Сумська у Сумах

21 березня стартує "Чехов фест" — популярний театральний форум, який щороку об'єднує в Сумах найкращі театри та яскравих сценічних зірок.

Цьогоріч у фестивальній афіші — вистави з участю Наталі Сумської, Анатолія Хостікоєва, Ади Роговцевої, Олексія Вертинського, Тамари Яценко, Ахтема Сеїтаблаєва, інших відомих митців.

Суми приваблюють театралів певним знаковим історичним місцем, де неодноразово зупинявся на літній перепочинок видатний драматург Антон Чехов. Саме тут, на Сумщині, народжувалися деякі ідеї та образи його майбутніх великих п'єс. Маєток Линтварьових, будиночок, у якому відпочивала сім'я Чехових, — усе це є на мапі міста. І завжди гості "Чехов фесту" (а цьогоріч він пройде вже вшосте) прагнуть потрапити на цю музейну гостину до Чехових, аби "подихати" високим духовним творчим повітрям.

Тепер щодо програми "Чехов фест"-2018. Відкриється форум на сцені Театру

ім. М.Щепкіна проектом "Свідоцтво про життя" (Київський театр "Актор"). Ця сценічна імпреза витворена на основі однойменної книжки Ади Роговцевої: видатна актриса згадує своїх педагогів, колег, кращих режисерів. І запрошує до подорожі зигзагами своєї пам'яті молоде покоління українських митців, зокрема дуже популярного сьогодні актора й режисера Ахтема Сеїтаблаєва.

Ще одна вистава з Києва — "Потрібні брехуни" (Молодий театр). Цю постановку створено на основі п'єси французького драматурга Іва Жаміака "Месьє Амількар, або Людина, яка платить". Режисер Стас Жирков об'єднав на одній сцені яскравих акторів — Олексія Вертинського, Тамару Яценко, Вікторію Авдєєнко, Анастасію Євтушенко, інших.

Справжня сенсація фестивальної афіші — львівська вистава "Гамлет" від режисера Олексія Кравчука. Це проект його театру "І люди, і ляльки". І зрозуміло, що в одному сценічному просторі саме й зустрічаються — і люди, і ляльки, аби оригінально та парадоксально розповісти історію принца данського. Виставу високо оцінив Юрій Андрухович (у виставі використано його переклад шекспірівської трагедії), а театральні критики називають львівського лялькового "Гамлета" однією з найяскравіших сценічних подій минулого року в Україні.

Ще одна вистава, яка варта уваги фестивального загалу, — "Лісова пісня" Лесі Українки: постановка Сумського театру

ім. М.Щепкіна, а режисер — львів'янин Роман Козак. Він, до речі, свого часу працював у театрі "І люди, і ляльки". Сценічна версія Романа на основі тексту Лесі навіває глядачам певні постапокаліптичні відчуття й асоціації, коли відома історія кохання у лоні стародавнього лісу іноді сприймається крізь призму якоїсь вселенської катастрофи, що вже відбулася, і на тому згарищі прагне прорости якесь нове життя.

Важлива подія цьогорічного "Чехов фесту" — легендарна івано-франківська "Солодка Даруся" за мотивами роману Марії Матіос (режисура Ростислава Держипільського). Майже 10 років ця постановка є візитівкою одного з найпопулярніших українських театрів, а історія німої Дарусі повсякчас хвилює глядачів не тільки в Україні, а й у Європі, за океаном.

Спеціальна акція цьогорічного "Чехов фесту" — "Останній вагон", проект Національного театру ім. І.Франка та Міжнародної антинаркотичної асоціації. Це документальна драма, якої не вигадає той чи інший драматург, бо такі серйозні драми, на жаль, пише саме життя. Ініціатор і режисер проекту — Тарас Жирко.

А хедлайнером цьогорічного "Чехов фесту" стане, мабуть, найкасовіша київська вистава останніх сезонів — "Незрівнянна" режисера Анатолія Хостікоєва з Наталією Сумською в головній ролі. Як відомо, це далебі не вигаданий сюжет Пітера Квілтера про відому американську співачку Фло́ренс Фо́стер Дже́нкінс, котра абсолютно не вміла співати, але була затято переконана, що співати вона вміє і має на це повне право!

"Незрівнянна" демонструє не тільки щиру теплу режисуру Хостікоєва, яка обігріває бенефіс видатної актриси, а й феноменальні вокальні дані виконавиці головної ролі, спів якої зачарує не тільки Суми, а й усі навколишні території.