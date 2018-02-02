Відомий український піаніст виступив у Ла Скала

Прем'єра "Балет Гольдберг Варіації" Баха з участю відомого українського піаніста Олексія Ботвінова днями відбулася на сцені легендарного театру Ла Скала в Мілані.

"Балет Гольдберг Варіації" у творчому житті Олексія Ботвінова посідає своє особливе місце. Ще в 1903-му, після перемоги українця на конкурсі імені Клари Шуман у Дюссельдорфі, в цей проект його запросив знаменитий швейцарський хореограф Хайнц Шперлі. У ті часи твір уже вважався класикою неокласичного балету. Шперлі не дуже влаштовував рівень тодішніх піаністів, і він запропонував співпрацю українському виконавцеві. Відтоді багато балетів, у яких необхідне живе фортепіанне виконання, відбуваються з участю українського маестро. У цьому плані "Балет Гольдберг Варіації" став візитною карткою швейцарського й українського майстрів. Із цим проектом вони об'їздили понад 30 країн, побували на чотирьох континентах. Проект поставили знамениті балетні трупи Берліна, Страсбурга. І ось буквально днями — прем'єра на легендарній сцені театру Ла Скала, одній із головних музичних сцен світу.

— У театрі Ла Скала все на найвищому рівні, — говорить Олексій Ботвінов. — Сцена театру гігантська, що особливо важливо для "Гольдберг Варіацій", де беруть участь одночасно 35 танцюристів, на початку й наприкінці вистави займаючи весь простір сцени. Рояль, на якому я граю, — найкращий за все моє життя. Злагодженість роботи театрального механізму Ла Скала ідеальна. Кожен розуміє, на якій сцені він працює.

Рівень балетної трупи неймовірний. Тут навіть якщо захворіє зірка-соліст, відразу знайдуться ще два-три артисти, які готові прийти на заміну. І прийти негайно, і такої ж найвищої якості.

Якщо говорити про смислову концепцію, вона така. Шедевр Баха — і балет — про життя людини на прикладі життя групи людей. На сцені 32—35 танцюристів (залежно від площі сцени). Вони проходять "через" Життя, зустрічаючись одне з одним: у когось виникає дружба, у когось — любов. Потім це зникає, люди розлучаються, зустрічають нових людей. І по ходу життя мудрішають. Початок і кінець балету схожі, та ж сама картинка, але трохи на іншому рівні. Життя і смерть. І Відродження. І Диво Мистецтва.

Олексій Ботвінов — піаніст, народний артист України, один із найкращих виконавців музики Рахманінова. У його репертуарі понад 30 концертів для фортепіано з оркестром. Гастролював у більш ніж сорока країнах. Ініціатор і організатор міжнародного музичного фестивалю Odessa Classics.