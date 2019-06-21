Безладні поштові зв'язки, або 50 відтінків сірого імпорту

У багатомільйонному потоці покупок українців "для себе" сформувався цілий сектор тіньової економіки. Поштові компанії та експрес-перевізники, як виявилося, мають свій найсправжнісінький "метр кордону", контролювати який держава попросту відмовляється, поклавшись на совість операторів доставки. Ну, ті так і працюють. По-різному. З 1 липня 2019 р. набувають чинности нові правила поштового оподаткування. Чи упорядкують вони хоч якоюсь мірою безладні поштові зв'язки?

Сухі цифри. Навіть при загальній тенденції (хоча й дуже млявої) до зниження рівня тінізації вітчизняної економіки в Україні залишаються галузі, де тінь і далі прискорено зростає. Так, згідно з даними Мінекономрозвитку, інтегрований показник рівня тіньової економіки в Україні (у відсотках від обсягу офіційного ВВП) за дев'ять місяців 2018 р. знизився на один відсотковий пункт (до 32%) порівняно з аналогічним періодом 2017-го. При цьому такими, що найбільш швидко тінізуються, виявилися чотири види економічної діяльности: транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність. У цій галузі рівень тіньової діяльности за неповний 2018 р. зріс відразу на 8 відсоткових пунктів проти 2017-го.

За останні п'ять років, на тлі буму електронної комерції, кількість завезених у країну товарів через операторів доставки зросла в десятки разів. Нині кожен може, не встаючи з дивана, користуючись тільки смартфоном, замовити собі за допомогою Інтернету вподобаний товар, що виробляється на іншому кінці світу. Але в багатомільйонному потоці покупок "для себе" сформувався цілий сектор тіньової економіки: коли під норму в 150 євро неоподатковуваних покупок "для себе" в Україну поїхали комерційні партії вантажів на мільйони євро.

А як інакше, якщо збут нелегального імпорту всередині країни взагалі ніхто не контролює, і головною складністю для тіньового бізнесу стало цей товар завезти! І рішення знайшлося. Посилки.

Нижче наведено дані про кількість міжнародних поштових і експресвідправлень (відповідно до МПВ і МЕВ), надані ДФС на запит DT.UA.

Табл. 1. Кількість МПВ і МЕВ, переміщених на митну територію України

Роки МЕВ МПО РАЗОМ Кількість, шт. Кількість, кг Кількість, шт. Кількість, кг Кількість, шт. 2014 4 332 259 2015 18 302 437 2016 30 178 104 2017 7 659 390 12 292 584 24 320 184 35 178 803 31 979 574 2018 6 088 778 15 233 802 36 756 047 38 330 430 42 844 825

Табл. 2. Кількість МПВ і МЕВ, переміщених за межі митної території України

Роки МЕВ МПВ Кількість, шт. Кількість, кг Кількість, шт. Кількість, кг 2017 271 806 1 686 926 6 157 745 5 993 973 2018 312 698 1 954 932 7 556 757 3 646 288

Нескладно помітити, що:

1) кількість і вага відправлень, імпортованих в Україну, на порядок більша за аналогічні параметри експорту;

2) тільки за один 2018 р. кількість МПВ, відправлених в Україну, зросла на 12,4 млн шт. (на 51%).

Усього за 2018 р. у країну надійшло більш як 42,8 млн МПВ і МЕВ (понад 33% зростання). Лише одна "Укрпошта" опрацювала 34,4 млн міжнародних імпортних та експортних відправлень, що майже на 45% більше, ніж 2017 р. (У цілому доходи компанії від міжнародних операцій, за наданими нею даними, зросли на 37%.)

У підсумку, за оцінками експертів, загальна вартість завезених товарів усіма операторами МПВ і МЕВ перевищила 1 млрд євро.

Але, враховуючи заниження вартости при фіктивних доставках у 5–10 разів, під безподатковий поріг у 150 євро, підрахувати реальну вартість завезених операторами доставки товарів — неможливо. Ніяк.

У поштових та експресдоставках взагалі нічого не можна зрозуміти. Хто везе, що везе, скільки це коштує і куди в підсумку потрапить.

Це здається смішним, абсурдним і не вартим уваги, але це тільки допоки не починаєш вникати в масштаби. А вникнувши, розібравшись і жахнувшись розмаху, просто дивуєшся: чому про цю проблему не кричать на кожному розі?

Відкриваємо завісу й для вас. Дивуйтеся геніяльності разом з нами.

Здивування перше

Головна конкурентна перевага посилкової контрабанди перед іншими її формами — безпека й практично 100% гарантія доставки вантажу. Вона невловима.

Згідно з ч. 7 ст. 22 Закону України "Про поштовий зв'язок", поштові вантажі при перетині кордону не зупиняються, не перевіряються і не затримуються. "Проїзд транспортних засобів поштового зв'язку до об'єктів поштового зв'язку, у тому числі розташованих при вокзалах, станціях і портах, а також у пунктах пропуску через державний кордон України, з метою обміну поштових відправлень здійснюється безперешкодно, позачергово і безоплатно".

При фактичному перетині кордону митниця перевіряє тільки товарно-супровідні документи, у яких зазначено, наприклад: посилки зі США, 5000 шт., загальна вартість посилок — 150 000 дол., вага 2000 кг, відправник... перевізник…

До цього документа додається реєстр одержувачів — список з 5000 прізвищ та імен. І все.

Що саме всередині, і чи відповідає заявлена вартість посилок фактичній? Ніхто не перевіряє. Чи існують одержувачі, зазначені в документах, і чи замовляли вони ці товари? Теж ніхто не перевіряє.

Вантаж поштовий — проїжджайте!

На документах і в базі ставиться відмітка про те, що такий-то поштовий оператор проїхав на ММПО (Місце міжнародного поштового обміну), а по-простому — на свій склад усередині країни, і їде під так званим митним контролем. Але контролю фактично немає, як немає й відповідальности за фіктивні посилки.

Яскравий приклад — затримка посилок, які перевозить поштовий оператор "Преміум Пакет": на кордоні були пред'явлені документи на посилки по 24 дол. Реально виявилося — партія з 3500 мобільних телефонів по кілька сотень доларів кожен.

За кілька місяців телефони повернули відправникові до Литви, оскільки той нібито випадково переплутав вантаж і відправив не те, що мав би. Усе. Перевізник ні при чому. А потім на ММПО "Преміум-Пакет" стається пожежа. Горить виключно документація. Архів за 2018 р. безповоротно втрачено. Уся доказова база їхньої діяльности за рік згоріла.

У контролюючих та перевіряючих органів мали б виникнути запитання. Але які?

Здивування друге

Закрити ММПО поштового оператора-винуватця на практиці майже неможливо. В Україні з 2015 р. скасовано всі регламентуючі акти щодо роботи, відкриття-закриття ММПО.

Зробила це не ДФС, а Міністерство інфраструктури, яке наказом №19 від 30.01.2015 скасувало регуляцію, з метою створення нових, ліберальніших норм. Але їх відсутність виявилася набагато цікавішою за будь-яку лібералізацію настільки, що за чотири роки їх усього-на-всього забули запровадити.

На практиці механізму позбавити "поштовика" права на "метр кордону" немає.

Круто? Ні, геніяльно! І все в рамках закону.

Здивування третє

Словом, в'їхати в країну можуть "посилки" на мільйони доларів, а до ММПО доїхати — дрібні сувеніри заробітчан. Хто ж заважає перевантажити машину дорогою до ММПО? Але навіщо ускладнювати. Адже ММПО — справжня "таємна кімната", по суті, склад поштового оператора з наявністю свого митника, у якого є влада, печатка й мотивація. До "таємної кімнати" заїжджає хура посилок по 20 дол. кожна, а виїхати може партія чого завгодно на мільйон доларів.

Що це означає для держави? Те, що за цю саму комерційну партію чого завгодно на мільйон доларів не сплачено в держбюджет митних платежів і ПДВ. Тобто мінімум 20% від вартости імпортованого товару. А всього лише треба було занизити вартість і роздрібнити комерційну партію товарів.

Причина зловживань відома. Ще в 2017 р. Всесвітня митна організація у своєму звіті показала, що граничні значення на безподаткове ввезення поштових і експресвідправлень призводить до заниження вартости та дроблення комерційних партій вантажів.

Один з очевидних результатів зловживань — невідповідність між кількістю відправлених "у" країну й отриманих там посилок. В Україні кількість отриманих відправлень виявляється в рази більшою, ніж сюди ж відправлених… У результаті комерційні партії дорогих товарів потрапляють до країни в дешевих посилках, які не підлягають оподаткуванню.

Таб. 3. Вартість поштових та експресвідправлень з Польщі в Україну, євро

Процедура/роки 2015 2016 2017 Польща відправила 15 727 134 15 127 144 15 158 477 Україна отримала 15 827 289 33 546 134 45 595 982 Різниця 0 ( з урахуванням курсової похибки) 18 418 990 30 437 505

Ринок перевезень

Чи є відсутність експортної діяльности в поштових та експресоператорів непрямим маркером їхньої недобросовісної роботи? Експерти стверджують, що так. І вважають, що насамперед про причетність до схем може свідчити неможливість для рядових громадян скористатися послугами таких операторів. Наприклад, відправити посилку з України.

В Україні 29 компаній на ринку поштових та експресвідправлень. У тому числі 8 поштових: дві з яких (ТОВ "Транс-Логістик-Сервіс" і ТОВ "Преміум Пакет ГМБХ ЕНД КО.КГ") не здійснюють експортної діяльности. Вам не знайти їхніх відділень і не відправити посилки.

З 21 експресперевізника експорт за 2018 р. був нульовим у чотирьох компаній: ТОВ "Східно-європейський експрес", ТОВ "Інтернешнл кур'єр сервіс", ТОВ "Полекс експрес", ТОВ "Логістік Делівері Експрес".

У загальному заліку без експортних відправлень ми маємо 25% поштових операторів і майже 20% "експресів". Багато це чи мало?

Давайте порахуємо.

2018 р. в Україну завезено 36,7 млн посилок. 34,4 з яких "перевалила" "Укрпошта".

Монополіст? Безперечно. Але якщо глянути на обсяги в кілограмах, то є інший лідер — "Преміум Пакет".

Табл. 4. Порівняння обсягів доставлених вантажів, кг

("Укрпошта" і "Преміум Пакет" за червень–серпень 2018 р. через ДП МА "Бориспіль")

Місяць "Укрпошта" "Преміум Пакет" Червень 199 444 102 236 Липень 228 827 216 990 Серпень 216 093 324 129

У серпні "Преміум" обійшов "Укрпошту" на 50%. Схоже, що маловідомий поштовий оператор опрацьовує в тоннах більше вантажів, ніж визнаний монополіст ринку.

Імітація боротьби

Зазнала фіяско ініціятива Мінфіну, якою пропонувалося змінити адміністрування МПВ і МЕВ, і вже втілена в закон про три посилки. Судячи з усього, вона явно не сподобалася ні операторам ринку, ні трудівникам ДФС.

Отримання операторами ринку статусу податкових агентів з відповідальністю за ввезений вантаж і за сплату податків з нього, запровадження електронного реєстру із зобов'язанням попередньої його подачі, ідентифікацією одержувача та обмеження кількости посилок на місяць — у комплексі значно ускладнило б зловживання.

Однак у результаті спочатку набрання законом чинности перенесли на цілий рік, а потім і зовсім скасували норму про три посилки. Офіційну причину озвучила DT.UA Ніна Южаніна, голова податкового комітету ВР: "Тому що в нас деякі поштові оператори перебувають у рамках угоди, яка не дозволяє відстежити, проконтролювати та ідентифікувати всі посилки…"

Замість новацій отримали зниження безподаткового порога зі 150 до 100 євро з липня цього року, решта — аж в 2021 р., що більше схоже на імітацію боротьби.

"Таким чином, з 01.07.2019 р. набувають чинности зміни тільки щодо ліміту для безмитного ввезення міжнародних відправлень, але не сам принцип адміністрування цього ліміту. Тому система роботи як поштових операторів, так і митниці не змінюється", — підводить риску в.о. міністра Мінінфраструктури В.Довгань у своїй відповіді на інформаційний запит DT.UA.

Нічого в роботі як поштових операторів, так і митниці не змінюється, повідомляє нам чиновник. Тобто боротися зі зловживаннями і контрабандними схемами ніхто не збирається? Поштові схеми й далі підживлюватимуть продукцією нелегальних торговців усередині України, створюючи чорний кеш — основу корупції. Продовжиться знищення внутрішнього виробника й тиск на легальний імпорт, який буде змушений іти в тінь.

То, може, і нам треба йти шляхом Європи, яка зважилася на надзвичайні заходи — обнуління порога безподаткового ввезення посилок на свою територію, переходячи на оподаткування "під нуль"?

Чи нам усе ж таки вдасться приборкати безладні поштові зв'язки чиновників і нелегальних бізнесменів зі збереженням безподаткового ліміту для українців? Усі карти в уряду на руках — є можливість провести перевірки діючих операторів ринку, внести зміни до указів та нормативних актів так, щоб "поштовики" мали не тільки можливості, а й обов'язки і відповідальність. Можна, нарешті, прибрати паперові реєстри, замінивши їх електронним документообігом і створивши умови для легкої сплати митних і податкових платежів онлайн для українців, які справді замовляють "для себе".

З розкла́ду, який ми побачимо найближчим часом у посилкових схемах, буде зрозуміло: хто, чого вартий або скільки…