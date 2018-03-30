Театр на Подолі, "Поза сценою"

Будинок ветеранів сцени імені Наталії Ужвій (у Пущі-Водиці) — в об'єктиві фешн-фотографа. Очима фотомайстра молоде покоління дивиться на покоління старше в рамках фотопроекту "Поза сценою", розгорнутого у столичному Театрі на Подолі. А вже 10 квітня відбудеться відкриття цієї фотовиставки у КМДА.

Автори "Поза сценою" — досить затребувані й зайняті люди. Наприклад, Віра Бланш реалізує свої проекти в різних куточках світу. На її думку, це робота між модою та мистецтвом. Вона навчалася в Лондоні, співпрацювала з великими журналами й модельними агентствами, у неї кілька гучних виставок. А ще один автор фотопроекту, Євген Хандусенко, — молодий художник, що недавно представляв Україну на Венеційській архітектурній бієнале у складі колективу "Нове творче об'єднання" (у 2014-му і

2016 рр.). В нього також багато спільних проектів, виставок.

Василь Артюшенко, DT.UA

Що об'єднало двох молодих людей, які вирішили пильно вдивитися у важку старість? Ту старість, що нині мешкає в Пущі-Водиці, у Будинку ветеранів, навколо якого останнім часом було чимало галасу. Хоча будинок неодмінно вистоїть. Уже нинішнього року йому обіцяли серйозну підтримку з боку держави та Національної спілки театральних діячів.

Відома актриса Олеся Жураковська і по волонтерській лінії, і по лінії НСТДУ постійно нагадує спільноті про цей будинок, про стареньких, про їхні проблеми.

Власне, від Лесі Жураковської Віра Бланш і Євген Хандусенко й дізналися про тихий прихисток у Пущі-Водиці, про різні долі та різних літніх людей.

Вони дізналися — і вирішили представити свій проект через таку "дуальну подачу" зібраного матеріалу, розділивши сам проект на два ряди фотографій.

Василь Артюшенко, DT.UA

Перший ряд знято в Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей. Тут фокус — на сценічному досвіді, де тісно поєднуються молодість і зрілість. Юні актори, балерини, танцюристи й ветерани — все це гармонійно переплетене й естетично подане.

Другий ряд фото знято безпосередньо в Будинку ветеранів сцени ім.Н.Ужвій. Головна тема — актори похилого віку та сам простір, що їх оточує.

— Я фешн-фотограф і мріяла знімати балет, моду й театр, — каже Віра Бланш. — А цим проектом ми хотіли показати, що молодість і зрілість ходять поруч, неподалік від нас. Ми познайомилися з Лесею Жураковською і дізналися багато подробиць про Будинок ветеранів сцени. Приїхали, подивилися. Далі познайомилися з благодійною організацією Inner Wheel Kyiv Ukraine. Зрозуміли, що треба спільно зробити фотопроект, аби потім провести аукціон, а виручені гроші передати на потреби цього будинку.

Василь Артюшенко, DT.UA

У проекті беруть участь дві мешканки Будинку ветеранів сцени — Ірина Медина та Маріца Данильєва. А також актори, балерини, танцівники Дитячого муніципального театру. Ми з Євгеном Хандусенком старалися, щоб ці роботи були естетичними, не сумними. Хотілося нагадати ветеранам, що таке сцена, театр. І зменшити вікову дистанцію між молодим та зрілим віком. Наприклад, колишня актриса Львівського дитячого театру Маріца Данильєва каже, що участь у цьому проекті — досить значуща подія з її життя в Будинку ветеранів сцени. На цих фото вона — прима.

Василь Артюшенко, DT.UA

Так народилося й назва проекту — "Поза сценою": ніби є життя на сцені, а є — поза нею. І поза сценою життя також триває. Ці люди стають "прозорими" саме поза сценою, коли вони вже непотрібні, забуті, але намагаються якось себе підбадьорити.

У фотопроекті також представлено й кілька картин безпосередньо з Будинку ветеранів. Це "виворіт": ситуація, в якій ветерани живуть сьогодні і що з ними відбувається. Роботи невеликі за форматом, як крапка в цій історії.

Василь Артюшенко, DT.UA

Учасниця проекту Ірина Медина вважає: проект "Поза сценою" має привернути увагу спільноти. "Такі проекти емоційно підтримують, підстьобують. Адже й раніше в Будинок ветеранів часто приїжджали артисти, робили капусники, обговорювали вистави, просто збиралися поговорити. Дивилися різні фільми, одне слово, кипіло творче життя. Тепер у Будинку мешкають 16 ветеранів. Будинок потребує ремонту. Але, крім цих проблем, хочеться, щоб до нас частіше приїжджали творчі люди різних професій. Духовна складова дуже важлива в нашому нинішньому житті".