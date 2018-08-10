Останні дні літа.

Попри мертвосезонне культурне затишшя, вдається знаходити привабливі культурні події навіть у серпні, що є полігоном перед вересневим культвибухом.

"Етновир"

Львів. 22—26 серпня

Цьогоріч у місті Лева анонсують виступи етнографічних колективів не лише з України, а й із Мексики, Парагваю, Словаччини, Індонезії, Перу, Латвії, Хорватії. Львівський міжнародний фольклорний фестиваль "Етновир" проходить під егідою Міжнародної ради організацій фестивалів фольклору і традиційних мистецтв, що діє при ЮНЕСКО.

На площі Ринок та на площі Музейна збираються колективи з різних куточків світу. Буває, сюди приїздять колективи з таких екзотичних країн, про які взагалі мало хто згадується. Особливість проекту — в експресії танцю, в поєднанні традиційних фольклорних надбань із сучасними ритмами.

Фест зацікавить як пересічних глядачів, туристів, містян, так і фахівців з етнографії, хореографії: є чудова нагода не тільки прочитати про таке чи віднайти його в You Tube, а й побачити і пережити наживо.

"Сорочинський ярмарок"

Полтавщина. 21—26 серпня

Організатори масштабного заходу наголошують на 20-й річниці "відродження" "Сорочинського ярмарку", хоча він ніколи відверто й не помирав. З народної пам'яті гоголівський світ не вигнати ніколи. Нинішня програма заходів: гоголівські герої, сам "Гоголь", народні ансамблі танцю, народні хори, конкурсні програми, Сергій Міхалок та оркестр "Ляпіс-98", ярмаркова дискотека, фестиваль гумору "Сміємося разом з Гоголем", народні ігри та забави "Ярмарок розваг", циганський колектив "Хітана".

24 серпня, у День незалежності України, в Сорочинцях анонсують виступ гурту "КАZКА" (який збирає в You Tube якісь шалені мільйони переглядів своєї пісенної творчості). 25 серпня — повернення "примадонни" на її рідну Полтавщину: велике шоу Сердючки, яку недавно намагалися "попрощати" з естрадою. А 26 серпня — студія "Квартал-95": куди ж без них?

Шість днів на такому ярмарку — як спроба релаксу, як бажання певних культрегерів забути про метамодерн та інші химерні концепції, а просто погуляти і щось задешево придбати.

Ше.Fest

Моринці. 18—19 серпня

Фестиваль відбувається у центрі села Моринці. Можна сказати, що це святе шевченківське місце. Основні локації — сільрада, Будинок культури, місцевий стадіон. Охочі потрапити в полон сільської краси, наприклад туристи з Києва, мають знайти потрібний транспорт на автостанції "Видубичі", забронювати місце в автобусі "Київ—Звенигородка" і через три з половиною години добратися до Моринців. Є й інші великі шовкові шляхи, які приведуть куди треба.

Стосовно програми. Анонсують виступи Сашка Лірника, гурту "Тільки Світло", інших музичних колективів. Літературознавець Ірина Савченко (Національний університет ім.М.Драгоманова) прочитає лекцію про "Кавказ" Т.Шевченка як літературний і політологічний текст. Василь Шкляр презентує свою книжку "Самотній вовк". А в рамках театральних заходів — вистава "Назар Стодоля" від режисера Євгена Курмана (Кіровоградський театр ім.М.Кропивницького).

Звісно, це далеко не всі заходи. Попри культурологічну та музичну програми, є шанс потрапити і в музейний комплекс "Батьківщина Тараса Шевченка", побувати на могилах рідних людей генія, відвідати його садибу-музей.

Ше.Fest — проект не тільки для "розваг" і релаксу, чого дехто, можливо, чекає на лоні сільської природи, а ще й серйозна культурологічна розвідка: подорож на рідну територію українського генія.

"Живи"

Харків. 22—27 серпня

Своєрідний харківський фестиваль позиціюється як лабораторний, як місце комунікацій, як територія перетину незалежних театрів, графічних дизайнерів, театральних фотографів і критиків. Організатори пояснюють специфіку форуму так: театри презентують свої вистави, дизайнери на основі побаченого створюють афішу для тієї чи іншої постановки, а фотографи паралельно фіксують дійство та мовчки змагаються між собою у плані якості театральних фото.

Цьогоріч уперше до роботи долучаються критики, котрі всім розкажуть, як фотографувати і творити дизайн. Серед заходів — вистави дитячих, дорослих та народних колективів, лекційні програми, форум Гільдії незалежних театрів. Вартість абонемента на цей фест — 900 гривень.

Специфіка фесту доволі цікава, навіть оригінальна, не щодня до фестивального виру залучають дизайнерів та фотографів (а серед таких у нас є справжні майстри своєї справи, сама Руся Асєєва чого варта).

BOUQUET Kiev Stage

Київ. 16—26 серпня

Як зазначають організатори, цей фестиваль високого мистецтва проходитиме саме у столиці (на території "Софії Київської" та "Золотих воріт"). Основа події — участь трьох непересічних особистостей: Валентина Сильвестрова, Олександра Дубовика, Флоріана Юр'єва. Концепція передбачає такий собі "букет", тобто поєднання знань та інтуїції (під музику Сильвестрова). Київський історичний простір і артефакти Майдану теж є "гравцями" фесту.

"Під час фестивалю проходитимуть розмови з Флоріаном, Сильвестровим, Дубовиком та іншими мудрими людьми. Теми розмов будуть доволі серйозними, але магістральна фестивальна лінія — культура початку XXI століття як час, коли світу відкрито нові явища та символи", — зазначають організатори.

Доволі несподіваний, ба навіть оригінальний формат: крізь призму трьох творчих особистостей спробувати розкрити основи буття та відчути перспективи майбуття — серед унікальних "декорацій" давнього і сучасного Києва. Зосібна зацікавитися фестом мають філософи, мистецтвознавці, шанувальники Сильвестрова. Зрозуміло, що цей абзац — лише фрагмент насиченої фестивальної програми.

"Кропивницький"

Кропивницький. 29 серпня—2 вересня

Уже другий Національний мистецький фестиваль на батьківщині корифеїв українського театру. Попередня структура загалом збереглася — музика, дитяча програма, театр. Цьогорічний слоган проекту — "Герої серед нас", отже важливі заходи проведуть на площі Героїв Майдану.

Цьогорічний акцент фесту — здебільшого музичний. Дуже багато гостей цього напряму. Зокрема, запрошують і симфонічний оркестр Національного будинку органної та камерної музики України (диригент Богдан Пліш) і, наприклад, Ірину Федишин. Очікують багато гуртів — "Мандри", "Нічлава", "Скай", "Бумбокс" (зрозуміло, що старт нового політичного сезону завжди передбачає великі культмасові заходи не тільки в столиці).

Втім, і в театральному сегменті фесту "Кропивницький-2018" є родзинки — "Вій. Докудрама" Наталії Ворожбит у постановці Андрія Бакірова (Чернігів), "Гамлет" В.Шекспіра з людьми та ляльками у сценічній версії Олексія Кравчука (Львів), "Звірині історії" від режисера Ігоря Ладенка (Харків), "Момент кохання" від Євгена Нищука (Національний театр ім.І.Франка). Ексклюзивна театральна подія — перша фестивальна презентація вистави "Одруження" (Одеський театр ім.В.Василька, режисер Іван Уривський), яка стала помітною подією минулого всеукраїнського театрального сезону, отже особлива вдячність Сергію Проскурні, що запросив цей проект.

Загалом, фестиваль буде цікавий різним верствам населення — від шанувальників сучасної музики до ексклюзивного інтелектуального прошарку, який зрозуміє сценічні ребуси Уривського та Кравчука.

GRA

Київ. 28 серпня

Наприкінці літа у столиці (в Bel Etage Music Hall) відбудеться оголошення шорт-листа найкращих вистав Всеукраїнського театрального Фестивалю-Премії GRA (ГРА), засновником та організатором якого є Національна спілка театральних діячів України. Назвуть найкращі українські постановки на основі попереднього лонг-листа.

Попередньо тривав перший етап Фестивалю-Премії (заявки від українських театрів), згодом було сформовано лонг-лист. А вже найближчим часом — шорт-лист постановок у таких номінаціях: найкраща драматична вистава, вистава для дітей, музична вистава, хореографічна вистава, вистава камерної сцени, пошуково-експериментальна вистава.

До шорт-листа потрапляють дві вистави з кожної номінації.

А вже у другій половині листопада у столиці покажуть фаворитів "ГРИ", з яких Міжнародне журі обере одну найкращу постановку в кожній номінації. На церемонії нагородження той театр, чия вистава стане переможцем, отримає Премію на реалізацію нового сценічного проекту.

На першому етапі до ГРИ, що позиціюється як головна театральна премія країни, долучилася рекордна кількість популярних українських театрів. Серед них — Київський театр імені Івана Франка, Івано-Франківський імені Івана Франка, Національна оперета, Чернігівський театр ім.Т.Шевченка, театри з Сум, Львова, багатьох інших міст.