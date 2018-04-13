Вустами дитини

Грузинський режисер Іраклій Гогія розповів про свою виставу "Колискова війні", яку покажуть 5 травня в рамках міжнародного фестивалю мистецтв "Карпатський простір" в Івано-Франківську. Тема проекту гаряча — історії дітей із Грузії, України та Сирії, що народжені в період військових конфліктів.

Іраклій уже знайомий українським театралам. У Національному театрі оперети з успіхом іде його вистава "Ханума". Раніше він брав участь у Міжнародному лабораторному проекті, який виявляв найкращих молодих режисерів музичного театру. З 2014-го Гогія — художній керівник Тбіліського державного театру імені Сандро Ахметелі. Він поставив близько п'ятдесяти вистав не тільки в Грузії, а й в Естонії, Білорусі, Україні.

Проект "Колискова війні" особливий не тільки у творчості режисера, а й у сучасному грузинському театрі. В рамках проекту — спроба почути юні голоси і юні душі, що опинилися у пекельних жорнах міжнародних конфліктів.

Для Грузії така тема важлива: країна тільки за недавній період пережила дві війни. Як каже режисер, "нас хвилювала війна, яку бачили діти і яка цих же дітей погубила". За словами режисера, дві інші страшні війни — сирійська й українська — це трагедії, в яких поки що, на жаль, немає фіналу.

— "Колискова війні" — узагальнена автобіографічна історія-документ, це драма, в якій переплелися історії людей із різних країн, — каже Іраклій Гогія. — Імпульсом до постановки стала війна на сході України, а також моя зустріч із акторами-біженцями з вашого східного регіону. Водночас , повторюся, це узагальнена тема трагедії трьох країн — України, Грузії, Сирії. В одному з внутрішніх сюжетів вистави є, наприклад, історія хлопчика з Сирії, — він розповідає, що, коли зустрінеться із Всевишнім, то розповість йому про жахіття, які кояться на Землі, і потім попросить у Господа миру для всіх нас.

— Хто, крім вас, працював над проектом? Чи є драматург? Чи це, скажемо так, збірна історія, історія-колаж?

— Є автор, це драматург Отар Катамадзе. "Колискова війні" — наш спільний проект. Акторський склад постановки — найкращі молоді сили Тбіліського театру імені Ахметелі. Сценографія — Маріка Квачадзе.

— Вистава передбачає камерний простір — чи "стіни" для такої постановки не такі важливі?

— Постановка розрахована на будь-який сценічний простір, завдяки динамічній і майстерній грі акторів.

— А де "Колискову війні" вам уже вдалося показати, крім Грузії?

— Постановку бачили глядачі Тбілісі, Баку, Києва. І я сподіваюся, що її тепло приймуть в Івано-Франківську — істинно театральному місті.

— Наскільки тема війни і миру сьогодні актуальна й принципова для репертуарної політики грузинських театрів?

— Мені здається, що саме театр і повинен допомагати суспільству у висвітленні й навіть вирішенні серйозних конфліктів. Театр має давати глядачеві підказки, які допоможуть йому в тій чи іншій драматичній ситуації.

— Так сталося, що екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі став одним із персонажів нашого "політичного театру". Ви стежили за цією "виставою" в Україні?

—Знаєте, грузинам завжди цікавіші мир, дружба, любов — на різних сценах. А той, хто суперечить цим поняттям, думаю, і моїй країні, і мені особисто мало цікавий.

— У вас є досвід театральної роботи в Україні. Що думаєте про наших акторів і наші театральні тенденції?

—Справді, я мав честь співпрацювати з чудовим колективом Національної оперети України. І хочу підкреслити, що ваша країна має колосальний театральний потенціал, надзвичайно високий професійний рівень. Ще мені імпонує динаміка розвитку, яка нині й рухає вперед український театр.

Тбіліський театр, очолюваний Іраклієм Гогія, заснований 1981 р. Сандро Ахметелі, чиє ім'я носить цей театр, називають видатним режисером, одним з основоположників сучасного грузинського театру. Сьогодні театр Ахметелі освоює різноманітні простори сценічних експериментів. І одним із таких нових просторів, безумовно, стане, український фестиваль "Карпатський простір", у рамках якого й буде представлено проект "Колискова війні".