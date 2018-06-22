"Захар Беркут" по-голлівудськи

Літо-2018 — знімальний період нового фільму режисера Ахтема Сеїтаблаєва "Захар Беркут" за мотивами відомого твору Івана Франка. Нещадавно до українського проекту доєдналися представники голлівудської кіноіндустрії.

Історична повість Івана Франка "Захар Беркут" опублікована 1883-го. Події твору переносять читача у 1241-й: боротьба карпатських общин проти нашестя монголів. Колоритні постаті повісті — Захар Беркут, Тугар Вовк, Максим, Мирослава — і раніше приваблювали українських кінематографістів.

Зокрема, 1971-го вийшов однойменний фільм режисера Леоніда Осики, головні ролі в якому зіграли Василь Симчич, Кость Степанков, Іван Гаврилюк, Антоніна Лефтій.

Головну роль виконає голівудський актор Роберт Патрік, знайомий глядачам як робот T-1000 у фільмі "Термінатор-2. Судний день" і агент Кейб Галло з серіалу "Скорпіон".

До того ж до проекту приєдналися і впливові продюсери з американської сторони — Джефф Райс, Юрій Карновський, Раджа Коллінс.

Співрежисером виступає Джон Вінн (він режисер і продюсер фільму "Тюремщик", 2013).

Як повідомляють у кінокомпанії Kinorob, українська команда відповідатиме за творчу та змістову частину, а голлівудські партнери забезпечать комунікацію з міжнародним акторським складом і допоможуть у просуванні фільму на північноамериканському ринку.

На сайті Державного агентства України з питань кіно є пряма мова режисера Ахтема Сеїтаблаєва з цього приводу: "Співпраця з американськими партнерами — це насамперед наш шанс розповісти всьому світові неймовірну, героїчну історію Івана Франка, показати далеко за межами країни красу українських Карпат, дати можливість більше дізнатися про нашу історію, давні традиції, ознайомитися з культурою, побутом, почути справжню українську музику, "інфікувати" не тільки українського, а й західного глядача нашою країною. У сценарії збережені всі основні меседжі Івана Франка: ідеї громадянського суспільства, єднання, самовідданості та чесності".

Своєю чергою, американський продюсер Джефф Райс переконаний у великому міжнародному потенціалі зазначеної стрічки (цей продюсер причетний до створення 90 проектів, серед них фільми з такими суперзірками як Сільвестер Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Марк Волберг, Дензел Вашингтон).

Оператор нового фільму — Юрій Король, художник-постановник — Влад Одуденко, автори сценарію — Ярослав Войцешек та Річард Ронат. Слоган: "У свободі моя сутність". Жанр — історична драма, бойовик.

Попередньо повідомлялося, що зйомки "Захара Беркута" триватимуть на Манявському водоспаді, у наскельному комплексі Тустань. Заздалегідь розпочалося будівництво декорацій. У майбутньому фільмі з'являться також нові персонажі та сюжетні лінії.