Стрес у великому місті (театр подалі від столиці)

Не тільки гучне гоголівське "Одруження" в Одесі приваблює в місто біля моря багатьох столичних театралів. У різних регіонах і в різних театрах також вийшли або вже виходять театральні прем'єри, на які в травні-червні варто звернути увагу.

1. Херсон. "Херсон. 1918—2018"

Цей проект презентують на відкритті міжнародного театрального фестивалю "Мельпомена Таврії", який цьогоріч охопить два міста — Херсон і Миколаїв. Автори вистави — режисер Андрій Май і драматург Максим Курочкін. Це копродукція херсонського театру й театру зі Штутгарта (Німеччина). Як повідомляють ЗМІ, проект фінансує Ґете-Інститут. Зі Штутгарта у виставі задіяні актори Кім Фьолдінг і Кристофер Вантіс, з України — Наталія Вишневська, Олександр Устименко, Єлизавета Негледюк. Уже сама назва підказує, що в центрі історії можливі теми й сюжети, які народжені цілим століттям — з 1918-го по 2018-й.

2. Івано-Франківськ. "Модільяні"

Театр позиціює нову роботу як експериментальну постановку режисера Ростислава Держипільського, котрий заради цієї прем'єри відкриває в театрі нову локацію — "Сцену-Цех". За словами авторів вистави, у сценічному сюжеті зійдуться два часи і два виміри — лікарня для душевнохворих, у якій мешкають пацієнти-митці, а також Париж початку ХХ століття, коли жив, кохав і малював геніальний Амедео Модільяні. У головній ролі — заслужений артист України Олексій Гнатковський. На одну з ключових ролей у виставі запросили видатного українського актора Сергія Романюка, для якого івано-франківський театр є рідним домом. Можливо, виставу Модільяні покажуть також у рамках Міжнародного фестивалю "Порто-Франко", який відбудеться в середині червня.

3. Суми. "Танго"

На Малій сцені Сумського театру імені М.Щепкіна нещодавно показали прем'єру вистави "Танго" за п'єсою класика драматургії ХХ століття Славоміра Мрожека. Давня п'єса сприймається нині напрочуд сучасною, ніби написаною вчора. Втім, "абсурд" не має певних хронологічних рамок, бо актуальний завжди — і в ХХ столітті, і в ХХІ. Герої Мрожека — представники кількох поколінь. 25-річний студент університету Артур каже, що в домі панують безлад, ентропія й анархія. І саме Артур, творча людина, прагне нормалізувати обстановку в своїй сім'ї. Але це не так просто, бо кожен з його близьких — доволі колоритна й екстраординарна постать. Наприклад, батьки — це колишні бунтарі й противники консерватизму. Бабуся — колишня аристократка.

П'єса передбачає безліч інтерпретацій, концепцій. Молодий режисер Роман Козак (він же зіграв головну роль Артура) будує виставу як низку сімейних скандалів, що повсякчас можуть перетворитися на трагедію, адже постать митця, який намагається відформатувати довколишній світ, іноді насторожує, а іноді навіть лякає. Перші глядачі постановки відзначають вдалий акторський ансамбль, кажуть, що сумські лицедії по-новому розкрили свій творчий потенціал.

4. Харків. "Гамлет"

На 25 травня в Харківському академічному театрі ляльок заявлено прем'єру вистави за найпопулярнішою у світі п'єсою у постановці режисерки Оксани Дмитрієвої. Нещодавно Оксана стала лауреатом премії імені Леся Курбаса, що говорить про невпинний експериментальний театральний пошук талановитої мисткині. Дмитрієва цікаво адаптує для лялькового театру відомі класичні сюжети — Мольєр, Гоголь, Платонов, Чехов. Щодо очікуваного "Гамлета" наразі немає якихось деталей. Є лише вражаюча афіша — гігантська мишоловка у кам'яному череві Ельсінору. До того ж сама мишоловка — це заплутаний лабіринт, де може загубитися й загинути будь-яка людина.

5. Львів. "Боженька"

Ця вистава з'явилася в афіші Львівського театру імені Лесі Українки ще наприкінці березня, але вже встигла привернути увагу багатьох театралів. Режисер вистави — Ігорь Білиць, котрий нещодавно на цій же сцені зробив досить успішний проект за п'єсою Павла Ар'є "Людина у підвішеному стані". Тепер київський режисер вибрав п'єсу молодого драматурга Валерія Пєчейкіна, який активно співпрацює з Кірілом Сєрєбрєніковим. Ця історія про ліс життя, про звірят посеред отакого лісу. На думку авторів, ніщо людське тваринкам не чуже — фобії, сексуальні субкультури, експлуатація. Як зазначають автори, "найкраща зброя проти страху — це сміх, тому ми й називаємо цю історію про політичні маніпуляції та спекуляції на релігійних почуттях саме комедією". На сцені глядач зустрінеться з Мишеням (Богдан Грицюк), Кошеням (Роман Кривдик), Лисичкою (Анастасія Лісовська), Білочкою (Рита Гуркач), Ведмедиком (Дмитро Наумець) та іншими.