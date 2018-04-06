"Абсолютна свобода" вибору: зростає не тільки трафік, зростають і тарифи

Мобільні оператори почали запускати мережі 4G. Одночасно з'явилася одна гарна новина: тарифи на мобільний зв'язок не зростатимуть. Адже вони були раніше підвищені й оптимізовані під гігабайти трафіка. Від економіки нікуди не подінешся — при розгортанні мереж за новими технологіями, що передбачають вкладення коштів як на купівлю й користування частотами, так і на замовлення та встановлення обладнання, оператори неминуче підвищують тарифи.

Хроніка переходів

"Шановний абоненте! З 15.02.2018 тарифний план "Свобода S" припиняє свою дію. Обслуговування продовжиться на умовах тарифу "Абсолютна свобода S": цілих

7 ГБ Інтернету, 750 хвилин на *** та інші оператори за 85 грн/

30 днів".

"Шановний клієнте, 20.02 ваш тариф закривається. До 31.03 він буде безплатно змінений на ***. Новий тариф підібрано згідно з вашими витратами: безлімітні дзвінки в мережі — 2 грн за день користування, по Україні —

1,5 грн/хв., Інтернет — 5 грн кожні 100 МБ".

Подібні повідомлення торік або на початку нинішнього отримував практично кожен абонент — оператори оптимізували, а краще сказати, підвищували свої лінійки тарифів. Робили це вони, звичайно, прикриваючись зростанням трафіка в 3G-мережах, надаючи дедалі більше й більше Гбайт. При цьому практично зникли дешеві тарифні плани (ТП) з самими дзвінками й SMS, але без передачі даних.

З іншого боку, не можна не визнати, що мільйони абонентів продовжували довгі роки користуватися ТП, запровадженими не тільки до початку розгортання 3G-мереж, а й до обвалу курсу гривні в 2014 році.

Крім того, держава провела тендери, на яких одержала за частоти мільярди гривень. Витратили оператори мільярди гривень і на модернізацію мереж. Навіть якщо компанії залучали під цю справу кредити, вони все одно їх повертатимуть з коштів своїх же абонентів.

Отже, першим здійснив масовий перехід зі старих тарифів на нові лідер за кількістю абонентів — "Київстар". З 1 вересня компанія закрила практично всі старі й невигідні для оператора (але дуже вигідні для абонента) тарифні плани. Користувачі цих планів були автоматично переведені на нові умови, перед цим компанія провела SMS-розсилку з повідомленням про перехід. Звичайно ж, багато хто обурювався, особливо незадоволені були абоненти, які використовували номер як другий — вони дзвонили по ньому зрідка або приймали дзвінки. Абонентів, які платили до 50 грн/місяць, перевели на тарифний план за 70 грн/місяць, наступну групу (50—100 грн) — на тариф вартістю 110 грн і т.д. У нових тарифах абонентам запропонували більший обсяг послуг.

"Vodafone Україна" підняв ціни на свої недорогі тарифи наприкінці жовтня, хоча бавився підвищенням і до цього, приводячи їх у "відповідність з ринком". Нагадаємо, що на старті ребрендингу й запуску 3G вони були найдешевшими. Але це був типовий маркетинговий хід для відвоювання клієнтів.

Після жовтневого здорожчання ціна дзвінка на інші мережі після вичерпання місячного або денного пакета зросла вдвічі, а за денний безліміт на дзвінки всередині мережі Vodafone почали знімати по 2 грн щодня, незалежно від використання. Що знову ж таки обурило абонентів, які мало дзвонять. Після цього тарифи піднялися й у дорожчих пакетах Vodafone.

Остаточно підвищив тарифи й lifecell у середині лютого ц.р. А доти в оператора відбувалася тарифна чехарда: ули і старі тарифи, і нові, і експериментальні. Риску під цим періодом підвели 15 лютого. Оператор припинив дію всіх тарифів "3G+ Свобода", а їхніх користувачів невдовзі перевів на дорожчі тарифні плани "Абсолютна свобода". Зазначені тарифи надають абонентам більший обсяг послуг, однак їхня вартість збільшилася на 25 грн.

Чи є порушення?

"Я не юрист, але розумію, що в цьому випадку можна говорити про порушення законодавства (Закону України "Про захист прав споживачів"?): Мене примушують "споживати" послугу, якою я апріорі не можу користуватися (Інтернет), але змушений її оплачувати", — написав у редакцію DT.UA з приводу добровільно-примусового переходу постійний читач.

Читаємо в іншому зверненні: "Виходить, що діючим абонентам нав'язують перехід з Red S старого в Red S новий, адже перехід в Red XS їм заборонений? При цьому пакет Red XS має значно більші можливості, ніж RED S 2015 (див. табл.), але коштує дешевше.

На це питання у прес-службі Vodafone відповіли так:

"По-перше, у цьому випадку абоненту, який користується цим діючим тарифом, не обов'язково переходити будь-куди, якщо його влаштовують умови (проблема в тому, що абонента якраз і не влаштовувало одержувати послуг менше, а платити більше. — Г.Б.).

У цьому випадку логіка дій компанії така: для нових абонентів ми пропонуємо початкові пакети з мінімальним набором послуг, яких достатньо для старту користування мобільним Інтернетом. Багато клієнтів, які спробували послуги в тарифі XS, далі переходять на тарифи з більшими обсягами Інтернету й з більшими можливостями, наприклад, вигідні ціни для дзвінків за кордон або безліміт на соцмережі.

Для клієнтів "зі стажем" ми також проводимо акції і робимо персоналізовані пропозиції…"

Але чи можна вимагати якихось компенсацій від операторів за подібні дії? Отут є сумніви. Недарма ж у додаткових умовах до кожного тарифу значиться: "Мінімальний строк дії тарифу — 30 днів від дня його запуску для підключення. Після закінчення цього строку оператор має право змінити тарифи в порядку, встановленому чинним законодавством України". Тобто від початку компанія попереджає клієнта про те, що тариф тимчасовий і може змінитися в будь-який момент.

"Самостійне підвищення тарифів або зміна тарифних планів операторами мобільному зв'язку за умови, що споживач був проінформований про таке підвищення за сім днів, відповідає чинному законодавству у сфері регулювання телекомунікаційних послуг, а також ЗУ "Про захист прав споживачів", — вважає Андрій Литвин, адвокат, керівник Харківського офісу ЮФ "Ілляшев і Партнери". — Погоджувати зміну тарифів оператор не повинен. Це пов'язано з тим, що договір, який укладається між оператором і споживачем, за своєю суттю є публічним договором приєднання і не обмежує права оператора на зміну тарифів в односторонньому порядку. У разі зміни тарифу споживач не позбавлений права погодитися з ним, може вибрати тарифний план, який більше йому підходить, або зовсім змінити мобільного оператора".

Тарифи готові до 4G

Практично в усі тарифи, навіть найнижчі, призначені в основному для розмов, включено гігабайти трафіка. Окрім того, оператори запровадили фактично безлімітні щодо трафіка тарифи, які пропонують досить вигідні умови, але трохи дорожчі, ніж базові тарифи. Оцінимо тарифи, призначені для Києва.

Почнемо з мінімальних "розмовних" тарифних планів. Вони зараз пропонуються операторами, як правило, тільки при підключенні, їх вартість становить 40 грн/місяць у Vodafone (Light+), 45 — у "Київстар" ("Безлім розмови") і 50 — в lifecell ("Дзвінки всім"). І якщо перші два оператори пропонують у них по 500 МБ Інтернету, то третій трохи хитріший — 250 МБ на п'ять днів за 10 грн у разі використання. Усі оператори пропонують безплатні хвилини всередині своєї мережі. Що стосується дзвінків на інші мережі, то lifecell пропонує 75 безплатних хвилин (після їх завершення зніматиметься по 3 грн за кожні п'ять хвилин); Vodafone надає 30 хвилин (після їх закінчення знімається 50 коп/хв). "Київстар" узагалі не дає безплатних хвилин, а тарифікує їх по 60 коп. — на мобільні мережі й по 1,5 грн — на фіксовані (міські номери). Так, і треба, звісно ж, пам'ятати, що при несвоєчасній передоплаті за наступний місяць почне зніматися певна сума щодня.

Перший базовий тариф обходиться у "Київстару" і Vodafone по 65 грн/місяць, а в lifecell —

75 грн, але з трохи більшими пропозиціями. У всіх цих пакетах безплатні внутрішньомережеві дзвінки. "Безлім соцмережі" від "Київстару" надає 3 ГБ Інтернету, безлімітний трафік на 6 онлайн-сервісів і 50 хвилин дзвінків на інші мобільні мережі. Vodafone RED EXTRA S пропонує 5 ГБ Інтернету й безлімітний Youtube на 6 місяців, а також 75 хвилин по Україні. lifecell у ТП "Хайп" дає вже 10 ГБ і 75 хвилин на інші мережі.

Далі оператори пропонують, звісно, дорожчі тарифи з різко зростаючим обсягом трафіка й безплатних хвилин, але ми загостримо увагу на пропозиціях з безлімітним або умовно безлімітним трафіком. У "Київстару" є ТП "Безлім" за 95 грн/міс., але вже під час підписання контракту. До тарифу відразу включено безлім на мобільний Інтернет і дзвінки в мережі "Київстар", 100 хвилин на інші мобільні й міські номери, 100 SMS по Україні на місяць. У свою чергу Vodafone Unlim 3G Plus має схожі умови з деякими "але": оплата проводиться за чотири тижні (згадуємо пляшки й упаковки по 0,9 л), а за кожен SMS знімається по 20 коп. Трохи іншим шляхом пішов lifecell: щоб не пропонувати безліміт, у компанії заровадили ТП "ЛайфХак", який надає 20 ГБ/місяць плюс використані гігабайти в попередньому 30-денному пакеті послуг. Окрім того, він дає 150 хвилин дзвінків по Україні й 150 SMS. І все це за 89 грн/міс.

Окремо стоїть ТП "Абсолютна свобода S" в lifecell, який за 85 грн/міс. пропонує 750 безплатних хвилин на всі мережі (включаючи власну) і 7 ГБ Інтернету. Крім того, додатково вночі (00.00 — 7.59) надається безлімітний трафік для доступу до відеосервісів Youtube, MEGOGO, OLL.TV, DIVAN.TV, 1+1 video. У тарифах "Абсолютна свобода" M і L за більші гроші користувач одержує ще більше Інтернету.

Починали ми статтю з гарної новини, закінчуємо "оптимістичною". Якщо раніше оператори казали, що не мінятимуть тарифів, то днями Vodafone повідомив: "На першому етапі будівництва клієнти оператора можуть користуватися 4 G-Інтернетом у рамках свого діючого тарифу без жодних доплат. Перші 4G тарифи з'являться трохи пізніше і будуть розраховані на різний обсяг користування мобільним Інтернетом і сервісами відповідно до потреб абонентів". Як кажуть, "ніколи не кажи ніколи"…