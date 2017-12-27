Театральні прем'єри 2018-го: нові ролі Роговцевої, Кадочникової, Довженка

Уже на початку 2018-го київські театри подарують своїм прихильникам низку прем'єр з участю зірок та молодих акторів.

Модний столичний театр "Золоті Ворота", реалізовуючи свою сезонну концепцію "Безвіз", у лютому 2018-го презентує прем'єру вистави під поки що робочою назвою — "Каліки". Це спільний проект театру з Goethe-Institut. Режисер — Стас Жирков. У головних ролях — Богдан Буйлук та Владислав Онищенко. Передбачається напружений діалог двох молодих людей, у кожного з яких — свої травми, тяжкі опіки, темні дні. Режисер також анонсує вже найближчим часом "виставу-бомбу" з участю суперпопулярної української актриси, але деталей нового проекту поки що не розголошує.

Тим часом у Київському театрі на Подолі, в новому приміщенні на Андріївському узвозі, вже наприкінці січня відбудеться ще одна прем'єра від Стаса Жиркова — "Дівчина з ведмедиком, або Неповнолітня". Виставу створено на основі модерного роману українського письменника Віктора Домонтовича. Текст написаний 1928-го. В одній із головних ролей — актор В'ячеслав Довженко, якого шанувальники десятої музи запам'ятали й полюбили у "Кіборгах".

Національний театр ім. І.Франка на своїй Камерній сцені ім. С.Данченка має показати в лютому виставу за мотивами роману Ольги Кобилянської "Земля". Режисер-постановник — Давид Петросян (постановник "Буни" в "ДАХу", яку високо оцінили критики та глядачі). У головних ролях — Василь Баша, Лариса Руснак, Тетяна Міхіна, Іван Шаран, Олександр Форманчук, Дмитро Чернов та інші франківці.

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра наприкінці січня запрошує на виставу "Умовно звільнені" за мотивами твору Дідьє ван Ковелера. У виставі задіяні: Світлана Орліченко, Акмал Гурезов, Анатолій Ященко. Безумовно, окраса цієї прем'єри — Ада Роговцева. Режисер-постановник — Катерина Степанкова.

Національний театр ім. Лесі Українки на початку року на своїй Новій сцені готує камерну виставу "Сміх лангусти" за п'єсою Джона Маррела. Це п'єса про драматичні часи геніальної французької актриси Сари Бернар. Це часи, коли вона згадує своє велике минуле, поринаючи в мемуари. Режисер вистави — народний артист України Давид Бабаєв. У головній ролі — Лариса Кадочникова.

Наразі у Київському Молодому театрі тривають репетиції нової вистави "Парашутист" (за оповіданням Олександра Селіна), прем'єру якої також заплановано на початок 2018-го. Режисер — Валерія Городецька, у ролях — Олексій Нежурко, Марія Пустова, Іванна Бжезінська, Артем Атаманюк.

І це далеко не всі київські прем'єри початку 2018-го. Далі — буде.