Приємні несподіванки. Топ-7 прем'єр квітня

Попри різноманітну програму "Французької весни-2018", в столиці у квітні очікується чимало інших цікавих сценічних прем'єрних подій, яких не варто пропустити.

"Загадкове нічне вбивство собаки"

Національний театр ім.Лесі Українки. Прем'єра — 27—29 квітня. Режисер — Кирило Кашліков.

В основі вистави роман британського письменника Марка Хеддона. Текст з'явився 15 років тому і зчинив багато галасу. Книжка стала світовим бестселером, згодом набула блискучого сценічного втілення в британському театрі.

Головний герой твору — 15-річний Крістофер Бун — страждає на аутизм. Коли хлопчик знаходить у саду труп сусідської собаки на кличку Веллінгтон, то вирішує провести власне "розслідування". Згодом таке розслідування розкриває багато сімейних таємниць, виявляє чималенько скелетів у різних шафах.

Цей сюжет зацікавив не тільки британських театральних митців. Відносно недавно вистава за мотивами твору Марка Хеддона з'явилася і в театрі "Современник", яким керує Галина Волчек (у головній ролі Шаміль Хаматов).

Отже, доволі високі ставки й на українську прем'єру, яка реалізується "з люб'язного дозволу Warner Bros. Entertainment (так зазначено в анотації).

В українській виставі роль хлопчика Крістофера гратимуть Євген Щербань та Володимир Фетісов. В інших ролях — Олександр Кобзар, Наталя Доля, Надія Кондратовська, Ірина Новак, Ганна Гринчак.

"Кішка на розпеченому даху"

Проект "Британський театр у кіно". Показ у кінотеатрі "Київ" — 10 квітня. Режисер — Бенедикт Ендрюс.

Одна з найвідоміших п'єс видатного американського драматурга Теннессі Вільямса. П'єса, що принесла світову славу Елізабет Тейлор, яка втілила роль Меггі (кішки) на великому екрані. Ця ж коронна роль Меггі у 1980-х стала сенсацією в Московському театрі ім. В.Маяковського, коли у п'єсі Вільямса грала Тетяна Дороніна (постановка Андрія Гончарова).

Нова сценічна версія культової п'єси від театру "Янг Вік" виводить на перший план відомих акторів Сієну Міллер і Джека О'Коннела. Вони грають Меггі та Брика: подружжя, між яким прірва непорозуміння, а ще— постійна напруга і якась щемлива таїна.

Вистава з'явилася на британській сцені 2017-го і отримала доброзичливі відгуки суворих англійських критиків.

"Ла-ла-лай-но"

Дикий театр. Прем'єра — 25 квітня. Режисер — Олексій Доричевський.

Звісно, це не "Ла-ла-ленд", який здобув "Оскара". Це щось контрастно інше. Зокрема те, що пропонує провокативна й контраверсійна територія "Дикого театру", який здійснює прокат своїх вистав на "Сцені 6" у районі метро "Голосіївська".

Відомості про прем'єру скупі. Мовляв, це вистава про "зради і перемоги". Але то лише зовнішній пафос. Очевидно, нас чекає щось "інше". І таке інше пропонує подорож Геркулеса в Україну: легендарний син Зевса вимушений шукати на наших теренах роботу, бідкатися, аж ось на біржі праці йому пропонують надзвичайну діяльність (далі — згідно з анонсом) — "врятувати країну від лайна, в якому вона потопає". Отже, це і буде шостий подвиг Геракла.

Художній керівник проекту — Максим Голенко, продюсер — Ярослава Кравченко.

"Концерт для двох клоунів"

Театр на Подолі, гастролі театральної компанії Les Rois vagabonds. Прем'єра — 11 квітня.

У рамках "Французької весни" в авангардному театральному приміщенні на Андріївському узвозі презентують видовищний перформанс, у якому багато пантоміми, акробатики, музики. А ще, на думку авторів, там лише кілька випадкових слів.

Французькі актори Ігор Селлем та Жулія Моа Капрез вийдуть до глядача з музичними інструментами та двома скринями. І такий нехитрий реквізит перетворить сцену на корабель далекого плавання, на в'язницю для сплячої красуні. Отже, чимало цікавих перетворень запропонує цей концерт для двох клоунів.

"Дім на краю душі"

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. Прем'єра — 29 квітня. Режисер — Тамара Трунова.

Американський драматург Дон Нігро активно пише п'єси протягом кількох десятиліть. І таких текстів у нього близько 400. (Можливо, він скоро перевершить навіть рекорди Лопе де Вега). На пострадянському просторі творчість Нігро з'явилася завдяки зусиллям Віктора Вебера, текстами американця зацікавився Роман Віктюк.

В основі вистави Тамари Трунової — п'єса "Іфігенія". Це перша частина епічного циклу, коли Нігро переносить схему грецької трагедії на сучасні реалії, зокрема в декорації американської провінції. У виставі і несподіваний гість, і підступний шантаж, і напружені події минулого. У головних ролях — Акмал Гурезов, Макар Тихомиров, Леся Самаєва, Сергій Петько. Катерина Савенкова, Анастасія Пустовіт.

"Небо та земля"

Театр "Сузір'я". Прем'єра — 7—12 квітня. Режисер — Юлія Волчкова.

З приводу цієї прем'єри слід уточнити найважливіше: виставу створена на основі популярної п'єси Михаїла Себастіана "Безіменна зірка". Відразу ж перед очима постає легендарний фільм Михайла Козакова з Анастасією Вертинською та Ігорем Костолевським у головних ролях.

Отже, знову історія про велике кохання у маленькому місті, про зорепад надій, про втрачений шанс.

Режисер Юлія Волчкова сама грає у виставі роль Мони, а художнє керування над виставою взяв на себе народний артист України Олексій Кужельний. У прем'єрі також зайняті: Ярослав Ігнатенко, Світлана Штанько, Вадим Полікарпов.

"Приємна несподіванка"

Київський театр "Актор". Прем'єра — 8 квітня. Режисер — Ольга Гаврилюк.

Погравшись в арт-хаус, столичний театр "Актор" вирішив програмно приголомшити глядача потенційним касовим хітом під привабливою назвою "Приємна несподіванка" (текст Дж.Барона). Це історія зустрічі двох євреїв, у яких не тільки помітна різниця у віці, а й інші "великі різниці" — в поглядах на життя, у професійних виявах. Один молодик випадково збиває на дорозі літнього єврея. І після рішення суду хлопець змушений опікуватися літнім чоловіком, допомагати йому.

Ось так і зустрілися дві самотності — і розвели при дорозі вогнище пристрастей та конфліктів.

За певним збігом обставин, це, очевидно, дуже важлива творча зустріч двох талановитих акторів, які з різних причин, так би мовити, "відійшли" від своїх рідних театральних домівок. Кумир глядачів Олексій Вертинський лишився у рідному Молодому лише на "разових" (продовжуючи грати свій коронний репертуар), а талановитий Артем Ємцов розпрощався з театром імені Лесі Українки, здається, всерйоз і надовго. Тому під дахом театру "Актор" два лицедії продовжують дивувати й тішити своїх шанувальників (а таких чимало).