Що після "Брами"?

У Держкіно України представили графік виходу на великі екрани нових вітчизняних стрічок. Прокатний пік — осінь—зима-2018. Які з цих картин знайдуть свою цільову аудиторію, і який глядач має знайти ці самі фільми?

Недавній всеукраїнський прокат нової стрічки Володимира Тихого "Брама" (з Ірмою Вітовською та Віталіною Біблів у головних ролях) спровокував справжню бурю в соціальних мережах: одні фільмом захоплюються, інші його досить жорстко критикують. І за всім цим глядацьким ентузіазмом — чинник небайдужості до української кінопродукції.

Напевно і "Брама", та й інші вітчизняні картини, про які йтиметься нижче, поки що не можуть змагатися за касовими зборами з американським або європейським кіно, особливо жанровим, — до цього ще дуже далеко. Однак інтерес ніби є, а невдовзі, можливо, наші кінематографісти навіть окуплять витрати на виробництво безпосередньо у прокаті.

"Бобот та енергія Всесвіту"

Режисер: Максим Ксьонда

30 серпня

12-річний Вадик "подружився" з трансформаторною будкою. І ця будка несподівано демонструє ознаки життя. Але тут стає відомо, що на Землю насувається лихо, — в населених пунктах може зникнути електроенергія. Тому рятувати людство від катастрофи й доводиться трансформаторній будці, але через посередників — зачарованого ворона та смартфон. Фільм цікавий тим, що звичні для нас речі, наприклад трансформатор або сміттєвози, можна розглядати під іншим кутом зору.

Цей фільм, безумовно, розрахований на сімейну аудиторію, на любителів сюжетів "із вивихом" (сама трансформаторна будка чого варта!). Зрештою, якщо фентезі авторам удасться реалізувати на великому екрані яскраво та переконливо, то й велика аудиторія підтягнеться.

"Таємний щоденник Симона Петлюри"

Режисер: Олесь Янчук

6 вересня

Сюжет охоплює період життя Симона Петлюри (головного отамана військ Української Народної Республіки і лідера Директорії УНР) під час його еміграції в Парижі — до фатального дня, коли він був убитий Самуїлом Шварцбардом. Фільм розповідає не тільки про план знищення Петлюри, а й про останні дні його життя. Цікавий сам драматургічний прийом — писання Петлюрою щоденника... Таким чином, сюжет картини переносить глядачів із Парижа в Україну, до подій та дійових осіб того короткого періоду УНР, коли Україна здобула, але не змогла втримати незалежність.

Для любителів байопіків, історичних драм. Для поціновувачів важливих тем, в основі яких — маловідомі сторінки української історії. Режисер Олесь Янчук у цьому плані послідовний, кожен його новий фільм — це і наша історія, і непересічні особистості.

"Коли падають дерева"

Режисер: Марися Нікітюк

13 вересня

У цьому фільмі — проза життя і пекло провінції. У центрі сюжету — п'ятирічна Вітка, яка приїжджає до бабусі на літні канікули. В селі вона стає свідком роману своєї старшої сестри Лариси з бандитом Шрамом. Мама дівчаток перебуває в депресії, а їхня бабуся геть заплуталася в домашніх справах, від чого зривається на крик через будь-яку дрібницю.

Тут — велике кіно від молодого режисера. Очевидно, що проект розрахований на поціновувачів авторського кіно під умовною рубрикою "Так жити не можна!". Картину недавно було представлено в Одесі на Міжнародному кінофестивалі. Але якихось заохочень за режисуру фільм не здобув. Зате відзначено роботу молодої акторки Анастасії Пустовіт. Ось у глядача і є мотивація: побачити на екрані акторку — відкриття Одеського кінофестивалю та оцінити роботу перспективної режисерки.

"Герой мого часу"

Режисер: Антоніна Ноябрьова

20 вересня

Герой Жорик, який розмовляє суржиком, переїхав із провінції до столиці. У нього великі плани на життя: елітні заклади, європейські цінності та культурні заходи. Але поки що доводиться жити як вийде — серед брудних під'їздів, непрацюючих ліфтів, убогих каруселей та пива. Жорик не здається, він шукає роботу в тій сфері, де можна перебувати поруч із прекрасним. Сюжетна канва зав'язана на love story — Жорику сподобалася дівчина із заможної родини. Але сувора планка соціального статусу тяжіє над ним, і її потрібно здолати.

Цей фільм також був нещодавно представлений на Одеському міжнародному кінофестивалі, здобув похвалу журі, — а це додатковий привід переконатися в його об'єктивності, а також налаштуватися на сучасну соціально-психологічну а-ля вампіловську психодраму про чоловіка, який шукає себе в божевільному, божевільному, божевільному світі.

"Шляхетні волоцюги"

Режисер: Олександр Березань

27 вересня

Музично-комедійний бойовик присвячений авантюристам Боді та Міреку. Події розгортаються у Львові наприкінці 1930-х років. Гасло двох героїв-батярів: "Любити Львів, жінок та жарти!". Щоб життя було яскравим, шляхетні волоцюги вдаються до різних авантюр, усе-таки залишаючись при цьому позитивними героями. Несподівано для себе вони стають опікунами юної Христі, після чого їхні пригоди набирають нових обертів.

Уже сам жанр — музично-комедійний бойовик — чудова приманка для глядача в нашому серйозному кінорепертуарі. Варто подивитися! Додатковий бонус — яскравий акторський дует у картині. По-перше, це велика надія Національного театру імені Івана Франка — актор Іван Шаран. По-друге, відомий львівський талановитий актор Юрій Хвостенко. Ради них і варто відволіктися від гаджетів та сходити в кіно.

"Скажене весілля"

Режисер: Влад Дикий

4 жовтня

Комедія, у якій знялися Монатік, Винник, Потап.

У центрі сюжету — директор районного краєзнавчого музею Василь Середюк. Він посилає доньку Катю до Франції на навчання. Через місяць вона повідомляє, що виходить заміж за французького лікаря-кардіохірурга Франсуа. Гасло родини: "Середюки — європейська сім'я!" чув у районі кожен. А виявилося, що майбутній європейський зять — афрофранцуз. І суворий тато вирішив, що весіллю не бувати.

Уже трейлер фільму спровокував хейтерів на злі нападки на картину, якої ще ніхто як слід не бачив, але ось уже лають: мовляв, знову попса та дивні расові проблеми в епоху тотальної толерантності. Проте "Скажене весілля" претендує на статус народного попкорнового кіно, а персони Винника й Монатіка гарантують проектові зовсім не порожні зали. Не виключено, що "Весілля" ще позмагається цього року з DZIDZIO і Зеленським за шалені касові збори.

"Позивний Бандерас"

Режисер: Заза Буадзе

11 жовтня

Український військовий детективний трилер. Восени 2014 р. на Сході України, у зоні АТО, група розвідників на чолі з Антоном Саєнком (Бандерас) шукає російського підривника, відомого як Ходок. Професійний військовий, природно, просто так пійматися не дається, але розвіддані приводять Бандераса в рідне село. Однак односельці вважають Антона зрадником.

Шанувальникам військово-патріотичного кіно. Сьогодні новий час, нова історія. І якщо раніше хлопчаки дивилися й копіювали героїв таких радянських картин, як "У зоні особливої уваги" або "Хід у відповідь", то при успішному збігу творчих обставин "Бандераса" теж могли б носити на руках нинішні підлітки, — а це найбільш вдячні глядачі жанру. Ну й батькам не варто ухилятися від таких проектів.

"Донбас"

Режисер: Сергій Лозниця

18 жовтня

Військову трагікомедію про життя самопроголошених "Донецької та Луганської республік" показали на Каннському міжнародному кінофестивалі. Цей фільм — ланцюжок із 13 епізодів, що, перетікаючи один в один, відтворюють в ігровому кіно реальні історії, які відбулися на Сході України. За основу сценарію Лозниця взяв документальні матеріали з любительських роликів на YouTube, зняті на території так званої Новоросії. Структура стрічки нагадує набір взаємопоєднаних скетчів. У фільмі знялися відомі київські актори театру і кіно, зокрема Тамара Яценко, Олеся Жураковська, Людмила Смородіна.

"Донбас" — для шанувальників творчості Сергія Лозниці, який одного разу зняв "Щастя моє", і тепер багато хто думає-гадає: чи візьме планку вищу? Прокат "Донбасу" покаже.

"DZIDZIO Перший Раз"

Режисер: Михайло Хома

25 жовтня

Природно, головний герой — DZIDZIO. Як і раніше, в душі він великий артист і наївна дитина. В новому сюжеті — маленький секрет, який переростає у велику проблему: ні мама, ні товариш не можуть допомогти герою. Бо це "делікатна справа", і він має сам уперше наважитися на щось важливе й відповідальне...

Якщо навіть у назві зазначено "перший раз" — не слід плекати ілюзій. Кінофраншиза на тему DZIDZIO (зразу після "Контрабасу") буде тільки розростатися, і за першим піде триста перший раз, якщо касові збори знову здивують. У цільовій аудиторії картини можна не сумніватися, — вона всім зрозуміла й цілком передбачувана.

"Король Данило"

Режисер: Тарас Химич

22 листопада

Історичний бойовик, 1238 рік. Князь Данило Галицький зі своїм братом Василем нападають на прикордонний замок "таємного ордену". Завдяки своїй винахідливості Данило захоплює магістра в полон. Далі — хан Батий, підступ бояр, розруха Києва. І все те, про що ви колись читали в книжках із малюнками.

Новий фільм режисера-ентузіаста зразу ж після його патріотичного проекту "Жива". Тут це спроба історичного костюмного яскравого блокбастера, успіх якого великою мірою залежить від сценаристів. Ну й від режисури, звісно. У кожному разі, заявка цікава, сам фільм не можна пропустити з різних причин — бюджет, сюжет, кастинг, талановитий режисер.

"Крути 1918"

Режисер: Олексій Шапарєв

6 грудня

Історичний екшен, сюжет — на основі реальних подій (бій на залізничній станції Крути взимку 1918 р.). На тлі трагічних подій два брати, Андрій і Олексій Савицькі, закохуються в Софію. Більшовики підходять до Києва, місто наповнене "червоними". Уряд УНР кидає на боротьбу з ворогом усі боєздатні частини армії, включно з юнкерами та студентами. Чотири сотні хлопців, серед яких Андрій і Олексій, ідуть у бій проти чотиритисячного, добре озброєного війська.

Кінопроект Шапарєва — як яскрава ілюстрація до уроків історії (і не тільки в школі): трагічна тема в нашому тяжкому сучасному контексті. Не виключено, що фільм стане одним із чемпіонів прокату — у своїй жанровій ніші — при розумному розкручуванні та вдалому сусідстві з фільмами-конкурентами.

"Груднева казка, або Пригоди С. Миколая"

Режисер: Семен Горов

13 грудня

Комедійний сімейний фільм про дорослішання, віру в казку і про те, що дива можуть змінити життя на краще, подарувати радість, дружбу та любов. Стрічка розповідає про пригоди другокласника Артема, чия сім'я переїхала з великого міста в будинок у Карпатах. І до Артема напередодні Дня Святого Миколая несподівано з'являється сам Миколай. Насправді це злодій у костюмі чарівника. Тому хлопчику разом із сестрою-підлітком та місцевими дітлахами доводиться виявити сміливість і спритність, щоб перемогти цього "вовка в овечій шкурі".

Горов — чудовий майстер жанрового кіно ("Останній москаль", "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Попелюшка"). Його передноворічна історія навіює асоціації з культовим кіноциклом "Сам удома". І хіба це не причина, щоб перед Новим роком піти саме на український фільм, підтримавши вітчизняного виробника?

Крім згаданих кінопроектів, в українському прокаті очікуються й інші жанрові фільми. Зокрема "Дике поле" (8 листопада), "Свінгери-2" (5 грудня), "Я, Ти, Він і Вона" (27 грудня), "11 дітей з Моршина" (27 грудня).