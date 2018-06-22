"Вулкан" в Одесі: що дивитися в липні?

На екваторі липня (з 13 по 21-ше) в Одесі триватиме 9-й Міжнародний кінофестиваль, який за останній час став в Україні одним із найвпливовіших.

Нещодавно оргкомітет розкрив карти Міжнародної та Національної конкурсної програм. Як зазначають організатори, цьогоріч ОМКФ отримав фільми з 95 країн — серед них Ісландія, Танзанія, Тайвань. Максимальна кількість заявок — із Франції, Італії, Іспанії, Німеччини.

Загалом, як повідомляє офіційний сайт ОМКФ, на участь у конкурсних програмах було подано 1011 фільмів, з-поміж яких селекційна комісія відібрала 12 повнометражних стрічок із 19 країн. Їм і доведеться змагатися за Гран-прі фестивалю — "Золотого Дюка" та інші нагороди.

Отже, серед фільмів міжнародної конкурсної програми (згідно з анотаціями офіційного сайту):

Драма "Стікс" (Styx) Вольфґанґа Фішера — про молоду лікарку швидкої допомоги, яка хоче здійснити свою мрію, але завдяки цьому змінює не тільки своє життя, а й життя багатьох інших людей-біженців, що трапляються їй у подорожі.

Психологічна драма "Вежа. Ясний день" (Tower. A Bright Day) Wieża. Jasny dzień) польської кінорежисерки Яґоди Шельц, яка розповідає про звичайну сімейну драму, що перетворюється на історію на межі фантастики та реальності

Лірична кінострічка української кінорежисерки Дарії Гайкалової (Дара Гай) "Три з половиною" (Teen Aur Aadha (Three and a Half), знята у копродукції з Індією. Фільм розкриває життя одного будинку протягом 50 років: у ньому в різні часи були школа та кімната, в якій жили юнак і його паралізований дідусь. В інші роки тут був бордель, а після нього — затишне родинне гніздечко. Дім нашіптує таємниці минулого своїм мешканцям та відкриває власникам потаємні схованки пам'яті.

Сатирична комедія з елементами чорного гумору "Жаль" (Oiktos ( Pity) грецького режисера Бабіса Макрідіса розповідає історію 40-річного чоловіка, що живе із сином у домі своєї родини та доглядає дружину, яка перебуває в комі. Коли вона несподівано приходить до тями, життя сім'ї перетворюється на справжній фарс.

Драмеді українського режисера Романа Бондарчука "Вулкан" (Volcano) розповідає історію іноземця Лукаса, який вирушає з місією ОБСЄ до кордону з окупованим Кримом і опиняється у викривленій реальності в хаті місцевого мешканця Вови. В цих дивних місцях, де кожен день може стати останнім, Лукас отримує шанс почати життя спочатку

Комедія положень "Кришталь" (Хрусталь (Crystal Swan) Дар'ї Жук, у якій декілька поколінь зіткнулися одне з одним. Молода рейверка Веля, яка мріє про еміграцію у США, вимушено переїжджає до невеликого заводського містечка і перевертає його життя догори дриґом.

Драматичний трилер "Поророка" (Pororoca) румунського режисера Костянтина Попеску представить глядачу інтригуючу історію ідеального подружжя, чия маленька донька в одну мить зникає.

Чорна комедія "Дорога грому" (Thunder Road) Джима Каммінґса — історія поліцейського, який, попри всі сумні виклики долі, робить усе можливе, аби залишатися оптимістом.

Фільм про дорослішання "Дівчина" (Girl) режисера Лукаса Донта — історія 15-річної дівчинки Лари, яка обрала шлях професійної балерини й має опанувати своє тіло, хоча й народжена хлопчиком.

Французька драма "Паризька освіта" (Mes provinciales — A Paris Education) Жан-Поля Сівейрака— це історія двох молодих хлопців, які приїжджають до Сорбонни, де зіштовхнуться з викликами дружби, кохання, і головне — мистецтва.

Ґанґстерська сага "Перелітні птахи" (PЗjaros de verano ( Birds of Passage) від колумбійських режисерів Сіро Ґерри та Крістіни Ґальєґо — це розповідь про те, що відбувається, коли перетинаються жадібність, пристрасть і честь. А починається братовбивча війна, в якій на кону опиняються життя, культура і традиції предків.

Копродукція 7 країн — Палестини, Франції, Німеччини, Колумбії, Норвегії, Катару та ОАЕ — драматична комедія "Важіб" (Wajib) Аннемарі Жасір із гірко-солодким післясмаком про стосунки батька та сина від режисерки Аннемарі Жасір.

Тим часом буде показано відомі стрічки, які увійшли й до Національної конкурсної програми ОМКФ-2018. Серед них п'ять повнометражних та 13 короткометражних фільмів. Про робітницю кондитерської фабрики Любу — фільм Нікона Романченка "Тера" (героїня вирушає на пошуки сина, який перебуває у зоні бойових дій). Про людей, які мешкають у дельті Дунаю, — документальний фільм "Дельта" режисера Олександра Течинського. Про один із найцікавіших фестивалів Східної Європи — документальний фільм "Гоголь Док" від Аліси Павловської. Про провінціала, який підкоряє столицю, — "Герой мого часу" Тоні Ноябрьової. Про наше тяжке життя — "Коли падають дерева" Марисі Нікітюк.

Крім того, в конкурсній програмі буде презентовано 13 короткометражних українських стрічок. Оцінюватиме українські фільми журі у складі Маріанн Слот (Франція), Мартіни Блайз (Німеччина), Левана Когуашвілі (Грузія), Катерини Молчанової (Україна).