Півтора століття й один концерт

На початку 2018 року Київський інститут музики ім. Р.М.Глієра дав старт святковим заходам, присвяченим 150-річному ювілею найстарішого музичного навчального закладу України.

Відбулася серія концертів у престижних залах столиці: Колонному ім. М.Лисенка, "Україні". І ось завершальний — у Національній опері.

За кілька останніх десятиліть навчальний заклад підготував до вступу в музичні виші України славетних артистів: сопрано Діану Петриненко, Людмилу Монастирську (співає в "Метрополітен", "Ковент Гарден", "Ла Скала"), дуже яскраву, професійну солістку Нацоперы Лілію Гревцову, меццо-сопрано Олену Бєлкіну (співає в Лейпцизі, Відні, Токіо), тенора Олександра Дяченка, баса Тараса Штонду, диригентів Миколу Дядюру й Олексія Баклана, директора НОУ ім. Т.Шевченка Петра Чуприну. Нині в стінах закладу студенти можуть здобувати повну вищу академічну музичну освіту.

Святковий концерт відкрився "Румунською сюїтою" №1 Джордже Енеску у виконанні студентського оркестру п/к Віталія Протасова.

Оркестр зріло зіграв дуже відомий, яскравий концертний твір, що дає простір "змаганню" коротких сольних реплік духових (усі виконали бездоганно, тільки трохи забарився альтист). Чудово, в польоті грали струнні, безтурботно втілюючи симфонічні метаморфози фольклорно забарвлених легких музичних образів.

У другому відділенні за пульт стала диригент театру Алла Кульбаба, і концерт підхопили студенти та випускники інституту Глієра. Почали запальною увертюрою до опери "Кармен" Жоржа Бізе. Потім меццо-сопрано Олена Бєлкіна природно продовжила лінію заголовної героїні опери її пристрасною "Хабанерою". Відмінний голос, рівний тембр, прекрасні зовнішні дані — співати й співати.

На сцену також вийшла запрошена солістка Національної опери Марія Максакова. Проспівала гідно. Її виконання "Casta Diva" — знаменитої каватини Норми з опери Вінченцо Белліні — у супроводі студентського хору глієрівців та оркестру НОУ публіка прийняла прихильно. Інтонує чисто, але голос невеликий, у середньому й низькому регістрі глухуватий. Однак зовнішність — розкішна, це підкуповує.

Квартет студентів-саксофоністів задерикувато, чистенько "проспівав" п'єсу французького кларнетиста-композитора кінця ХІХ — початку ХХ ст. Поля Жанжана "Свято на площі".

Струнний ансамбль (керівник Михайло Волков) виконав ліричну композицію "Аве Україна" Олександра Злотника у стилі оркестрів Поля Моріа та Джеймса Ласта.

Піаніст Олександр Леонов зіграв Адажіо з сюїти П. Чайковського-М.Плетньова "Лускунчик". Зрозуміло, що це дуже молодий виконавець, але виразності, краси звуку не вистачало.

Яскраво, гаряче проспівав "Безмежнеє поле" М.Лисенка на вірші І.Франка ліричний тенор Сергій Коротенко.

Випускниця інституту Лілія Гревцова — солістка НОУ, чудове сопрано, яскрава, талановита акторка. У її виконанні арія Маргарити з "Фауста" Ш.Гуно переливалася всіма барвами, як і її прекрасні палаючі очі.

Арію Ленського з п'ятої картини "Євгенія Онєгіна"

П.Чайковського трохи важкувато, подекуди з інтонаційними неточностями виконав Олександр Дяченко.

На завершення у супроводі студентського хору та оперного оркестру, в якому теж працюють екс-глієрівці, Л. Гревцова та О. Дяченко попрощалися зі слухачами традиційною "Заздоровною" з "Травіати" Д.Верді. Концерт вийшов осмислений, культурний.

Жаль, у ньому не брали участі імениті випускники Людмила Монастирська і Тарас Штонда.