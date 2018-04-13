Някрошюс, Троїцький, Віднянський: дорожня мапа найближчих фестивальних подій

Найближчим часом розпочнуть бурхливу діяльність наші весняні-літні резонансні театральні та музичні фестивалі. Усі вони пропонують — у квітні, травні, червні, липні — насичені мистецькі заходи, заради яких, безперечно, варто їхати в те чи інше українське фестивальне місто: від Маріуполя до Франківська.

Маріуполь. Під "ДАХом"

(STARTUP) ГОГОЛЬFEST-2018 триватиме з 27 квітня по 1 травня, серед подій форуму — популярні проекти Влада Троїцького та його команди.

Організатори зазначають, що в рамках фестивалю буде задіяно більше десяти локацій у центрі міста, а впродовж 5 днів відбудеться понад 100 заходів. Згідно з концепцією Троїцького, передбачаються різні напрями: театр, музика, перформанси, кіно, візуальне мистецтво, література. Цьогорічний формат ГОГОЛЬFEST відбудеться за підтримки місцевої влади та міжнародних фондів.

У програмі чимало проектів самого Влада Троїцького, а також тих акцій, до яких так чи інакше доторкнулася рука майстра: "Собача будка", "Але вітер", опера-реквієм IYOV. Очікуються "ДахаБраха", Dakh Daughters.

Kadebostany

Серед хедлайнерів — зіркові гості зі Швейцарії KADEBOSTANY. Назва цього гурту передбачає таку собі "європейську державу Кадебостан", учасники команди позиціюють себе як представників, власне, держави, котра базується на принципах свободи, рівності, творчого братерства. У них є навіть власний президент Кадебостану і власна національна примадонна Аміна. Цей гурт пропонує слухачам електронну музику, реп, альтернативний рок. KADEBOSTANY неодноразово були зірками популярних фестивалів.

Івано-Франківськ. Європа плюс

Фестиваль "Карпатський простір" 4–6 травня об'єднає у своїй афіші найкращі театри з Угорщини, Білорусі, Грузії, інших країн, а також запропонує паралельні арт-програми.

Міжнародний фестиваль мистецтв "Карпатський простір" втретє пройде у Франківську. Керманич форуму — народний артист України Богдан Струтинський — цьогоріч вирішив зробити особливий акцент на театральній програмі. І під кураторством режисера Стаса Жиркова франкцівцям та гостям міста презентують 5 постановок з Угорщини, Польщі, Білорусі, Чехії, Грузії.

Одна з найочікуваніших подій — вистава "Сім'я Тотів" від знаменитого Аттіли Віднянського, українсько-угорського режисера, який навчався в Україні, а згодом був затребуваний провідними європейськими театрами.

Цікава постановка з Білорусі — "З життя комах" (режисери Дмитро Богославський та Світлана Бень). Вистава з Чехії — "Антислова" — створена на основі твору Вацлава Гавела.

"З життя комах"

Актуальна тема в основі грузинської імпрези — воєнні конфлікти у відлунні дитячих голосів — "Колискова війни" (про проект DT.UA детальніше розповів сам режисер Іраклій Гогія). В рамках "Карпатського простору" також окрема насичена програма лялькових вистав з театрів України та Європи.

Херсон, Миколаїв. Двадцять

Ювілейний, 20-й, театральний фестиваль "Мельпомена Таврії" триватиме з 17 по 26 травня у двох містах — Херсоні та Миколаєві. Очікують гостей з 12 країн, у програмі — 36 театрів та 38 вистав.

Відкриється мегафорум ексклюзивним проектом "ХЕРСОН 1918/2018", його автором є драматург Максим Курочкін. Проект реалізовано у співтворчості з Драматичним театром Штутгарта (режисер Андрій Май).

А вже подальша програма — концентрація постановок різних жанрів, форматів, стилів. Луганський український театр привезе "Лавину" драматурга Тунджера Джюдженоглу. З Чернігова завітає "Вій. Докудрама" Наталії Ворожбит та Андрія Бакірова.

Традиційно чимало вистав із Києва. Зокрема експериментальний проект театру "Актор" — "Кохані люди, які "отак от" щось говорять" від режисера Стаса Жиркова.

Театр на Подолі презентує актуальну п'єсу К.Чапека "Мати" (режисер Ігор Матіїв). А Театр драми і комедії — "Життя попереду" від режисера Дмитра Богомазова.

"Дикий театр" покаже скандального "Віталіка" та виставу "Кисень (О2)" за п'єсою Івана Вирипаєва. "Золоті Ворота" презентують одну з найкращих постановок останніх сезонів — "Тату, ти мене любив?". Фаворит столичних критиків — вистава Тамари Трунової "Саша, винеси сміття" (Молодий театр) — також знайде гідне місце у фестивальній афіші.

Ближче до закриття — "Три товариші" від київських франківців з Євгеном Нищуком у головній ролі.

Насичений і львівський блок: вистави театрального центру "Слово і голос" (Наталія Половинка), театру "Воскресіння" (Ярослав Федоришин). Львівський театр імені Лесі Українки везе в Херсон нову виставу "Боженька" (режисер Ігор Білиць).

На завершення ювілейної "Мельпомени" — великий проект з участю "Київ Модерн-Балету" Раду Поклітару. І це лише вибрані українські твори з насиченої афіші.

Київ. Пленер, інтер'єр

VI О-FEST презентує 9 та 10 червня найкращих виконавців у жанрі опери, оперети, мюзиклу — у столиці та під Києвом (Буча): на природі та в розкішному залі Національної оперети.

Міжнародний фестиваль розгорне мистецькі акції в ландшафтному парку Бучі і в приміщенні Київської національної оперети. Вже не один рік цей форум об'єднує артистів-вокалістів та диригентів з найкращих музичних театрів Європи і, власне, всього світу.

Раніше гостями О-FEST були музиканти з Австрії, Білорусі, Болгарії, Грузії, Казахстану, Китаю, Литви та інших країн. Цьогоріч теж обіцяє бути насичена програма, яка зараз формується. У рамках фестивалю учасники з різних країн демонструють майстерність виконання у жанрах опера-оперета-мюзикл.

Івано-Франківськ. Прибалти

Міжнародний фестиваль PORTO FRANKO (13–17 червня) представить вистави видатних балтійських режисерів — Еймунтаса Някрошюса та Оскараса Коршуноваса.

Уже вдруге у Франківську відбудеться фестиваль сучасного мистецтва — різні локації, різні стилі. Як повідомив DT.UA куратор театрального блоку Олексій Гнатковський, наразі погоджено дати двох значних вистав, хедлайнерів фестивалю. 15 червня — спектакль Еймунтаса Някрошюса "Книга Йова" (театр Meno Fortas, Вільнюс), 17 червня — вистава Оскараса Коршуноваса "Чайка" (театр ОКТ, Вільнюс).

Що стосується "Чайки" — окремі критики відзначають, що режисерська мова постановки доволі прозора, "вона формує вільне поле для інтерпретацій". А сам автор визначає особливості "Чайки" "як процес відкритої репетиції у присутності колег та глядачів".

А ось "Книга Йова" — вистава, в якій видатний Някрьошюс з величезною увагою ставиться до сакрального тексту, але, можливо, там трохи менше очікуваних някрьошюсоманами сценічних метафор. "Чайка" і "Книга" — безперечно, дві знакові театральні події на мапі цьогорічного фестивального літа.

Одеса. Голос класики

IV Міжнародний музичний фестиваль ODESSA CLASSICS (1–10 червня) запросив до України всесвітньо відомих музикантів. Серед них — Робі Лакатош, Штефан Владар, Даніель Хоуп.

Ініціатор і натхненник впливового міжнародного форуму — український піаніст Олексій Ботвінов — цьогоріч зробив, здається, неможливе. Він склав насичену десятиденну програму класичної музики та видатних виконавців сучасності. Серед таких — скрипаль Максим Венгеров, який входить у топ-5: найкращих скрипалів світу, він володар багатьох престижних міжнародних премій.

Максим Венгеров

Ще одна зірка одеського фестивалю — угорський скрипаль Робі Лакатош, якого називають королем циганської скрипки: він представник легендарної династії ромських музик.

Завітає до нашої Південної Пальміри видатний австрійський піаніст Штефан Владар.

Безумовно, однією з найяскравіших зірок цьогорічного проекту стане Даніель Хоуп, один із найпопулярніших скрипалів світу, що неодноразово номінувався на премію Греммі.

Варто не пропустити також концерт із участю Себастіана Кнавера — провідного німецького піаніста, володаря численних музичних нагород.

Особлива подія в рамках фесту — музичний вечір, присвячений геніальному кінорежисерові Андрію Тарковському — "Ностальгія за вічністю". Музичні події відбуватимуться в Одеській філармонії, в Одеській національній опері, а 8 червня open-air концерт на Потьомкінських сходах (музика Моцарта, Баха, Вівальді).

Львів. Містифікація

1, 2 та 3 липня в місті Лева триватиме Міжнародний театральний фестиваль "І люди, і ляльки": у програмі нові вистави Оксани Дмітрієвої (Харків) та Івана Уривського (Одеса).

Поки що програма фестивалю у процесі формування. Втім, його очільник і креатор — режисер Олексій Кравчук — підтверджує, що наразі є домовленості про показ у Львові одеської вистави "Олеся. Містифікація" (Театр ляльок, режисер Іван Уривський) та однієї з нових постановок режисерки з Харкова Оксани Дмітрієвої, яка зараз працює над "Гамлетом".

Що стосується "Містифікації" — ця постановка якраз і об'єднує на одній сцені безпосередньо людину і ляльку, таким чином ідеально ілюструючи концепцію львівського фестивалю. Причому "людиною" у виставі Уривського є лише панич із повісті О.Купріна, а "той світ", що оточує героя, на думку режисера, складається з перевертнів: зовні подоба людська, але є масивна голова ляльки-характерниці. Вистава в Одесі йде українською мовою. Постановка отримала схвальні відгуки глядачів та критиків.