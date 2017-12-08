Син Тарковського стане учасником фестивалю Odessa Classics-2018

Уже відомий в Україні й світі міжнародний фестиваль Odessa Classics оголосив свою програму на 2018-й.

Наступного року проект триватиме рекордних 10 днів: з 1 по 10 червня. Гостями фесту стануть найкращі музиканти світу.

Як повідомляють організатори, уперше в Україну в рамках Odessa Classics приїде легендарний Берлінський камерний оркестр: очікуються три концерти. У програмі фесту — відомі скрипалі Максим Венгеров і Робі Лакатош. Виступить в Одесі також знаменитий піаніст з Австрії Штефан Владар. Мистецтво віолончелі розкриє перед слухачами Антоніо Менезес (Бразилія, Швейцарія). Також приїдуть до Одеси скрипалі Деніел Хоуп, Майкл Гуттман і піаніст Себастіан Кнауер — їхні виступи дуже високо оцінили слухачі на попередніх фестивалях. Передбачається також великий open-air на Потьомкінських сходах. Уже відомо, що 9 червня 2018-го в Одеській філармонії в рамках Odessa Classics відбудеться авторський проект пам'яті геніального кінорежисера Андрія Тарковського. Цей проект представить син майстра — Андрій А.Тарковський (Італія). Програма передбачає синтез музики, кіно, поезії спогадів про автора таких знаменитих стрічок, як "Іванове дитинство", "Ностальгія", "Дзеркало", "Соляріс", "Андрій Рубльов". На вечорі Тарковського звучатиме музика Баха, Пярта, Мессіана та українського композитора Валентина Сильвестрова.

Особливий акцент Odessa Classics робить на програму нової української і європейської музики (куратор Любов Морозова). Ці концерти відбуватимуться пізно ввечері після основної фестивальної програми. Як каже ідеолог і організатор фестивалю народний артист України Олексій Ботвинов, "проекти подібного масштабу, безумовно, дуже складні, трудоємні, вимагають максимум зусиль — і фізичних, і фінансових, і душевних. Але саме такі проекти не на словах, а на ділі інтегрують Україну в світ високих справжніх європейських цінностей".

Згідно з європейською практикою, реалізація квитків на фестивальні проекти подібного рівня починається заздалегідь — приблизно за півроку: на online-ресурсах і в касах.