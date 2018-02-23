Сара, Памела, Римма: сім березневих театральних пригод

DT.UA, вивчивши репертуарні плани окремих театрів, пропонує читачам-глядачам декілька подій, які варті уваги.

1. "Актрисі завжди 18"

Національний театр імені Лесі Українки. Режисер — Давид Бабаєв. У ролі Сари Бернар — Лариса Кадочникова. Прем'єра — 4 березня.

Цьогоріч (у березні) виповнюється 95 років від дня смерті актриси, яку за життя називали божественною, неперевершеною. Це Сара Бернар. Останнє літо її життя на приморській віллі відображено у знаменитій п'єсі Джона Маррелла "Сміх лангусти" ("Спогади"). Ця п'єса свого часу була в репертуарі Театру російської драми: головні ролі тоді виконували Надія Батуріна та Леонід Бакштаєв. На початку березня у ролі Сари Бернар на Нову сцену театру вийде народна артистка України Лариса Кадочникова. У ролі її секретаря — молодий актор Юрій Кухаренко.

Ця постановка певною мірою — як уклін видатній актрисі. Вона нещодавно відзначило свій ювілей. Втім, уже сама назва вистави заперечує ювілейні урочистості. Мовляв, справжня актриса ніколи не озирається на календарі, якщо в її душі вічна весна і якщо їй завжди 18.

Стосовно спогадів самої Сари Бернар, якими насичена п'єса Маррелла, то їх чимало, до того ж вони дуже яскраві й емоційні. Життя Сари — то повноцінна мелодрама, яскравий трилер, феєрична lоve story. Сучасники вважали її найвеличнішою серед актрис. Вона ж володіла унікальними прийомами та пристосуваннями, які постійно тримали в напрузі і глядачів, і режисерів, і продюсерів. Сара — серед перших актрис світу, котрі повсякчас дбали про вплив свого іміджу на маси, про рекламну складову, про "піар-технології".

2. "Вій. Докудрама".

Гастролі Чернігівського театру ім.Т.Шевченка на сцені Київського театру ім. І.Франка. Режисер — Андрій Бакіров. Показ — 15 березня.

Як свідчать театральні очевидці, свою версію на тему гоголівського "Вія" драматург Наталія Ворожбит писала на замовлення режисера Влада Троїцького. Але, очевидно, погляди режисера і драматурга на Гоголя у чомусь не збіглися. І для Троїцького вже свою версію згодом написав Клім.

А п'єса Ворожбит пізніше знайшла яскраве сценічне втілення у виставі Макса Голенка ("Дикий театр"). Доволі радикальна версія українського режисера викликала захват у європейських театральних фахівців.

Нова вистава Андрія Бакірова, яку він презентує киянам у березні, позбавлена відвертого радикалізму, натуралізму, брутальності. Швидше за все, режисера хвилювала думка про пошук світла в кінці тунелю — серед безпросвітних сутінків нашої провінції.

Важливо уточнити, що ця постановка, в якій є не тільки пестливі слова, з великим розумінням сприймається місцевою, чернігівською, аудиторією. Може, публіка доросла, а може, режисер її підтягнув до свого рівня?

3. "Дорога Памела"

Національний театр т.. І.Франка. Режисер Дмитро Чирипюк. У головній ролі — Олена Хохлаткіна.

Ця п'єса Джона Патріка обійшла чималенько сцен різних країн. В Україні її також полюбляють. У Молодому театрі відносно недавно головну роль у цій же п'єсі грала Тетяна Стебловська.

Очевидно, франківців привабив сюжет про літню жінку-жебрачку (яка не втратила сердечної доброти) — як віддзеркалення багатьох теперішніх негараздів і в нашій країні, коли літні люди опинилися поза межею добробуту, без засобів до існування. Коли багато дідусів та бабусь відверто жебракують.

Отже, п'єса написана на початку 60-х ХХ т.., але, як виявляється, своєї пронизливої та гіркої актуальності текст, на жаль, не втрачає.

Памелу у франківців по черзі гратимуть актриси, які відносно недавно з'явилися у прославленій трупі, — Ганна Осадча та Олена Хохлаткіна. Пані Олена, як відомо, свідомо залишила окупований Донецьк і переїхала до Києва. У мирний період на сцені Донецького українського театру вона була примою, справжньою зіркою. Критики її називали "донецькою Чуриковою". Хохлаткіна грала колись на мирному Сході Філумену Мартурано, тьотю Мотю, Проню Прокопівну. А вже в Києві, на франківській сцені, вона з'явилася у виставах "Великі комбінатори", "Ліс".

І ось, власне, попереду її велика бенефісна відповідальна роль Памели. Можливо, варто нагадати, що чоловік цієї актриси — Віктор Жданов — нещодавно блискуче зіграв у фільмі "Кіборги", а її донька — Оксана Жданова — молода зірка Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

4. "Варіації життя. Автор".

Жанр — одноактні балети. Ідея, лібрето, хореографія — Анна Герус. Місце заходу — Молодий театр. Прем'єра — 3 березня.

Прима театру "Київ модерн-балет" Анна Герус вирішила рухатись у мистецтві сучасної хореографії самостійною стежкою. І, таким чином, презентує в один вечір два проекти тривалістю 29 хвилин і 40 хвилин. Це "Варіації життя" і "Автор".

Її театр сучасного танцю Ukrainian Dance Theatrе, безперечно, знайде своїх палких шанувальників. Адже такий напрям у нас досить популярний.

Як зазначають автори проекту, балет "Автор" — це одноактна історія про письменника, який пише роман за мотивами власного минулого. В певний момент творчість так захоплює його, що вже стає неможливо відокремити правду від фантазії. Хореографія створена у contemporary та неокласичній техніці. Музика: Cygni Vox, Йоганн Йоганнссон, The Caretaker, Зої Кітінг, Шарль Трене, Джулія Кент, Exist Strategy.

UDT розпочав свою работу лише в січні 2018-го, а вже у березні презентує свої проекти.

5. "Куди піти?"

Молодий театр. Жанр — пікантні сцени з антрактом. Літературна основа — оповідання Антона Чехова. Режисер — Андрій Білоус. Прем'єра — 16 березня.

Ця постановка об'єднала не тільки вибрані твори Антона Павловича, а й зовсім юних акторів — студентів Київського університету імені Івана Карпенка-Карого, учнів Андрія Білоуса.

Вони поки що студенти другого курсу. І "планка Чехова" для кожного — дуже серйозна, відповідальна.

Вивчаючи програмку нової вистави, розумієш, що режисер прагне максимально задіяти молодих, намагається кожному знайти якусь цікаву роль.

Вистави-колажі за мотивами Чехова досить популярні в театральному Києві. Такі є і в Театрі імені Лесі Українки, і в Театрі на Подолі.

Молодий театр, таким чином, ступає на цікаве конкурентне поле.

6. "Схід-Захід"

Театр "Актор". Режисер — Влада Бєлозоренко. У головних ролях — Римма Зюбіна, Олеся Жураковська, Віталій Ажнов. Прем'єра — 11 березня.

Вистава створюється в рамках британського формату Class Act, який популяризує в Україні Наталія Ворожбит. Суть формату: підлітки пишуть авторські п'єси, а актори-зірки та відомі режисери ці тексти ставлять на столичних сценах.

Щоби добро не пропадало (тобто проект не обмежувався разовим показом), Театр "Актор" і вирішив узяти у свій постійний репертуар деякі дорослі-дитячі сюжети, в яких ще торік блискуче зіграли українські театральні зірки — Римма Зюбіна, Леся Жураковська. Коли вони грали сільські історії на сцені Музичної академії, зал реготав — і вимагав продовження банкету. Отже, продовження буде.

Сюжетні лінії та теми таких ось маленьких п'єс доволі різні. Це і незаконний видобуток бурштину, і порятунок від примар війни, і пошук свого покликання у теперішньому трагічному світі. Автори п'єс — Влад Волощенко, Інна Якобчук, Богдан Мазурок, Оксана Тарасюк, Віталій Шмітько, Тетяна Ліщук, Надія Шерстюк, Максим Довгань. Художник — Марія Крутоголова.

7. "Гамлет: Камбербетч"

Повернення в кінопрокат популярної вистави в рамках проекту Британської Ради в Україні. Театр Barbican Centre. Режисер — Ліндсі Тернер. Показ у "Києві" — 13 березня.

Далеко не видатна вистава на основі великої трагедії Шекспіра постійно привертає увагу глядачів та провокує крики "Біс!". Чому? Завдяки присутності у проекті суперпопулярного Бенедикта Камбербетча.

Чи найкращий саме "такий" Гамлет у виконанні виконавця Шерлока (вибачте за каламбур)? Далеко не найкращий. Бо ж, як зазначають окремі серйозні експерти, навіть Моріарті (актор Ендрю Скотт) нещодавно зіграв у Британії свою історію про принца Данського набагато глибше, проникливіше та цікавіше.

Втім, Камбербетч для Британії (і не тільки для неї) вже давно є не тільки "актором", а — брендом, фірмовим знаком.

У "Гамлеті", який знову повторюють у Києві на численні прохання глядачів, найцікавіше з того, що він грає, — це такий собі мотив занурення шекспірівського героя у своє солодке безтурботне дитинство, коли і він, і його батьки ще були щасливими, коли в домі мирно звучали грамплатівки, коли дитячі іграшки імітували міцні й непохитні основи королівства Данського.

Для прихильників британського театру така вистава — також свято зіниць. Бо ж декорації виконано на найвищому художньому та технічному рівні. І, безумовно, чимось така постановка нагадує сучасні європейські опери, але — без музики душі.