Сергій Лозниця: "Ласкаво просимо на Донбас"

У Каннах друга за значенням конкурсна програма "Особливий погляд" відкрилась фільмом Сергія Лозниці "Донбас". Одна із найочікуваніших фестивальних подій не розчарувала, ні. Чому? Не через політичну позицію режисера. Лозниця знаходить несподівану для трагічних подій, які відбуваються із нами усіма тут і зараз, несподівану, проте точну інтонацію.

Блискучий документаліст бере реальні історії, які побачив протягом 2014-2015 років в інтернеті та трансформує їх в цілковитий театр абсурду.

Жанр роуд-муві, який режисер чудово використав ще у "Щасті моєму", першому своєму ігровому фільмі, працює і у випадку "Донбасу". Фільм складається із 13-ти епізодів, які об'єднує спільний простір. Історії не просто склеєні одна з одною, вони плавно перетікаються одна в другу. Не всі вони є однаково сильними, проте деякі ніби здирають шкірку з рани, а деякі змушують голосно реготати. Саме сміх як найпотужніший інструмент в руках Лозниці є не просто художнім прийомом, він пояснює, чому так люто Гітлер ненавидів Чапліна.

Проте карикатурні герої не є пласкими. Вони залишаються монстрами. А режисер між тим веде глядача не лише дорогами фейкових республік, але і фейковими новинами, а головне він легко мандрує між жанрами, де комедія стає сусідкою драми, де трагедія обертається абсурдом.

Загалом картина має багато ракурсів та поглядів на одну і ту ж тему. Вона препарує її, підбираючись з різних боків і у підсумку ці погляди концентруються на одній, мабуть найважливішій речі: в основі всього стоїть брехня, фейк, які "кришують" здирництво, садизм, тупість…

Проте простої долі у фільму, скоріше за все не буде. Він має надто багато сенсів, не зрозумілих на Заході. В Україні його важко буде дивитись через відсутність відстані та надто емоційне сприйняття "живих" подій (випробувано на собі). І так, до речі, було з "Майданом". Проте його треба дивитись: це потужне мистецьке висловлювання видатного режисера, що зачіпає і нерви, і розум.

"Ласкаво просимо на Донбас", - сказав Лозниця на прем'єрі. І повів глядача дорогами Донбасу, які так сильно дисонують із травневими фестивальними Каннами.

Ще один фільм, до створення якого має стосунок Україна, показали у рамках програми "Тиждень критики". Це – паралельна секція кінофестивалю, що за головну мету ставить пошук молодих талантів, тобто у ній може брати участь лише перший та другий фільм режисера.

Фільм "Жінка на війні" Бенедикта Ерлінґссона знятий ісландською командою (сценарій Бенедикта Ерлінґссона спільно із Олавюром Еґіллем Еґільссоном, оператор – Берґстейнн Бйорґюльфссон) та переважно в Ісландії. Проте у його створені брала участь і українська команда. І у ньому теж фігурує Донбас, проте згадки про війну є лише тлом, а не головною темою.

Головна героїня, Халла, є екологічною активісткою. Практично самотужки вона воює із місцевою промисловістю. Під час підготовки своєї найголовнішої акції вона отримує листа про те, що її заявку на усиновлення дитини нарешті схвалено і на неї чекає маленька дівчинка, яка втратила усю родину під час війни на сході України.

Перший епітет, який напрошується після перегляду: чесний фільм. А ще він говорить про такі пафосні речі, як жертовність, самопожертва, відданість, але робить це із гумором. Блискучим режисерським ходом є включення у дію музикантів, які є своєрідними коментаторами усього, що відбувається. Музика стає і персонажем, і помічницею, і засобом, що збиває пафос, який міг би стати надмірним, якби не режисерська винахідливість, чудова актриса Халлдора Гейхадсдоттір у ролі Халли та принадливі музиканти Давид Тор Йонссон, Маґнус Триґвассон Еліасен і Омар Ґудйонссон та відомі виконавиці українських народних пісень Ірина Данилейко, Галина Гончаренко, Сусанна Карпенко.

Так що Україна та її Держкіно явно не помилились зі своєю підтримкою. А підтримка Каннського фестивалю скерована на режисерів, що піддані репресіям. В основному конкурсі – фільми росіянина Кирила Серебреннікова та Джафара Панахі, а сеанси "Тижня критики" та "Двотижневика режисерів" розпочинаються підтримкою Олегу Сенцову.

Наразі Каннський фестиваль не схожий сам на себе: мало фільмів, які вражають, мало зірок, навіть метушні якось ніби стало менше. Проте наступний тиждень обіцяє нові роботи Ларса фон Трієра, Нурі Більге Джейлана та Спайка Лі. Чекаємо.