Жана Рено шукайте в Карпатах (прем'єри 2019-го)

Зазвичай нелегко прогнозувати дати релізів тих чи інших українських прем'єр, адже часто їх змінюють, переносять. Тому поки що можна орієнтуватися на сезонні координати — зима, весна, літо, осінь.

Зокрема, українсько-французький фільм "Останній крок" із Жаном Рено планується до виходу саме восени. Всесвітньо відомий актор грає кілера, що ховається від суєти. Знімали фільм на озері Синевир у Карпатах, а також у Нью-Йорку, в Києві, Канаді. Режисер — Фредерік Петіжан. Крім Жана Рено, в ролях — Сара Лінд, Гарі Дурдан, Ігор Цишкевич. У фінансуванні фільму бере участь і Держкіно України. Як відомо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, буцімто "Останній крок" стане прощальним фільмом Жана Рено, після чого актор оголосить про завершення кар'єри. Однак згодом він цю інформацію спростував.

Ще один фільм з участю Жана Рено має вийти на наші екрани влітку 2019-го. Це картина Оліаса Барко "Поліна", історія про 11-річну самотню дівчинку, яка опиняється по інший бік кіноекрану, що приховує дуже цікаві таємниці. У ролях — Поліна Печененко, Едуард Баер, Василь Вірастюк. Фільм створюється у співдружності України, Франції, Бельгії.

Спільний проект, над яким працюють Україна, Польща і Великобританія, — "Гарет Джонс" від режисери Агнешки Голланд. У головній ролі — Джеймс Нортон. Він грає відомого журналіста, який уперше розповів світові про Голодомор в Україні, а також про жорстоку цензуру та масові репресії в СРСР. Прем'єру заплановано на осінь 2019-го. У фільмі знімалися Ванесса Кірбі, Яків Ткаченко, Олег Драч.

На осінь, а точніше — на 10 жовтня запланована прем'єра, про яку вже досить багато написано у ЗМІ та соціальних мережах, — це "Захар Беркут" від режисерів Ахтема Сеітаблаєва і Джона Вінна. В головній ролі — Роберт Патрік. А в основі, зрозуміло, однойменна історична повість Івана Франка. Цей міжнародний кінопроект за масштабами і технологією зйомок уже порівнюють із кращими голлівудськими картинами. Додам, що у фільмі задіяні й українські актори — Андрій Ісаєнко, Олег Волощенко, Віктор Жданов, Олег Стефан, Марина Кошкіна.

Весною очікується "Гуцулка Ксеня", яку теж чекали раніше, але продюсерам — видніше. У фільмі режисера Олени Дем'яненко грають актори Варвара Лущик, Макс Лозинський, Олег Стефан та інші.

У 2019-му має вийти на екрани і "Будинок "Слово". Художній фільм режисера Тараса Томенка, який раніше випустив документальний проект на цю ж тему. Драматичні історії українських письменників, об'єднані відомим будинком у Харкові, в якому мешкали й працювали літератори в жорстоких лещатах тоталітарної системи. Доволі цікавий пасьянс персонажів у майбутньому фільмі. У ролі Миколи Хвильового — В'ячеслав Довженко, Майк Йогансен — Андрій Ісаєнко, Наталія Ужвій — Слава Красовська, Михайль Семенко — Геннадій Попенко, Валентина Чистякова — Олена Світлицька, у ролі Леся Курбаса — Станіслав Сукненко.

Доля ще одного відомого українського митця і патріота — в центрі фільму "Стус" (перша назва "Птах душі"). Режисер — Роман Бровко. Сценаристи — Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов. У головних ролях — Дмитро Ярошенко, Олег Масленніков, Віталій Салій, Євгенія Гладій. Довкола цієї біографічної стрічки вирувало чимало пристрастей, переважно пов'язаних із постаттю Віктора Медведчука. Наразі дата релізу на 2019-й — уточнюється.

Докладніше про інші українські кінопрем'єри — найближчим часом.