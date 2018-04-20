Палицею докинути. ТОП-5 регіональних арт-галерей

З 18 по 27 травня у Києві пройде один із наймасштабніших художніх ярмарків України — Kyiv Art Fair. Десятки провідних світових і українських галерей та приватних фондів виставлять свої найкращі експонати на великому ярмарку картин і предметів мистецтва.

На відміну від іноземних, українські галереї беруть участь у ярмарку безкоштовно. Представлятимуть Україну на Kyiv Art Fair не тільки столичні, а й регіональні галереї.

Правда, серед киян побутує думка, що культурне життя за межами столиці закінчується. Вернісажі, виставки та богемне життя — це не про регіони.

Організатори Kyiv Art Week вибрали галереї, які спростовують упередження.

Bunkermuz

(Тернопіль,

рік заснування: 2010)

Галерея сучасного мистецтва Bunkermuz розміщена в центрі Тернополя, у старому польському будинку, де раніше функціонували друкарня та обком. Тепер це арт-комплекс із рестораном, баром, клубом і галереєю, в якому відбуваються концерти, виставки, лекції й літературні презентації.

Директор Bunkermuz Ярослав Качмарський заявляє, що місія галереї — "культурний порятунок людства через трансляцію обраних фрагментів концептуального мистецтва, введення у світовий арт-дискурс та формування естетичного світогляду і смаку".

Можливо, звучить гучно й претензійно. Але містяни оцінюють Bunkermuz достойно.

Основні художники Bunkermuz: Дмитро Стецько (Тернопіль), Віталій Довгасенко (Тернопіль), Ліланд Беті (США), Віталій Агапєєв (Київ), Володимир Чорнобай (Тернопіль), Олег Сусленко (Жовква)

Виставки, якими пишаються: арт-проект "Парк супрематичного мистецтва" Анатолія Федірка, групова виставка "Addicts of Ternopolis" кураторства Вови Воротнєва, виставки медіа-арту до фестивалю "Гамселить", персональні експозиції Дмитра Стецька "Вітрила часу", Віталія Довгасенка "Блакитна лінія", Андрія Хіра "Забобони", Володимира Костирка "Художник і модель", Гагіка Кургіняна "Доброго ранку, Сайгоне!" та живопису Сергія Гая.

MASLO

(Хмельницький,

рік заснування: 2017)

MASLO — перша галерея сучасного мистецтва у Хмельницькому. За перший рік існування тут встигли провести більше десятка виставок, безліч культурних і освітніх подій. У MASLO проходили лекції галериста й колишнього учасника "Океану Ельзи" Павла Гудімова, письменника і мистецтвознавця Олександра Михеда, фотографа Олександра Ляпіна, мультиплікатора Микити Лиськова. Презентації своїх книжок провели Сергій Жадан, Андрій Любка, Олександр Ірванець, Любко Дереш та інші автори.

Основні художники: MASLO — молода галерея, в якої поки що немає остаточно оформленого списку "основних художників". Зараз вони працюють з Альоною Науменко (Київ), Гамлетом Зіньковським (Харків), Іваном Михайловим (Київ), Юрієм Денисенковим (Київ), Орестом Яремчуком (Київ) та Альоною Кузнєцовою (Київ).

Виставки, якими пишаються: "До речі, життя прекрасне" (виставка міжнародного плаката, куратор — Pictoric), "Кордони та межі" (Катя Лесів, Віталій Янковий, Тарас Пантелейчук, Анастасія Пустоварова, Вікторія Дмитрів), "DRESS CODE: перетворення" (Альона Науменко, Поліна Веллер), "Яким ти бачиш цей колір?" (Тарас Попович, Альона Кузнєцова), а також персональні проекти "Автопортрети. Шмат землі" (Гамлет Зіньковський), "Інстинкт існування" (Юрій Денисенков), "Край землі" (Іван Михайлов), "Виміри мислення" (Орест Яремчук), "Релікваріум" (Назар Мартинюк) та інші.

Хмельничанин Андрій Зойн, організатор Respublica FEST, розповідає: "MASLO відкрилося рік тому й перевершило всі мої скептичні очікування. Класний дизайн, цікаві проекти, художники, лекції, грамотний куратор. Хоч галерея розміщена далеко й добиратися до неї незручно, там завжди є відвідувачі, на відкриттях від сотні і більше. Причому таких гарних людей, що я навіть гадки не мав про їх існування в місті".

"Артсвіт"

(Дніпро,

рік заснування: 2013)

Галерея заявила про себе в Дніпрі у 2015 р. акцією-інсталяцією дніпровського художника Микити Шаленного "Лекторій". Акція відбувалася у два етапи. Спочатку в пресі з'явився анонс лекції всесвітньо відомого мистецтвознавця, у якому говорилося, що захід відбудеться лише у разі повного заповнення зали відвідувачами.

Потім Микита Шаленний розмістив місця для відвідувачів — ряд червоних стільців на фасаді галереї, на даху й на хвилях Дніпра. Художник вважає, що фактична неможливість відвідин лекції — "це метафора стереотипів, яка не дозволяє містянам вийти за межі самих себе". Відтоді символом і альтернативним логотипом "Артсвіту" став червоний стілець.

Директор галереї Ірина Полікарчук каже, що один із найважливіших напрямів діяльності галереї — актуалізація і переосмислення творчості художників Дніпра, які "були недооцінені або винесені за дужки історії. Так, команда "Артсвіт" досліджує феномен "Дніпровської школи фотографії", а в 2017 р. презентувала невідомі роботи з домашніх альбомів фотографа й відеографа Олександра Ковальчука. "Артсвіт" проводить освітні заходи про мистецтво (цикл лекцій "Контексти візуальної культури", платформа "Артсвіт дітям"), кіно (лекції й покази спільно з прокатником Arthouse Traffic), видає книжки з мистецтва, каталоги й альбоми художників.

Що говорять містяни:

Артем Рисухін, журналіст: "У Дніпрі кепські справи з галереями та виставками. Після закриття "Я Галереї" торік нестача цікавих і великих проектів стала відчуватися сильніше. Ініціатив міської влади на кшталт програми "Культурна столиця" замало. При цьому в Театрі опери і балету проходять виставки шкіргалантереї і ярмарки меду, а у філармонії продається білоруський трикотаж. Прямо дико, що в міжсезоння їм доводиться цим займатися, щоб вижити!"

Основні художники: Микита Шаленний (Дніпро), Єгор Анцигін (Дніпро), Давид Чичкан (Київ), Ольга Федорова (Харків), Kinder Album (Львів).

Виставки, якими пишаються: "Давай забудемо", Єгор Анцигін (2018); "Будь-які збіги з реальністю випадкові", Ольга Федорова (2017); "Penetration", Микита Шаленний (2017); "Під час війни", Давид Чичкан (2016); "Дніпропетровська школа фотографії" (2015); "Qui Pro Quo", Kinder Album (2015); "Де брат твій?", Микита Шаленний (2013).

Invogue#Art

(Одеса,

рік заснування: 2016)

Invogue#Art — галерея сучасного мистецтва, розміщена а в центрі Одеси. Її робота спрямована на просування українських сучасних митців. Маша Целоєва, співкуратор галереї, каже, що місія галереї — інвестувати в розвиток митецького середовища в Одесі та урізноманітити подієву культуру міста.

"Програма виставок Invogue#Art побудована так, аби показати одеситам, що відбувається в інших містах України і таким чином вибудувати з ними міжкультурний діалог, а також продемонструвати, на що здатні самі одесити. Наш головний інтерес становлять митці, які працюють із нетрадиційними медіа, скульптурою та медіамистецтвом", — каже Целоєва.

Крім виставок, у галереї відбуваються авторські зустрічі, практичні класи й лекції. Програма подій розрахована як на професійних працівників культури, так і на широкого глядача без фахової освіти. У вихідні Invogue#Art проводить заняття для дітей.

"Invogue#Art — насамперед місце зустрічі людей для обміну ідеями та знаннями з метою суспільного діалогу і публічного доступу до мистецтва. Але для нас також важливо згуртувати навколо галереї людей, які, як і ми, прагнуть підтримувати культуру та мистецтво. Адже саме завдяки меценатській підтримці і залученню колекціонерів свого часу було побудоване наше місто", — підкреслює Целоєва.

Основні художники: Марія Куліковська (Керч, Київ, Мальме), Роман Михайлов (Харків, Київ), Степан Рябченко (Одеса), Kinder Album (Львів), Маша Рева (Київ), Оксана Канівець (Одеса), Юлія Яланжі (Одеса)

Виставки, якими пишаються: Степан Рябченко, "Honey Plant"; Марія Куліковська, "Складки часу/Складки пам'яті"; Bob Basset, "Істоти"; Роман Михайлов, "Голодне місто", проект до ОМКФ "Холодна Віра".

Що говорять?

Надія Дризицька, журналістка: "Invogue#Art слугує хорошою платформою для молодих художників, які виставляють тут свої роботи, для молодих одеських письменників, які презентують свої книжки. Одесити дізнаються про своїх, — це важливо. Але не тільки про своїх. Приїжджають київські проекти, спікери, — і це окремий діалог. Сподобалися заходи, що відбувалися на Одеському кінофестивалі торік: лекція кінокритика Андрія Алфьорова, зустріч із Жаданом та командою фільму "Ворошиловград" і виставка "Холодна Віра". Крім того, запам'яталася виставка Марії Куліковської "Складки часу", фотовиставка Микити Кузьменка "2US", лекції Олександра Топілова, Маші Реви і Юрія Марченка. Загалом, тішить, що в місті з'явилося ще одне місце, платформа для комунікації".

ChervoneChorne

(Канів,

рік заснування: 2013)

Художнє об'єднання ChervoneChorne створене на базі готельного комплексу "Княжа Гора", який функціонує з 2006 р. й щорічно проводить симпозіуми скульптури та живопису. Куратор Катерина Рей каже, що мета об'єднання — "просувати сучасне мистецтво України, досліджувати взаємозв'язки, етапи його розвитку, документувати ці процеси, створювати дискусійну платформу для міжкультурного діалогу, сприяти формуванню нового іміджу України шляхом колаборації з міжнародними художниками та профільними інституціями".

Основні художники: Володимир Будніков (Київ), Влада Ралко (Київ), Олександр Бабак (Київ), Олексій Дяченко.

Виставки, якими пишаються: "Геометрія трави" Олексія Литвиненка, "Прихисток поета" Володимира Буднікова і Влади Ралко, "Вулиця Дніпровська" Олександра Бабака, "Укриття" Володимира Буднікова та Влади Ралко, "Still life" Олександра Бабака, "Лінія розмежування" Володимира Буднікова і Влади Ралко, "Перебіг речей" Любові Міненко.

Що говорять?

Любов Міненко, художниця: "Канів — історично відоме місто, яке лежить неподалік Києва, але все ж культурно відрізане від столиці. Його інформаційний простір — убогий. Присутність ChervoneChorne значно впливає на життя в місті та мотивацію місцевого підростаючого покоління. Там виставляють цікавих художників, багатьох із яких я знаю особисто, — Анатолія Криволапа, Олександра Буднікова, Владу Ралко й навіть закордонних художників із Японії та Італії. ChervoneChorne — це висока планка".