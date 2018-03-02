Соліст Лондонського Королівського оперного театру виступить у Києві

У репертуарній виставі Національної опери України "Євгеній Онєгін" 25 березня можна буде почути і побачити відомого баритона Юрія Юрчука, який нині активно затребуваний на європейських оперних майданчиках.

Як зазначає прес-служба Національної опери України, ця вистава у постановці Ірини Молостової йде на столичній сцені ще з 1983 року. Диригентом тоді був Стефан Турчак. Опера Чайковського доволі популярна, вона постійно приваблює слухачів. Цього разу партію Євгенія Онєгіна співатиме, в рамках проекту "Українські оперні зірки у світі", український баритон Юрій Юрчук. Він — соліст Королівського оперного театру в Лондоні. The Times назвала його голос "чудовим, з бездоганним італійським легато", а впливовий інтернет-ресурс Bachtrack — "багатим, глибоким, здатним до великої універсальності".

Юрій Юрчук народився в Києві. Здобув освіту в Київському національному економічному університеті: має ступінь магістра фінансів та бухгалтерського обліку. Упродовж дев'яти років був фінансовим консультантом у PwC. Пристрасть до опери з'явилася після переїзду до Чикаго (США), де він у 2012—2013 роках навчався в музичному училищі ДеПола.

Ю.Юрчук є лауреатом міжнародних конкурсів Королеви Сонi (Норвегія), Монтсеррат Кабальє (Іспанія), Отавіо Зіно (Iталiя), Бель Канто Монастеро (США), Фріца і Лавінії Єнсен (США) та інших. Серед його виступів — король Єгипту у виставі "Аїда" на 36-й церемонії в Центрі Кеннеді в Вашингтоні, концерти в Букінгемському та Віндзорському палацах для королівської родини, дебют на Бі-бі-сі у ювілейній серії, присвяченій дню народження Шекспiрa.

У березневій виставі разом із Юрієм Юрчуком також співатимуть Ксенія Бахрітдінова-Кравчук (Татьяна), Дмитро Іванченко (Ленський), Ірина Петрова (Ольга), Сергій Магера (Князь Гремін) та ін.

Згодом Національна опера презентує проект "Сліпуча молодість класики", присвячений 150-річному ювілею театру. Серед молодих зірок проекту — Денис Недак, Тетяна Льозова, Валентин Дитюк, Дмитро Кузьмін, Ян Ваня, Микита Сухоруков, Ксенія Бахрітдінова-Кравчук, Ганна Муромцева, Тамара Калінкіна, Юлія Москаленко, Ярослав Ткачук, Анастасія Шевченко.