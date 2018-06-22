Співаки з Франції та США вшанують пам'ять Василя Сліпака

З 29 червня по 1 липня в Україні триватиме ІІ музичний марафон пам'яті українського оперного співака, соліста Паризької опери, учасника бойових дій на Сході України, Героя України Василя Сліпака.

Життя Василя Сліпака обірвалося 29 червня 2016 року під час виконання бойового завдання. Він загинув від ворожої кулі снайпера з великокаліберної гвинтівки. Ціною власного життя доброволець рятував побратимів, відбивав атаку загарбників, які саме тоді перейшли в контрнаступ.

Василь народився у Львові. Був вихованцем хорової капели "Дударик". 1992 року став студентом класу сольного співу у професора Марії Байко. У 90-х розпочалася його активна творча кар'єра.

Зокрема 1997-го він вступив до Паризької національної опери, витримавши серйозний конкурс.

Голос українського співака високо оцінили в Європі. В його репертуарі — прославлені партії в операх "Кармен", "Весілля Фігаро", "Аїда", "Борис Годунов", "Князь Ігор", "Ріголетто", "Богема", "Дон Карлос", "Сивільський цирульник".

2008-го Василь Сліпак здійснив великий концертний тур містами Європи. А коли почалася війна на Сході України, Василь відбув у гарячу точку в травні 2014-го. Згодом ще одна поїздка — 2015-го. 2016-й — червень — трагедія.

20 лютого 2017-го Василь Сліпак був удостоєний звання Героя України і ордена "Золота зірка" (посмертно) — за виняткові мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу.

Міжнародний музичний марафон W-life, який стартує 29 червня, — це пошанування унікального виконавця, мужнього захисника України. Акцію приурочено другим роковинам від дня загибелі українського героя.

29 червня на сцені Київської музичної академії, у великому залі імені Василя Сліпака, відбудеться прем'єра Jacomo Rossini — Messe Petite Solenelle для солістів, хору в супроводі симфонічного оркестру.

У Києві виступить квартет світового рівня, французькі солісти, які були творчими партнерами Василя Сліпака на кращих оперних сценах світу. Серед виконавців — Перін Медоф (сопрано, Франція), Гоша Ковалінська (мецо-сопрано), Гійом Дюссо (бас, Франція), Пабло Вегуліа (тенор, США).

У проекті також задіяні: Львівська державна академічна чоловіча хорова капела "Дударик", академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії, камерний хор Glorіa.

Як повідомляють організатори акції, 30 червня і 1 липня Міжнародний музичний марафон пам'яті Василя Сліпака триватиме у Львові. 30 червня на сцені Львівської філармонії буде повторено Petite Messe Solennele — Jacomo Rossini, а 1 липня — концерт OPERA GALA, в якому до оперних зірок приєднається Ніколас Краузе — знаменитий диригент із Франції. Того вечора прозвучать вибрані арії з опер та оркестрова музика Антоніна Дворжака і Яна Сібеліуса.