Нове європейське кіно: розклад на жовтень

Відразу дві насичені програми нового польського кіно і нового німецького кіно — і у Києві, і в інших містах України.

На початку жовтня презентує свій фірмовий проект польський інститут у Києві (а також Польський інститут кіномистецтва). Це вже традиційні Дні польського кіно в Україні. Як повідомляють організатори заходу, у шести містах України — Києві, Одесі, Вінниці, Харкові, Маріуполі та Луцьку — буде представлено сім повнометражних польських фільмів, що вже здобули нагороди на престижних міжнародних фестивалях, визнання глядачів та світової кінокритики.

Польський кінотиждень презентує кінорозповідь про появу книги "Мистецтво кохання" Міхаліни Віслоцької — своєрідну історію сексуальної революції у польській версії (режисер — Марія Садовська).

Іще одна біографічна драма Днів польського кіно присвячена видатному науковцю — польці Марії Склодовській-Кюрі (режисер — Марі Ноель).

Український глядач зможе побачити фільми найрізноманітнішої жанрової палітри — романтичну комедію Міті Окорна "Планета самотніх", трилер Марціна Кошалки "Червоний павук".

У програмі також кілька кінодебютів — зокрема дебютний повнометражний художній фільм Яна П. Матушинського "Остання сім'я", який минулого року здобув гран-прі фестивалю "Молодість".

У столиці Польський кінотиждень завершиться в Культурному центрі "Кінотеатр "Київ" документальним фільмом "Піаніно" (2015) про інструмент, який став одним із символів Євромайдану. Стрічку презентує режисер Віта Марія Дриґас.

А з 12 по 18 жовтня у столиці триватиме фестиваль "Нове німецьке кіно". В програмі гучні фестивальні проекти, стрічки різних жанрів. Зокрема можна буде переглянути комедію Вольфганга Беккера "Я та Камінські". Стрічка розповідає про молодого журналіста, який сподівається на швидку смерть героїні свого нарису, аби заробити на цьому якомога більше грошей. Постановник цього проекту свого часу зняв доволі гучний фільм "Гудбай, Ленін!". Нова робота режисера також високо оцінена критиками. Є у програмі й декілька цікавих документальних проектів. Наприклад, фільм "Бойс" — розповідь про життя та творчість одного з теоретиків постмодернізму скульптора та художника — Йозефа Бойса. У програмі також фільм "Школа № 3". Це спільний проект України і Німеччини, режисери Георг Жено та Ліза Сміт. Фільм розповідає про 13 учнів школи

№ 3 містечка Миколаївка Донецької області. Їхня школа перетворилася на руїну після бомбардування міста. Українські школярі розповідають про своє відчуття тривожних подій. Водночас це не тільки історія про війну, яка калічить дитинство, а також історії про перше кохання, творчі плани.

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Серйозне питання у центрі фільму "24 тижні": давати життя хворій дитині чи не мучити ні її, ні себе? Режисерка Анна Зора Берашед намагається відповісти на таке складне запитання.

Найкращі німецькі та польські нові стрічки на екрані столичного кінотеатру "Київ".