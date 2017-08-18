Свіжа кров

DT.UA пропонує авторську версію найцікавіших представників нової хвилі незалежної української музики (джаз, електроніка, поп, фолк і не тільки), які останнім часом набирають вагомої популярності

Декому й досі не втямки: резонансні квоти в українському ефірі — це правильник крок задля підтримки української музики чи…? Але, безсумнівно, поза медійними суперечками, кожна нова, яскрава українська пісня живить мову, додає їй нової енергії. Особливо — якщо ця пісня знаходить відгук у серцях тисяч слухачів.

Лише за цей рік якісної україномовної музики суттєво побільшало. Нарікання на відсутність цікавого контенту для заповнення ефіру потроху стає моветоном і свідчить швидше про необізнаність мовників. Тобто колишні коментарі, мовляв, "в ефірі лише один Вакарчук" сходять нанівець. Адже з'являється і нове музичне покоління, котре варто чути, бачити, вивчати.

У запропонованій авторській версії десяти цікавих відкриттів року в українській музиці — виконавці не тільки з Києва, а з різних українських міст.

"Сальто назад"

Цей гурт дебютантом не назвеш — вони на сцені з 2011-го. Після повернення з тривалої творчої паузи влітку минулого року колектив не тільки змінив склад, а й проміняв звичний для себе російськомовний хіп-хоп на україномовний інді-поп з сонячними вкрапленнями фанку, регі та актуальної електроніки.

Сміливість винагороджується — перемога в першому півфіналі національного відбору "Євробачення"-2017 і гаряча ротація на радіо.

Днями колектив стане хедлайнером інді-сцени фестивалю Zахіdfest біля Львова. Це значне досягнення для колективу, який тільки-но знайшов своє звучання.

Варто послухати: "Тримати", "Не вмію" , "О, мамо".

SUOK

Співачка Мар'яна Головко солірує в операх Владислава Троїцького ("IYOV", "Коріолан", "Вавилон"), веде на радіо передачу "Аристократи", бере участь у джазових концертах. На цьому не зупиняється — нещодавно в рамках проекту SUOK представила дебютний сингл Turn Me On, у записі якого засвітились провідні українські джазмени (Павло Литвиненко, Дмитро Александров, Олександр Ємець, Павло Галицький).

Перший виступ проекту в розширеному складі відбудеться наприкінці серпня на фестивалі Koktebel Jazz Festival у Чорноморську. Інтригуючий початок.

Варто послухати: Turn Me On.

Laud

Рятувати від головного болю редакторів радіостанцій і заповнювати нішу вартісної поп-музики впевнено заходився проект Laud.

Дебютна композиція Влада Каращука "У цю ніч", що вийшла в липні, має шанси стати головним українським саундтреком літа.

А сам проект — одним з відкриттів року.

Хоча Влад Каращук як самобутній вокаліст доволі відомий у музичних (зокрема, джазових) колах, у новій іпостасі має більше можливостей достукатись до ширшої аудиторії. Тим більше, що проектом зайнявся багаторічний продюсер Джамали Ігор Тарнопольський.

Варто послухати: "У цю ніч"

"Пташник"

Як записати альбом вдома і без допомоги продюсерів потрапити в ефіри столичних радіостанцій — знає львів'янин Максим Пташник. На початку квітня його однойменна група презентувала дебютний альбом під назвою "Обіцянка кінця самотності". У творчості львівського тріо неможливо не помітити впливу іменитих західних колег. Але вдалі мінімалістичні аранжування та небанальні тексти дають надію, що у цього юного українського Еда Ширана все ще попереду. Зрештою, Максиму вже вдалось практично неможливе — його пісня на слова Юрія Іздрика звучить в ефірі "Просто Радио".

Варто послухати: "Воля", "Моя самотність"

Leo Mantis

Уродженець Нігерії Лео Мантіс тривалий час вивчає медицину в Україні. Якогось вечора хлопець вирішує записати кавер на пісню "Така, як ти" всім відомого гурту. Відео, відзняте в кімнаті тернопільського гуртожитку, назбирає кількасот тисяч переглядів на YouTube, а музикант наважиться взяти участь у талант-шоу "Голос країни".

А далі — як у казці. Співпраця зі Святославом Вакарчуком, перші записані сингли, перші концерти.

У пісні "Листи" до гіркоти відчувається вплив іменитого наставника.

Інша справа — блюзова композиція Na So E Dey Dey, що звучить на піджині — суміші спрощеної англійської та нігерійського діалекту. У інтерв'ю музикант запевняє: "Хочу зробити для української музики щось нове й свіже". Наразі йому вдається.

Варто послухати: Na So E Dey Dey, Hold me.

Julinoza

Про унікальну вокальну манеру одеситки Юлії Запорожець країна дізналась також із талант-шоу на одному з центральних телеканалів. Хоч шлях дівчини на телебаченні виявився недовгим, варто звернути увагу на її проект Julinoza. У дуеті з ударником Ігорем Чеботаревим Юлія філігранно поєднує джаз з електронікою.

Варто послухати: "Що відчувають ліси", "Зелений трамвай", Gorod.

OY Sound System

Ще одне нове ім'я в українській електроніці. OY Sound System — це сайд-проект музиканта "ДахиБрахи" Марка Галаневича, його брата, саунд-продюсера Тараса Галаневича і співачки Вікторії Родько.

15 серпня колектив представив дебютну платівку з гучною назвою "Attention! Attention!"

Зважаючи на безперервні закордонні гастролі "ДахиБрахи", невідомо, як часто виступатиме OY Sound System. Але одна нагода послухати дебютантів влітку все ж буде — на сцені Polyana Festival на Закарпатті.

Варто послухати: Korabli, Koliuchka

"Абіє"

Абіє — це авторський музичний проект юної миргородської співачки Наталії Шевченко. Зовсім нещодавно дівчина представила свої перші сингли. Наталя проявляє себе не тільки як нетипова вокалістка, а й як умілий сонграйтер, що на українській сцені — рідкість. Чекатимемо нових релізів.

Варто послухати: "Колискова"

Postman

Костянтин Почтар з гурту 5 Vymir започаткував свій сольний проект ще 2015-го, але активно ним не займається. Поодинокі концерти, відсутність промоції — схоже, сольна кар'єра для нього є лише віддушиною. У двох записаних платівках — гостросоціальна лірика, чимало особистих історій і найкрасивіша за останні роки присвята Києву. Цьому продовжувачу традицій Боба Ділана є що сказати слухачеві.

Варто послухати: "Київські вулиці", "Бали і кораблі", "Порожні кімнати"

[О]

Торік Іван Дорн заснував лейбл Masterskaya, на якому вже вийшло з півдесятка альбомів молодих українських виконавців. У червні відбулась презентація "дебютника" електронного дуету [О].

Авангардний future pop, який міг би народитися на узбережжі Каліфорнії чи в студіях Лос-Анджелеса, доповнюють не менш авангардні тексти почерку Михайля Семенка. Пісні Ольги Чернишової і Сашка Каспарова навряд чи потраплять до радіоефірів, але туди вони й не прагнуть. "Якщо не чули ви про нас, то все гаразд. У нас ще є час", — впевнено заявляють про себе музиканти в останній композиції альбому. Ми — почули.

Варто послухати: "Мушечки", "Пікачу", "Добре".