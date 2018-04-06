Зона "Весни"

Не тільки в столиці, а й в інших містах України триває теплий поступ "Французької весни-2018": концерти, фільми, гучні арт-проекти. Лише про деякі з них — в огляді.

Музика

У рамках Французької весни-2018 Київ відвідає джаз-бенд Remi Panossian Trio (концерт відбудеться 17 квітня у клубі Beletage). Склад колективу — Ремі Паносян (клавіші), Максим Дельпорт (контрабас) і Фредерік Петіпре (ударні). Їхня музика — це суміш джазу, року й лірики. Торік колектив випустив нову платівку, яку вперше й представить українським слухачам.

Remi Panossian Trio

А 20 квітня в Національній філармонії — фортепіанний концерт Жака Рув'є (Франція) і Катерини Дядюри (Україна). У програмі твори В.А.Моцарта, Ф.Пуленка, К.Дебюссі.

У Національній філармонії 23 квітня відбудеться ще один концерт: французький баритон Жан-Луї Серра та українка Іванна Пліш (сопрано) виконають "Реквієм" Габріеля Форе, Gloria Френсіса Пуленка та Симфонію №3 П'єра Віссмера під керуванням одного з найпопулярніших французьких диригентів Фабріса Грегорутті.

Меломанів очікує ще одна подія у рамках Французької весни. 24 квітня концерт П'єра Зеворта (в Національному будинку органної та камерної музики). П'єр Зеворт — титулярний органіст базиліки міста Дурдан. Навчався гри на органі в Жана Галара та Андре Ізуара, закінчив Schola Cantorum у Парижі, курси музикознавства в університеті Сорбонни, лауреат міжнародних органних конкурсів. Органіст веде активну гастрольну діяльність у Франції та за кордоном (Бельгія, Голландія, Німеччина, Швейцарія, Румунія, Польща, Чехія, Естонія, Литва, Білорусь, Україна, Канада та США). Ще П'єр Зеворт — учасник органних фестивалів у Фаро, Лос-Анджелесі, Ріо-де-Жанейро, Монреалі, а також проектів у Йоганнесбурзі та Гонконгу.

П’єр Зеворт

Арт

До 13 квітня у галереї Art 14 (Михайлівський провулок, 14) — виставка "Єдиноскрижальне біле" французького й українського художника Самуїла Аккермана та українського письменника і художника Олега Лишеги. Олег Лишега — поет, драматург, публіцист і перекладач. Самуїл Аккерман представляє акварелі, причому на деякі з них його надихнула поезія Олега Лишеги.

Під час виставки відбудеться також дискусія про Париж у творчості Аккермана і Лишеги.

У галереї "Цех" (Кирилівська, 69) — проект "Інверсії" від французького фотографа Філіпа Бертрана та українського художника Миколи Білоуса. Ці два художники з різних культур. Чорно-білі знімки Бертрана форматом А4 Білоус перетворив на двометрові кольорові полотна. Саме така експериментальна подача, покликана показати "первинність і вторинність авторства в мистецтві". Експозиція триватиме до 30 червня.

Ще один фотопроект "Зона (2009—2011)" відкриється 18 квітня в Національному музеї Тараса Шевченка. У цьому просторі будуть представлені фотографії Гійома Ербо. Це серія знімків, зроблених фотографом у 2009—2011 рр. у Чорнобилі. Гійом Ербо — засновник і найяскравіший представник французького агентства l'Oeil Public, а напрям, у якому він працює, у Франції називається "поетичною документалістикою". Вже кілька років у фокусі його уваги — історичні місця, просякнуті символізмом, позначені подіями минувшини. Французький художник працює в Україні не перший рік. До речі, він був одним із тих людей, котрі не випускали з рук камери під час Революції Гідності.

Ще одна експозиція (19 квітня — 13 травня) — "Підбиття підсумків" Ігоря Увароффа (Національний музей "Київська картинна галерея). Тут свої полотна покаже нащадок київського авіаконструктора Федора Терещенка Ігор Уварофф. Художник відомий дизайнами фотосесій для журналів Voque і Elle, брендів Hermes та L'Oreal.

Екран

У рамках фестивалю більшу частину займає кіномистецтво. Ретроспективна програма "Роман з кіно: екранізація французьких бестселерів" пройде 4—11 квітня в культурному центрі "Кінотеатр "Київ". На кіноглядачів очікує драма "Обмін принцесами" (реж. Марк Дюген), "До побачення там, нагорі" (реж. Альбер Дюпонтель). Цей фільм розповідає про художника, спотвореного на фронтах Першої світової. Також у рамках показів — детективний трилер "38 свідків" (реж. Люка Бельво), мелодрами "Розалі Блюм" (реж. Жульєн Рапно) і "Лулу — оголена жінка" (реж. Сольвейг Анспах).

Тут-таки, в культурному центрі, 19—25 квітня відбудеться і Фестиваль допрем'єрних показів. Кіномани зможуть побачити найактуальніші кіноновинки раніше, ніж вони з'являться на великих екранах. У цій фестивальній програмі п'ять стрічок: "Заздрісниця", "Молода жінка", "Вілла", "Що нас пов'язує" та "Надії".

Режисери фільму "Заздрісниця" — брати Фоенкінос особисто приїдуть в Україну, щоб представити свій фільм. Картина "Заздрісниця" — це історія про викладачку філології Наталі, яка з турботливої матері перетворюється на хворобливу ревнивицю. Нездорове почуття жінки руйнує її стосунки з донькою-балериною, друзями, сусідами та колегами.

А в кінотеатрі "Україна" (13 і 14 квітня) у рамках Французької весни пройдуть "Довгі ночі короткого метра".

Чтиво

"Французька весна" також потішить і книгоманів презентацією перекладу книжки "Ніжність" письменника Давіда Фоенкіноса. Подія відбудеться 19 квітня в культурному центрі "Кінотеатр "Київ". Сам письменник представить український переклад своєї книжки "Ніжність" ("Видавництво Старого Лева"). У 2011 р. за мотивами цього твору зняли однойменний фільм з Одрі Тоту та Франсуа Дам'єном у головних ролях. А режисерами картини стали брати Фоенкіноси.

25 квітня в самому Французькому інституті — зустріч із ілюстраторкою книжок Сатомі Ічікава. Сьогодні фрау Ічікава є однією з найцікавіших ілюстраторів дитячих книжок у Франції. Вона розповість українцям про свою творчість і секрети натхнення.

Дизайн

Хто не мріє потинятися по Версальському парку! Сади і парк Версалю розкинулися на території колишніх королівських володінь у Версалі і є частиною палацово-паркового ансамблю. Розміщені на захід від палацу, сади займають 900 га площі... Отже, 23 квітня в Театрі на Подолі відбудеться зустріч із Аленом Баратоном, головним ландшафтним дизайнером Версальського парку.

Версаль

Солодке

Любителів солодощів 17—20 квітня в Міжнародній кулінарній школі DGF ICS потішить фестиваль високого кондитерського мистецтва. Так, всесвітньо відомі кухарі Крістоф Мішалак, Анжело Мюза, Анабель Лукантоніо та Насердіна Менді готуватимуть десерти, які можна буде відразу на місці скуштувати.