, приклавши до пристрою свою банківську карту з чипом. Для цього необхідно встановити на автомат додаткове обладнання. Поки що ці новинки тільки почали з'являтися в Україні..."

Не стоїть на місці й асортимент послуг, які пропонує торгівля з допомогою вендингового обладнання: в Україні починають з'являтися так звані "Флоромати" — автомати з продажу живих квітів. У США, Японії та деяких європейських країнах таке обладнання з'явилося давно — 1989 р., а ось у нас воно поки що в дивовижу.

Доставка букетів у таких автоматах покупцю зазвичай повністю автоматизована, квіти гарантовані від будь-яких ушкоджень, не виштовхуються, не падають, а потрапляють прямо до рук.

Складність цього обладнання полягає в тому, що для рослин потрібні певний температурний режим, вологість і особливе освітлення. Необхідна кількість води та створення мікроклімату регулюються автоматично, що дозволяє зберігати живі квіти свіжими від 10 днів до 2 тижнів.

До речі, у звичайних квіткових магазинах букети зберігаються в холодильниках найчастіше тільки вночі, а у флороматах — цілодобово.

Зовнішній вигляд таких вендингових автоматів досить привабливий: вітрина складається з кількох рівнів, на кожному розміщується близько 8 букетів. Бувають автомати і з комірками для квітів, причому модулів із комірками, приєднаних до автомата, може бути дуже багато — кілька десятків.

Аналітики ринку вважають, що розміщення таких автоматів та їх цілодобовий режим роботи в аеропортах, торгових центрах, театрах і молодіжних кафе — досить перспективний напрям.

Засмучує тільки висока вартість флороматів — від 2000 до 5000 дол. за новий автомат, а інколи й дорожче.

Крім того, для багатьох покупців такий вид торгівлі цілком несподіваний, багатьох насторожує, — до цього ще треба звикнути, адже у звичайному квітковому магазині можна попросити продавця зробити композицію на власний смак, чого автомати зробити не можуть.

Крім флороматів, вендингова індустрія пропонує сьогодні багато проектів, — це автомати, що торгують сувенірами, поп-корном, питною водою та напоями, шкарпетками, бахилами, снек-машини, копіювальні, масажні автомати й торгові автомати з продажу дисків...

Але найпопулярнішими залишаються традиційні кавові автомати і платіжні термінали.

В Україні теж є виробники автоматів із продажу питної води та напоїв, є спроби запустити нові проекти, але більшість автоматів в нас усе-таки — закордонні.

Купують як старі автомати, так і нові. Цінова політика на вживане обладнання може коливатися у межах від 1000 до 2000 у.о., вартість же нового стартує від 3000 у.о.

Багато підприємців ризикують, купуючи ненову імпортну техніку, адже ніхто не знає, як довго вона служитиме. У певному сенсі, це — лотерея...

Кризові роки позначилися на вендинговому ринку: якщо раніше більшість підприємців купували автомати у кредит, то тепер позичати в банках люди просто бояться. Як наслідок — темпи зростання ринку сповільнилися.

Є, звісно, варіанти, коли підприємець орендує вендинговий автомат. При цьому він може або не платити щомісяця за його оренду, купуючи в орендодавця певну кількість товару для автомата. Або платить за оренду і купує домовлену кількість товару. На сьогодні кожен сам визначає для себе вигідний вид оренди, що приносить прибуток.

Є в нинішнього вендингового бізнесу і свої підводні рифи, а саме — проблема пошуку місця для встановлення торгового автомата.

"Отримання дозволу на встановлення вендингового обладнання в комерційних закладах або на вулицях — завдання нескладне, хоча часто трапляються бюрократичні перепони й зволікання, — розповідає Леонід Денисов.—Так, сьогодні складно отримувати спеціальні дозволи на розміщення торгового автомата в освітніх установах (школах та інститутах)".

Зрозуміти позицію приймаючих і контролюючих органів можна: часто клієнтами автоматів стають саме діти, оскільки продукція, яка в них продається, саме молодіжна: кока-кола, пепсі, чіпси тощо. Перевіряти вік покупців автомат, на відміну від продавців у магазинах, не може. А шкода, заподіяна таким асортиментом дитячому організмові, — може бути величезна.

І, доки двері шкіл та вишів для вендингу зачинені, гравці ринку шукають місця з високою відвідуваністю — до кількох тисяч людей на день — і відсутністю конкурентів. Високий попит на місця на вокзалах, у торгових центрах, банках, місцях громадського харчування.

Ринок торгових автоматів в Україні ще далеко не насичений, фахівці оцінюють його наповненість на рівні 5—10%, залежно від регіону.

Тут є де пофантазувати, вибрати свій напрям, знайти оптимальні шляхи до успіху. Адже вендинг може не тільки нести небезпеку через шкідливий товар, а й бути гарним, надихаючим, дарувати радість, як це роблять флоромати з продажу квітів...