"Стрімголов" у прокат. Українські кінопрем'єри

Уже найближчим часом новий кіносезон дарує поціновувачам вітчизняного кіно цілу низку прем'єр, серед яких екшн, військова драма, музичний фільм та інші жанрові забаганки.

"Червоний". Режисер Заза Буадзе. У прокаті — з 24 серпня. Про цей фільм уже попередньо чимало сказано й написано, адже серед авторів така вагома піар-фігура як письменник Андрій Кокотюха. Одна з частин його роману "Червоний" і лягла в основу однойменного фільму. Це історія про двох бранців — з різних ідеологічних фронтів. 1947 р. у сталінському таборі опиняються український повстанець Данило Червоний та радянський льотчик Віктор Гуров. Їм доведеться боротися з репресіями начальника табору, підняти повстання. Тобто є чимало цікавих сюжетних поворотів. Зйомки розпочались у березні 2016-го у Кривому Розі. Там створили декорації сталінського табору. Також знімали в Луцьку, Одесі.

Кадр з фільму "Червоний"

У головних ролях — Микола Береза та Олег Шульга. Попередньо цей фільм демонстрували нашим народним обранцям у парламенті. Важко щось сказати про рівень кіноосвіти цих "експертів", але оскільки вони представники народу — то й кіно для народу.

"DZIDZIO Контрабас". Режисер Олег Борщевський. У прокаті — з 31 серпня. Назва популярного гурту, безумовно, привабить у кінозали свою цільову аудиторію. Серед такої, зокрема, діти, котрі люблять жартівливі, а іноді аж занадто відверті пісні DZIDZIO. Судячи з анонсів, у прем'єрній комедії варто очікувати не тільки музики популярного гурту, а й стрімкого сюжету. Троє хлопців живуть поблизу кордону й намагаються транспортувати контрабанду, щоби заробити якомога більше грошенят. Але чесні прикордонники якось не пропустили цих авантюристів. І тоді хлопці вдаються до маскараду, перевдягаються у священників… Та й це далеко не всі пригоди, адже в історії замішана ще й гарна дівчина.

Кадр з фільму "DZIDZIO Контрабас"

У ролях — Михайло Хома, Назарій Гук, Орест Галицький, Олена Лавренюк.

"Рівень чорного". Режисер Валентин Васянович. У прокаті — з 31 серпня. Прем'єра цієї стрічки відбулася цьогоріч у липні на одеському міжнародному кінофестивалі — причому відразу у двох програмах: національній та міжнародній. За жанром — це документально-ігрова картина. Розповідь про весільного фотографа Костю, про його близьких. Тобто це кінооповідь про те, як одна людина постійно фіксує чуже щастя. Інколи замислюючись — а чи є щастя в його власному житті?

Кадр з фільму "Рівень чорного"

У ролях — Костянтин Мохнач, Катерина Молчанова. Дистриб'ютор — "Артхауз Трафік".

"Припутні". Режисер Аркадій Непиталюк. У прокаті — з 28 вересня. У відкритих джерелах жанр стрічки визначається як "соціальна драма". В основі сюжету — п'єса Романа Горбика "Центр". До виробництва цього українського фільму долучилася компанія Star-Media (продюсери — Юрій Мінзянов, Влад Ряшин). І, знову ж таки, з відкритих джерел є інформація, власне, про сюжет: події розгортаються впродовж доби, Людка зі Свєткою їдуть до баби Зіни в глухе село… Три жінки, три долі, три епохи, три покоління — і про це у п'єсі Горбика, яку, до речі, цікаво поставили в Київському новому драматичному театрі.

Кадр з фільму "Припутні"

У фільмі знімались Ніна Набока, Олена Узлюк, Юлія Врублевська. На Одеському міжнародному кінофестивалі журналісти досить високо оцінили цю роботу, назвавши її, як мінімум, "подією кіносезону". Важливо також додати, що мова цієї стрічки — суржик.

"Ізі". Режисер Андреа Маньяні. У прокаті з 14 вересня. Україно-італійський комедійний кінопроект. Сюжет про 40-річного італійця Ісідоро, який везе у карпатське село труну з тілом українського заробітчанина, що загинув на будівництві. Кажуть, це перший спільний кінопроект України та Італії. Робота над ним розпочалася ще 7 років тому. За такий тривалий період, звісно, були і проблеми з фінансуванням, і інші проблеми. Цьогоріч "Ізі" потрапив до конкурсної програми 70-го міжнародного кінофестивалю в Локарно.

Кадр з фільму "Ізі"

У головних ролях: Остап Ступка, Вероніка Шостак, Орест Гарда.

"Іній". Режисер Шарунас Бартас. У прокаті з 5 жовтня. Ця стрічка — копродукція чотирьох країн — України, Литви, Франції, Польщі. І, відповідно, чотири мови. Молодий литовець Рокас потрапляє на Україну й на власні очі бачить, що таке війна. Разом з гуманітарним конвоєм доля зводить його з військовими журналістами. Литовець бачить на власні очі руйнацію та жахіття війни. Але саме тут він і знаходить справжнє кохання.

Кадр з фільму "Іній"

У відкритих джерелах є інформація про сувору критику цього фільму на Каннському міжнародному кінофестивалі. Оскільки цей фільм навіть в Одесі назвали "дивним, жахливим і найгіршим", тож його треба обов'язково переглянути. Хоча й триває ця історія майже дві години.

"Сторожова застава". Режисер Юрій Ковальов. У прокаті з 12 жовтня. В основі фільму — однойменна книжка дитячого письменника Володимира Рутківського. Це розповідь про школяра Вітю, який через часовий портал потрапляє в далеке минуле. Зйомки тривали в Карпатах, у Бучі, а також на знімальному майданчику Film.Ua.

Кадр з фільму "Сторожова застава"

Прем'єра планувалася ще торік у грудні. Але з певних причин її перенесли на рік нинішній. Відомо, що права на прокат продано у Францію. А також Індію, В'єтнам, Малайзію. Право телевізійного показу — за "Новим каналом".

"Мир вашому дому". Режисер — Володимир Лєрт. У прокаті — з 26 жовтня. Деякі джерела презентують цю стрічку як аутентичну трагікомедію. Фільм створено за мотивами відомої п'єси Григорія Горіна про Тев'є-молочника, а також оповідань Шолом-Алейхема (сценаристи — Олександр Кузнєцов, Володимир Лєрт).

Кадр з фільму "Мир вашому дому"

Свого часу роль Тев'є-молочника принесла великий успіх Богдану Ступці, Євгену Леонову, Михайлу Ульянову. У фільмі в ролі Тев'є — Євген Князєв. Якого телеглядачі запам'ятали за фільмом про Вольфа Мессінга. Зйомки відбувалися під Києвом.

"Стрімголов". Режисер — Марина Степанська. У прокаті — з 9 вересня. Психологічна драма, київська історія. Як зазначається в анотації, молоді негерої намагаються зробити свій вибір в умовах героїчного часу. Цим проектом цікавилися на Каннському кіноринку, він був представлений на кінофестивалі в Карлових Варах.

Кадр з фільму "Стрімголов"

У головних ролях — Андрій Сілецький, Даша Плахтій.

"Межа". Режисер — Петер Беб'як. У прокаті — з 16 листопада. Світова прем'єра картини відбулася на цьогорічному кінофестивалі в Карлових Варах. Причому стрічка здобула там приз за найкращу режисерську роботу, що є справді великим успіхом. Це ще одна історія про кордони і людей, про контрабанду та складні часи.

Кадр з фільму "Межа"

У головних ролях — Томас Масталір, Євген Лібезнюк, Емілія Васаріова, Станіслав Боклан, Римма Зюбіна.

"Кіборги". Режисер — Ахтем Сеїтаблаєв. У прокаті з

6 грудня. 2014 рік, Донецький аеропорт імені Сергія Прокоф'єва, захист важливого об'єкта в умовах війни. Це новітня історія — і про війну, і про нове покоління, яке робить свій вибір. Зокрема, один з героїв, доброволець на позивний Мажор, намагається осмислити трагічні події та свою роль в епіцентрі цих подій.

Кадр зі зйомок фільму "Кіборги"

Сценарій написала Наталія Ворожбит. Продюсер — Іванна Дядюра. Фільм почали знімати в лютому 2017-го у Київській області (село Крюківщина).