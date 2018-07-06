Спека в липні: дві "Собаки" і "Галка Моталко"

Липень — уже традиційно — підбиває підсумки столичного театрального сезону. Ідуть у відпустку навіть такі сезонні довгожителі, як театр імені І.Франка і театр імені Лесі Українки. Втім, навіть на екваторі літа залишаються деякі цікаві театральні події.

"Бійцівський клуб.

Гра з зануренням"

Арт-завод "Платформа" — 7, 14 липня

Це шоу (квест) за мотивами відомого однойменного фільму. Специфіка такого собі а-ля театрального заходу в тому, що активними учасниками проекту стануть також гості, які потраплять на вулицю Біломорську, де й розгорнуться події, навіяні Чаком Паланіком і Девідом Фінчером. Організатори "Клубу" обіцяють, що 20 акторів перенесуть глядачів в атмосферу культового сюжету, а грань реальності та гри вмить розмиється, і зрозуміти, де актор, а де учасник, буде не так уже й просто. Буде задіяна спеціальна техніка, будуть ігрові зони — кінотеатр, кухня, метро.

До всього — наостанок — ще й демонстрація знаменитого фільму Фінчера, прем'єра якого відбулась у вересні 1999 року (в головних ролях Бред Пітт і Едвард Нортон). Тривалість театралізованої реаліті-імпрези дві години. У команді має бути шестеро гравців.

Важливе застереження: якщо глядачі-театрали і кіномани мають якісь проблеми зі здоров'ям, або їм іще не виповнилося 14 років, то такого "театру" ліпше не відвідувати.

"Загадкове

нічне вбивство собаки"

Театр ім. Лесі Українки — 8, 23 липня

Вистава столичного театру від показу до показу набирає популярності, у неї вже є навіть свої фанати. Це й не дивно, бо в основі вистави — роман Марка Хеддона, який став світовим бестселером.

Нагадаю, що це історія про хлопчика Крістофера Буна, який знаходить мертвого сусідського собаку і починає шукати "вбивцю". Його розслідування призводить до непередбачуваних наслідків — підліток потрапляє в сімейні "шафи", де зачаїлися мовчазні "скелети", чекаючи, поки їх випустять на світ Божий.

Режисер вистави — Кирило Кашліков, у головній ролі — Євген Щербань. У виставі задіяні Олександр Кобзар, Наталя Доля, Надія Кондратовська та інші відомі актори.

"Загадкове

нічне вбивство собаки"

Британський театр у кіно —

17 липня, кінотеатр "Київ"

Чудова нагода порівняти дві сценічні версії (українську й британську) на основі одного бестселера. Це — кінопоказ успішної вистави режисерки Маріенн Елліотт (вона ж режисерка суперпопулярного в театрі "Бойового коня").

Меріенн здійснила постановку "Собаки" в Королівському національному театрі задовго до прем'єр у Києві й Москві. П'єсу Саймона Стівенса (за романом Марка Хеддона) режисерка розкрила так глибоко й потужно, що згодом постановка потрапила на американську сцену.

В екранній британській версії в головних ролях Люк Тредевей, Нів К'юсак, Пол Ріттер, Уна Стаббс. Британські рецензенти відзначали дивовижну гру талановитого молодого актора в ролі Крістофера. Він створив образ підлітка, сильного зовні, але роздвоєного внутрішньо. Хлопчина не любить, коли хтось торкається його внутрішнього світу, він не довіряє знайомим і воліє долати свій шлях самотою.

Роман Хеддона розійшовся колосальним накладом — понад 2 мільйони примірників.

"Психоз в 4:48"

"Сцена 6" — 18 липня

П'єсу Сари Кейн поставила Роза Саркісян. У проекті задіяні Ніна Хижна, Оксана Черкашина, Олександра Малацковська. Театр "Актор", де реалізовано цей проект, підкреслює, що вистава об'єднала мисткинь з трьох міст України — Києва, Харкова, Львова. А в самій виставі-кабаре "дивовижним чином поєднується патологічна жага до життя і безкінечне, циклічне планування смерті". Театр "Актор" позиціює свій проект як психогенне шоу, біполярний балет і просто дівич-вечір, на якому жінки намагаються зрозуміти самих себе.

"Галка Моталко"

"Дикий театр" — 20 липня

Вигадана історія з невигаданого інтернату — п'єса Наталії Ворожбит. Як відомо, авторка навчалася в спортінтернаті. І "Дикий театр" вирішив максимально повернути драматургиню в її колишню "реальність" — дію вистави перенесено саме в той інтернат, про який Ворожбит розповідає у п'єсі.

Час дії — початок 1990-х (до речі, критики помічають особливий інтерес сучасних режисерів саме до 1990-х), а це період розвалу Союзу, буремні кримінальні часи. В історії Ворожбит учениця провінційної школи якраз і проходить відбір до спортивного інтернату Олімпійського резерву в Києві. Водночас спортсменів тут готують і до "дорослого життя".

Глядачів попереджають, що в них має бути змінне взуття.

Про все інше попереджати навіть не варто, адже вистави "Дикого театру" провокаційні.

Режисерка — Анна Александрович, продюсерка — Мирослава Кравченко. У виставі зайняті спортсмени коледжу, директор закладу Олексій Семенюшко. Є, звісно, й професійні актори.

Автори вистави попереджають, що вперше територія Олімпійського коледжу (де виховують видатних українських спортсменів) буде відкрита для театрального глядача.

"Ото була весна"

"Новий український театр" — 8 липня

На Верхній сцені цього театру (хто не знає, "Новий" — у центрі Києва, неподалік Майдану) — вистава за мотивами п'єс Івана Карпенка-Карого, але рішення — сучасне. Театр наголошує, що їхня "Весна" — це сучасна жива історія, а герої — звичайні хлопці й дівчата, яких можна зустріти на київській вулиці, адже коли мова про почуття та пристрасть, то вже не так і важливо, який саме час на вулиці — XIX століття чи ХХІ. Задіяні молоді актори, для музичного оформлення взято композиції гурту "Океан Ельзи".

"Варшавська мелодія-2"

Міжнародний центр

культури і мистецтв — 16 липня

У день народження видатної української артистки Ади Роговцевої — "Варшавська мелодія-2". Причому з важливим уточненням в афіші: "Прощання з виставою". П'єса Леоніда Зоріна з'явилася на сцені Київського театру ім. Лесі Українки ще в 1960-ті. Перша "Варшавська" у постановці Едуарда Митницького пройшла 670 раз. Повернення до цієї ж історії, але в іншому драматургічному вимірі й інших декораціях (режисер Ігор Афанасьєв) відбулося пізніше, коли Роговцева вже грала свою Гелю як жінку з минулим, котра багато пережила й перестраждала, коли з пам'яті постійно зринає драматичне політичне "вчора", яке й роз'єднало польську дівчину і радянського хлопця Віктора, хоча вони так кохали одне одного…