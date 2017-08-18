"Три товариші" на батьківщині корифеїв українського театру

Оголошено програму заходів Першого Національного мистецького фестивалю "Кропивницький", який відбудеться на батьківщині корифеїв українського театру з 29 серпня по 3 вересня.

Інформація про проект з'явилася ще навесні 2017 р. Новий фестиваль презентував особисто міністр культури України Євген Нищук. Наразі стало відомо про жанрове розмаїття "Кропивницького-2017" та спеціальні програми в рамках форуму.

"Культура в час випробувань" — слоган фесту. Отже й новонароджений проект проходить певні випробування, рухаючись до пілотного старту. Вже відомо, що фестиваль об'єднає різні напрями: музична програма, візуальне мистецтво, театральне мистецтво, програма кіно. Крім того, на форумі — круглі столи, майстер-класи, лабораторії, робота дискусійного клубу.

Символічним прологом "Кропивницького" 29 вересня стане легендарна вистава Івано-Франківського театру імені І.Франка "Нація" за мотивами творів Марії Матіос (режисер Ростислав Держипільський). У цей самий день прологу — проекти "Театру Переселенця", пленер художників, концерт у філармонії.

30 серпня — гучний проект від Влада Троїцького, композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка "IYOV". Це "опера для препарованого рояля, ударних, віолончелі та солістів".

У середу 30-го жителі та гості Кропивницького також стануть учасниками театральної ходи, яку ініціює Львівський театр "Воскресіння".

Згодом на Театральній площі — церемонія офіційного відкриття "Кропивницького".

Наступні дні також подарують чимало яскравих подій. Зокрема, театральна програма презентує — виставу Ярослава Федоришина "Іфігенія в Авліді" (Львівський театр "Воскресіння"), сучасну версію класичної п'єси Івана Карпенко-Карого "Безталанна" — "Хто винен?" (режисер Антон Меженін, Сумський театр імені М.Щепкіна).

З Одеси до Кропивницького завітає "Театр на Чайній" зі своєю "Дивною виставою" за п'єсами Девіда Айвза. А зі Львова — Національний театр імені Марії Заньковецької з "Катериною" Тараса Шевченка (режисер Богдан Ревкевич). Шевченківська тема також у вуличній виставі Львівського театру "Воскресіння" — "Сни за Кобзарем".

1 вересня на сцені обласного театру імені М.Кропивницького — один із найяскравіших зіркових дуетів України: Стас Боклан та Олексій Вертинський — у виставі Молодого театру "Загадкові варіації".

Нові театральні форми на фестивалі презентують київський PostPlay Театр — міждисциплінарна вистава "Чорний сніг" від Дена та Яни Гуменних; "Театр Переселенця" покаже документальну виставу Аліка Сардаряна "Товар".

Столичні "Золоті Ворота" презентують у рамках "Кропивницького" відразу два гучних театральних хіти: 2 вересня — "Слава Героям" (спільний проект з Івано-Франківським театром ім.І.Франка, режисер Стас Жирков); 3 вересня — "Украдене щастя" (ця вистава — лауреат театральної премії "Дзеркало сцени", режисер Іван Уривський).

З Херсона до Кропивницького завітає "Баба Пріся" (відому п'єсу поставив у Театрі імені М.Куліша сам автор — Павло Ар'є).

Родзинка "Кропивницького" — "Київ Модерн Балет" під керуванням Раду Поклітару: 2 вересня на фестивалі покажуть новий балет "Вгору по річці".

3 вересня, у вечір закриття фестивалю, ще один хіт, цього разу від Національного театру імені І.Франка — "Три товариші" Еріха Марії Ремарка у постановці Юрія Одинокого (в головних ролях Євген Нищук, Андрій Романій, Олександр Печериця, Анжеліка Савченко).

ft.org.ua Сцена з вистави "Три товариші"

Український музичний контент "Кропивницького" — популярні українські гурти, актуальні виконавці: ШАБЛЯ, LUIKU, ТаРУТА, RIFFMASTER, КРИХІТКА, ПРАВИЦЯ (VRODA), ТАРТАК, ТЕЛЬНЮК: сестри, MAXIMA, СЕРГІЙ ЖАДАН ТА "СОБАКИ", KOZAK SYSTEM,

NAVKOLO KOLA, ATMASFERA, КАТЯ CHILLY GROUP, FAMILIA PERKALABA, KAZKA, VIVIENNE MORT, LAMA, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, АЛЬОША.

Ідея Національного фестивалю "Кропивницький" — Олександр Горбунов, продюсер — Сергій Проскурня, головний режисер — Сергій Компанієць.

За словами Сергія Компанійця, "на фестивалі планується не лише велика кількість майданчиків на відкритому повітрі, буде також карнавальне дійство, яке символічно об'єднає головні локації фестивалю, створить у центрі міста необхідний культурний простір". Одне з надзавдань фестивалю — утвердити ребрендинг назви міста, власне "Кропивницький". Нагадавши містянам і гостям, що ця земля плекала справжніх геніїв сцени — корифеїв українського театру.