Українську "Браму" побачать у Таллінні

Нова українська картина "Брама" (режисер Володимир Тихий) за мотивами п'єси Павла Ар'є "На початку й наприкінці часів" представлятиме нашу країну на міжнародному кінофестивалі в Таллінні (Tallinn Black Nights Film Festival).

Цей форум, за версією світових кінопродюсерів, проходить по розряду "клас А". Його проводять уже 21 рік. Цього разу він триватиме з 17 листопада по 3 грудня. Уже відома дата української прем'єри — 28 листопада. Як кажуть автори фільму, "Брама" змагатиметься з картинами провідних кінематографістів Америки, Європи, Азії. Передбачається 7 номінацій у міжнародному конкурсі й приз глядацьких симпатій. Гран-прі — 10 тис. євро. Режисер картини загорівся ідеєю екранізувати п'єсу Ар'є після перегляду успішної вистави "Сталкери" у постановці Стаса Жиркова, де головну роль грала Ірма Вітовська. Вона ж грає роль баби Прісі в "Брамі". З театральної вистави у фільм також перейшла актриса Віталіна Біблів (роль доньки Слави). За словами Ірми Вітовської, головна роль у виставі Жиркова й у фільмі Тихого — це роль-сповідь, це її особисті знання про фантомні болі рідної країни. Актриса підкреслює: "Я фізично "заплатила" немалу ціну за тривалий період реабілітації свого ж обличчя, оскільки був дуже складний грим, що вже казати про постійне недосипання… Робота була неймовірно складна, але цікава. Мені пощастило зіграти не просто роль, а іншу сутність, інший світ".

Фільм "Брама" створено компанією "Директорія кіно" за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Українська прем'єра "Брами" — у квітні 2018-го. І цей час невипадковий, оскільки історія на екрані переносить глядача в Чорнобильську зону, в зону відчуження, пропонуючи подивитися очима старої баби Прісі і на зону людських відносин, і на внутрішній світ людини.

П'єса Павла Ар'є іде в Україні в багатьох театрах, за останній час вона перетворилася на справжній репертуарний хіт.