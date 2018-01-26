У Києві готують театральний проект від сценариста "Кіборгів"

П'єсу Наталії Ворожбит "Погані дороги", яка недавно була представлена в Британії, скоро побачать і українці. Режисер Тамара Трунова днями розкрила секрети кастингу в один із найочікуваніших театральних проектів сезону.

П'єсу було створено драматургом для театру Royal Court. І, згідно з контрактом, британська сторона передбачала "право першої шлюбної ночі" саме в Туманному Альбіоні. Преса, яка супроводжувала появу "Поганих доріг" у Британії, високо оцінила твір, авторський погляд Ворожбит на трагічні події на Сході України. Ось лише кілька цитат із The Guardian.

"У п'єсі "Погані дороги" драматург досліджує жорстокий вплив війни на особисті стосунки. Про ці теми мало хто писав, особливо з жіночого погляду. У п'єсі "Погані дороги" підлітки сплять з гарнізонними солдатами, тому що це скрашує їхні безбарвні, понівечені війною будні. Медсестра везе тіло свого коханця-солдата по бездоріжжю до його дружини. Найболіснішим із усіх виявляється зображення стосунків між військовим та його заручницею… Одну зі знайомих драматурга і взяли донбаські сепаратисти в заручники... П'єса якраз і складається з таких документальних історій про війну, акуратно вплетених у вигаданий подієвий та імпресіоністський нарис".

Наталія Ворожбит — авторка багатьох відомих п'єс, особливої популярності останнім часом набули її "Вій", "Саша, винеси сміття". Вона ж — автор сценарію гучного фільму "Кіборги".

Як зізнається DT.UA режисер українського спектаклю "Погані дороги" Тамара Трунова, для неї п'єса Ворожбит — про те, як людина змінюється в часі, як буття визначає свідомість, а також про те, що в нашому житті є переломи, які не зростаються.

За словами режисера, це незалежний проект: "потрійна ініціатива" спільно з продюсером Володимиром Шейком, драматургом Ворожбит і, відповідно, постановником.

Майданчик проекту — "Сцена 6".

За словами режисера, попередня робота над "Поганими дорогами" передбачала серйозний кастинг.

— Мені було принципово важливо зробити цей кастинг "рівним" для всіх, — каже Трунова. — І всі, хто вже потрапив у цю роботу, саме й пройшли такий кастинг. Я завжди шукаю своїх, — і вони прийшли.

Серед акторів, офіційно заявлених у театральному проекті "Погані дороги", багато відомих імен: Римма Зюбіна, Роман Ясіновський, Олександр Ярема, Олена Хохлаткіна, Акмал Гурезов, Андрій Ісаєнко, Леся Самаєва, Вікторія Авдєєнко.

Прем'єру "Поганих доріг" у Києві призначено на квітень.