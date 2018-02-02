Психоз, каліки, кицюня: сім "лютих" прем'єр

DT.UA, вивчивши репертуарні плани столичних театрів, рекомендує глядачам сім прем'єр лютого-2018, які варті уваги.

"Каліки" (екстремальний дует у "Золотих воротах")

Режисер Стас Жирков, який цього сезону стверджує себе у статусі головного театрального хіт-мейкера, не зупиняється ні на мить після гучної прем'єри на Подолі ("Дівчина з ведмедиком"). І вже у своєму театрі "Золоті ворота" презентує чергову прем'єру — "Каліки" за п'єсою Сергія Гьоснера.

Жанр вистави театр бачить як "комедію про двох хлопців, які розмовляють про дівчат". У головних ролях — Богдан Буйлук та Владислав Оніщенко.

Тут є також свої вікові обмеження, але гуманніші — "14+".

Вистава реалізована в рамках спецпроекту "Золотих воріт" — сезон #безвіз.

Як зізнається DT.UA сам режисер, ця сучасна п'єса німецького автора буквально за декілька сезонів стала дуже популярною в Європі, а тепер нарешті настала черга й українців ближче ознайомитися з текстом і, власне, з виставою.

Отже, в реабілітаційній клініці зустрічаються два хлопці, обидва — каліки. Вони спілкуються, намагаються подолати душевні та фізичні травми.

Втім, режисер не збирається вичавлювати з глядача сльози, він каже, що ця вистава не про хвороби, а про хлопців та дівчат, про майбутнє людини, якщо вона в нього вірить.

Прем'єра — 16 лютого.

"Кицюня" (чорна комедія від "Дикого театру")

Це новий проект режисера Максима Голенка. Він виявився фіналістом театрального конкурсу Taking the Stage-2017, який ініціювала та проводила Британська Рада в Україні. В рамках конкурсу українські режисери пропонували сценічні ескізи відомих британських п'єс. Серед переможців опинився й Голенко зі своїм, як завжди, оригінальним поглядом на п'єсу Мартіна МакДонаха "Лейтенант з острова Інішмор".

Настя Теликова / Facebook

Жанр — дуже чорна комедія. Головний герой — жорстокий і безжалісний вбивця, що тероризує Ірландію. Але на кожного чорта знайдеться свій ладан. І ось, долаючи свої "високі" почуття, Патрик якось потрапляє на острів…

Здається, МакДонах спеціально писав деякі свої п'єси, аби їх поставив Голенко. Режисер, котрий гостро відчуває сучасний театр, його різкі ритми, загострені образи, карколомні парадокси. У доробку Голенка вже є п'єса МакДонаха "Королева краси" на сцені "Золотих воріт". Тепер продовження макдонахіани.

Як зізнається DT.UA продюсер "Дикого театру" Ярослава Кравченко, прем'єрний проект "Кицюня" за п'єсою "Лейтенант з острова Інішмор" об'єднав 15 найсміливіших акторів з 10 театрів Києва.

А ще, мовляв, ця вистава з позначкою "21+", адже не рекомендована до перегляду людям з нестійкою психікою, глибоко вагітним жінкам та любителям котиків.

У ролях: Олександр Ярема, Володимир Заєць, Лілія Цвелікова, Роман Халаімов, Денис Шацький, Михайло Кукуюк, Андрій Кронглевський, Володимир Гладкий.

Прем'єра — 15—16 лютого.

"Земля" (Шаран у франківців)

Видатний роман Ольги Кобилянської не так уже й часто знаходить цікаві сценічні рішення та сучасні осмислення теперішньому українському театрі. Хоча тема "Землі", можливо, як ніколи тепер знову мучить Україну: продадуть чи не продадуть, уб'ють чи залишать доживати?

Такі питання, звісно, публіцистично загострені, і, далебі, ще невідомо, як прочитає цей сюжет 1901 р. на Камерній сцені франківців саме тепер (2018-го) молодий режисер Давид Петросян.

Це його дебют у Національному театрі імені Івана Франка. На постановку молодого митця запросив головний режисер Дмитро Богомазов. Очевидно, таке рішення із запрошенням визріло у Дмитра Михайловича, коли він переглянув успішну виставу Петросяна в театрі "Дах" ("Буна" за п'єсою Віри Маковій).

У прем'єрі франківців Давид значиться і режисером, і художником, і автором інсценізації.

Як відомо, в романі Кобилянської брат Сава убиває брата Михайла — за землю. Втім, можливо, режисер відчує й інші мотиви злочину в темній братовій душі?

Братів по черзі гратимуть Ренат Саттаров та Олександр Форманчук (Михайло), а також Дмитро Чернов та Іван Шаран (Сава).

Особлива барва майбутньої вистави — пісні, за які відповідає в проекті Марічка Штирбулова.

Прем'єра — 24 лютого.

"Норма" (Монастирська в Національній опері)

Опері Вінченцо Белліні "Норма" вже понад 180 років. Але шедевр лишається затребуваним на світових музичних сценах. Десять років тому "Норму" в Національній опері поставив Анатолій Солов'яненко, диригент — Микола Дядюра. Вже на початку лютого "Норма" — знову в афіші першого музичного театру України. В театрі кажуть, що така вистава — "як прем'єрна", адже в лютому в "Нормі" відбудеться дебют молодого українського баса Володимира Тишкова в партії Верховного жерця друїдів Оровезо.

Ще один дебют у складній елькантовій опері — у всесвітньо відомої оперної діви Людмили Монастирської. Вона вперше виконає головну партію саме в цій українській театральній постановці. (До цього відбулося концертне виконання твору в Харкові).

Ще одна зірка в лютневій опері Белліні — запрошена солістка Олена Бєлкіна, про яку світові імпресаріо говорять із захватом.

Вистава — 4 лютого.

"Маруся Чурай" (Ліна Костенко в Національній опереті)

Режисер Сергій Павлюк каже, що його майбутня вистава близька за образністю до поетичного театру, тобто "це поетична драма". Постановник розвиває свою думку: "Звучання цієї вистави створене автентичним співом, піснями, які мало хто чув…"

Можливо, й не варто нагадувати, що історичний роман Ліни Костенко "Маруся Чурай" — справжня перлина української літератури. Цей твір постійно цитують, різні кінорежисери мріють екранізувати шедевр.

"Маруся Чурай" на сцені Національної оперети — не лише поетична драма, а певною мірою також експериментальний проект. Оскільки художня специфіка твору потребуватиме від виконавців вагомого драматичного потенціалу.

Втім, театру не звикати до експериментів.

Серед виконавців — Маруся (Тетяна Дідух, Яна Татарова, Надія Новосьолова, Ольга Федоренко), Гриць (Олексій Кирилов, Євген Прудник).

Прем'єра — 9 лютого.

"Психоз о 4.48" (десять пісень в "Акторі")

Цей проект також серед переможців конкурсу Taking the Stage-2017 під кураторством Британської Ради в Україні. Як зазначає керівник театру "Актор" Слава Жила, нова вистава об'єднає мисткинь із Києва, Харкова, Львова. Режисер — Роза Саркісян. Художник — Діана Ходячих. Композитор — Олександра Малацковська. В ролях: Ніна Хижна, Оксана Черкашина, Олександра Малацковська. Куратор проекту — Настя Джумла.

Згідно з анотацією, "героїні вистави досліджують біль; вони монополізують право на маячню і право на те, щоб сказати правду".

Як відомо, Сара Кейн 1999-го в стані глибокої депресії наклала на себе руки, вона повісилась у ванній кімнаті. "Психоз о 4:48" (1999) підбив риску під творчим доробком драматурга, посмертна слава якого виявилася надзвичайною.

Прем'єра — 27 лютого.

"Парашутист" (смертельна комедія від Молодого)

Нова постановка поки що покрита туманом таїни. Прем'єра планувалася на січень, але згодом її перенесли на кінець лютого. Жанр вистави за твором Олександра Селіна театр визначає як "смертельну комедію без антракту". Інсценізація та режисура — Валерія Городецька.

depositphotos / pavila1

І вже анонс інтригує. "Ти вижив помилково. На халяву. В запасі маєш рік або всього лише день. І що зробиш за цей час? Як зміниться твоє життя, якого залишається все менше? Звільнитися з роботи? Почати пиячити? Поїхати на море?.."

Звісно, ми б усі з радістю вибрали поїздку на море. Або у спортивному сенсі — плигнули з парашутом на якусь райську галявину, де завше пахнуть квіти щастя. Хоча таких галявин усе менше залишається на нашій бідній Землі.

Інтригуюча прем'єра — 24 лютого.