То моє кіно!

Наступний рік обіцяє чимало українських кінопрем'єр (у тому числі документальних, анімаційних). DT.UA вибрало 10 режисерів і 10 їхніх перших художніх фільмів, які знайдуть свого глядача вже найближчим часом.

Тимур Ященко, "Черкаси"

Про що? Фільм заснований на реальних подіях. Розповідає про оборону однойменного тральщика, заблокованого російськими окупаційними військами у бухті Донузлав у березні 2014 р. під час анексії Криму.

Екіпаж "Черкас" три тижні чинив опір ворогу і був єдиним із 13 українських кораблів, який не спустив державного прапора до виходу останнього свого моряка з борту судна. Це історія про звичайних людей, які в один час зрозуміли, у чому їхнє призначення і що таке Батьківщина. Це кіно про новітню історію України.

Зйомки фільму відбулися за підтримки Держкіно та ВМС України, в Очакові, Одесі та невеличкому селі під Києвом.

Бюджет: 39,8 млн грн.

Прокат: серпень 2018-го.

Пряма мова: "Тральщик "Черкаси" — це збірний образ Військово-морських сил України, — розповідає DT.UA режисер Тимур Ященко. — Я сам родом із Черкас, і мене особисто зачепило, що українські моряки в умовах російської окупації показали себе як 300 спартанців. Для мене це абсолютно міфологічна історія. Працюючи над фільмом, я відчуваю на собі велику відповідальність, адже інвестиція, вкладена державою, досить серйозна. Це мій повнометражний дебют, але всі побоювання під час зйомок відступили на задній план. Зйомки — це технічний процес. Чим краще до них підготуєшся, тим менше приводів боятися.

"Черкаси" — це класичне кіно. Але потяг до поезії, до екзистенції нікуди не дінеться. Моя історія — вона більше про дорослішання, про дозрівання мого головного героя і про становлення нації".

Олександр Безручко, "13 автобус"

Про що? Містична драма, у центрі — жінка, яка чекає на зупинці неіснуючого "13 автобуса". ЇЇ не всі бачать, але відчувають її присутність. Вона бачить усіх і для кожного знаходить певні слова. Картину знімали у Львові.

Бюджет:17, 55 млн грн.

Прокат: вересень 2018-го.

Пряма мова: "13 автобус" — це містична драма з елементами детектива й артхаусу, — розповідає DT.UA режисер Олександр Безручко. — За сюжетом, у старому європейському місті на неіснуючій зупинці присутня жінка, після зустрічі з якою з її співрозмовниками кояться дивні речі. Ознайомившись зі сценарієм, я впіймав себе на думці, що хочу дізнатися, чим закінчиться ця історія. Незважаючи на жанр (артхаус), у процесі зйомок я намагався зробити це кіно максимально близьким для людей. Думаю, що наш глядач — поціновувач красивого і якісного кіно. До того ж ми розраховуємо не лише на український, а й на європейський ринок. Сьогодні головне завдання кіновиробників — робити якісне українське кіно, адже держава (Державне агентство України з питань кіно) створила для цього всі умови".

Олеся Моргунець-Ісаєнко, "Казка про гроші"

Про що? Кіноказка за мотивами повісті Володимира Короленка "Йом-Кіпур, або Судний день". Тематика гуманістична — милосердя, любов. Зйомки проходили у Києві, в Пироговому. Сам проект став одним із переможців Другого конкурсу відбору Держкіно. До створення фільму долучилася також кіностудія імені Довженка, продюсер — Олесь Янчук.

Бюджет: 12 млн грн.

Прокат: січень 2018-го.

Пряма мова: "Цей фільм мала знімати не я, але так склались обставини, що мені запропонували сценарій і можливість реалізувати картину, — зізнається DT.UA режисер Олеся Моргунець-Ісаєнко. — Я погодилась, бо, на мою думку, тема сюжету дуже актуальна, як на час, коли була написана ця повість Короленком, так і на сьогодні. Це вічна тема жадібності, того, як люди змінюються під впливом збагачення. А ще — в повісті є момент покарання за ганебну поведінку. І це мене потішило, бо хочеться хоч у кіно бачити, що все ж таки правосуддя є! Сам фільм вийшов досить веселим, ми намагалися в жартівливій формі розказати достатньо сумну історію".

Олександр Бєляк, "Сотка"

Про що? Історія працівника супермаркету Леопольда Барановського, що заволодів піджаком, у кишені якого ніколи не вичерпуються зелені папірці — чарівні долари. Але в тої одежини, виявляється, є справжній господар. І він перевертає місто догори дригом, аби знайти свій піджак. У головних ролях — Євген Капорін, Ієва Андреєвайте, Олександр Пономарьов. Для режисера це другий повний метр, але так само відповідальний і, у хорошому сенсі, дебютний.

Бюджет: не розголошується.

Прокат: лютий 2018-го.

Пряма мова: "Хочу, щоби мою роботу оцінювали виключно за якістю, —зізнається DT.UA режисер Олександр Бєляк. — І в цьому фільмі, і в будь-якому іншому найважливіше для мене — це цікавість глядачів. Я зобов'язаний зробити все, щоби глядач отримував задоволення від фільму від першої до останньої хвилини".

Ярослав Лодигін, "Ворошиловград"

Про що? Екранізація однойменного роману Сергія Жадана. Співсценаристом виступила Наталія Ворожбит. Герой на ймення Герман повертається в місто дитинства до брата, але затримується там надовго. Бо ж довкола багато проблем: брата немає, скрізь мафіозі. Складний вибір стоїть перед Германом. У головній ролі актор Київського Молодого театру Олег Москаленко. В інших ролях — Володимир Ямненко, Олексій Горбунов, Ігор Портянко. Оператор — Сергій Михальчук.

Бюджет: 1,1 млн євро.

Прокат: осінь 2018-го.

Пряма мова: "У рідному місті Сергія Жадана, в Старобільську, ми побудували заправку прямо на тому горбі, який описував автор, — розповідає в одному з інтерв'ю режисер Ярослав Лодигін. — Це занедбане місце, не дуже сучасне. Але вийшло атмосферно — іржава холостяцька заправка, де мешкають наші герої".

Антоніна Ноябрьова, "Герой мого часу"

Про що? Як зазначають автори, про киян та гостей столиці. Жанр — соціальна комедія. Це історія маленької людини, що живе в нашому теперішньому складному світі й намагається визначити сенс саме такого існування. У головній ролі — Євген Бушмакін.

Бюджет: близько 16 млн грн.

Прокат: 2018-й.

Пряма мова: "Я постійно дивлюся українське кіно і, на жаль, найчастіше не асоціюю себе з героями, яких бачу на екрані, — каже в одному з інтерв'ю Антоніна Ноябрьова. — Звичайні люди в житті так не розмовляють, не вдягаються, у стрічках вони вирішують якісь свої екзистенційні проблеми, які незрозумілі звичайному глядачеві. Мені ж як автору дуже хотілося зробити так, аби все, що відбувається в кадрі "Героя мого часу", було максимально природним. Саме тому 90% персонажів стрічки — не професійні актори. Те ж саме і з локаціями, — ми знімали на жвавих вулицях Києва без спеціальної масовки та декорацій. Я сподіваюся, що достовірність того, що відбувається на екрані, знайде відгук у серцях глядача, і він зможе максимально зануритися в історію героїв".

Марися Нікітюк, "Коли падають дерева"

Про що? На думку авторів, це драма у стилі магічного реалізму. У центрі уваги — три покоління, які намагаються знайти внутрішню свободу. Є 5-річна Вітка, є її сестра Лариса, є коханий Лариси — бандит Шрам. Місце дії — наші регіони. Декорації — сама природа, яка злилася з суцільним соціальним хаосом. У головних ролях — Соня Халаімова, Максим Самчик, Настя Пустовіт, Маша Трепікова, Іван Бліндер та інші. В українського фільму чимало іноземних партнерів.

Бюджет: 22 млн грн (така інформація у відкритому доступі).

Прокат: 2018-й .

Пряма мова: "Всіх цікавить сьогодення, — розповідає Марися Нікітюк на "УП" Любку Дерешу. — Бо чимало відбірників втомилися від фільмів про Другу світову, яких багато йде саме з наших теренів. Кіно як мистецтво може виносити певні питання для обговорення на широкий загал, та й в основі драматургії — лежить конфлікт. І краще, щоб цей конфлікт заслуговував глядацької уваги".

Роман Бондарчук, "Вулкан"

Про що? Про кризу середнього віку в чоловіка на ймення Лукас, який працює перекладачем в ОБСЄ і вирушає на кордон з анексованим Кримом. Варто нагадати, що попередня документальна стрічка Бондарчука "Українські шерифи" отримала фестивальні відзнаки, висувалась від України на "Оскара". Сценарій "Вулкану" написали Дар'я Аверченко, Алла Тютюнник, з участю самого режисера.

Бюджет: 500 тис. євро.

Прокат: "Ми плануємо спочатку світову прем'єру фільму, а вже потім визначатимемося з датою вітчизняного прокату, — каже DT.UA продюсер фільму Олена Єршова. — Цей проект також візьме участь у зимовому кіноринку".

Пряма мова: "Гадаю, це буде споглядальне кіно про занурення у провінцію, — розповідає в інтерв'ю порталу "Культпростір" Роман Бондарчук. — У зйомках були задіяні непрофесійні актори. Звісно, вони не можуть зіграти трансформацію характеру того чи іншого героя, але вони самі по собі дуже виразні, у них багато мімічних, діалектичних особливостей, — вони дуже кіногенічні".

Максим Ксьонда, "Бобот"

Про що? Український сімейний фантастичний пригодницький фільм про 12-річного хлопчика Вадика, який потрапляє в епіцентр протистояння позаземних сил. Як зазначають автори, їхній герой вирішує зазирнути в незвіданий світ і навіть не уявляє, скільки пригод на нього чекає попереду, — боротьба, випробування, перше кохання, нові друзі. І саме у фільмах такого фантастичного масштабу майбутнє людства й залежить від 12-річного хлопчика. Молодий режисер Максим Ксьонда, багатьом відомий як кліпмейкер, зокрема він зняв відео на пісню "Тримай" (Христина Соловій). Працював також над кліпами ТНМК, Сергія Бабкіна. Його короткометражка "Дорога" була представлена у Франції на міжнародному фестивалі. Одночасно з "Боботом" молодий режисер розробляє кінопроект "Танк".

Бюджет: 20 млн грн.

Прокат: червень 2018-го.

Пряма мова: "Ми почали роботу над "Боботом" свідомо, знаючи, що прибутку в Україні він не принесе, — каже в одному з інтерв'ю продюсер проекту Олексій Москаленко. — У нас не можна зняти фільм, показати його в кінотеатрах і бодай повернути гроші. Хоча американські стрічки в нас мають прибутки. Плануємо прокат фільму в Європі, США та Азії".

Сергій Скобун, "Легенда Карпат"

Про що? Український історично-пригодницький фільм про ватажка визвольного руху в Карпатах XVIII ст. Олексу Довбуша. Особливість проекту в тому, що головні ролі грають зірки шоу-бізнесу: Довбуш — Валерій Харчишин, його кохана — Марія Яремчук. Передбачалося, що стрічка вийде у прокат під кінець нинішнього року. Також передбачалося, що на основі історії Довбуша буде телесеріал. Нагадаємо, що у 50-х фільм про Довбуша зняв відомий український режисер Віктор Іванов, автор кінохіта

"За двома зайцями".

Бюджет: не розголошується.

Прокат: за попередніми даними — квітень 2018-го.

Пряма мова: Для мене найголовніше — донести до глядача меседж, що історія людства повторюється і йде по колу, — розповідає DT.UA режисер-постановник фільму Сергій Скобун. — Те, що відбувалося 300 років тому, може повторитися сьогодні! Ми маємо бути уважними і звертати увагу на історію людства, тим більше — на свою. Найпроблемніше було відтворити правдивість того часу, це стосується інтер'єру, екстер'єру, реквізиту, образів героїв. Найвідповідальніше —показати, що в людині, попри жахливі обставини, в яких вона опинилася, знайдеться місце і світлим почуттям, що принесуть нове життя".