Нове кіно: ТОП-5 українських сюжетів

Сумнозвісне запитання "А якою нині має бути українська класика на кіноекрані, щоби привабити в зали нового глядача, якому презентуватимуть класичні сюжети?" стало вже сакраментальним і певною мірою риторичним. Адже деякі з тих сюжетів втокмачували нам іще в школі, часто спотворюючи авторську специфіку українських класичних текстів, перекручуючи або нівелюючи їхню художню складову. Через це деякі тексти ми й сприймали деколи напружено, а деколи через "не хочу".

Звісно, саме від авторського погляду і від конкретного режисера й залежатиме те, як сприймуть той чи інший сюжет на основі української класики глядачі покоління поп-корн. Не виключено, що хтось із митців кинеться сторч головою у кітч, а хтось відчує у вікопомних історіях подих нового часу.

Добре, якщо хтось таки відчує.

"Наталка Полтавка"

Знаменита п'єса Івана Котляревського символізує початок розвитку українського професійного театру. Перша постановка — 1819-й, перша публікація — 1838-й. Сюжет нагадувати не обов'язково, він усім відомий з дитинства. "Наталка Полтавка" не сходить зі сцен театрів оперних і драматичних.

Зокрема, на сцені столичних франківців великий успіх у глядачів має постановка Олександра Анурова, яку музично дотепно аранжував Олег Скрипка.

Одна з найвідоміших кіноверсій "Наталки…" — фільм Родіона Єфименка, який знято рівно сорок років тому на "Укртелефільмі" (у головних ролях — Наталія Сумська, Наталія Наум, Лев Перфілов, Лесь Сердюк, Анатолій Матешко).

Нині — нова кіноверсія. Над нею працюють в Одесі. 10 липня стартували зйомки в селі Троїцькому Одеської області. Проект реалізує компанія Carrot Cake, режисерка — Лілія Солдатенко. Судячи з інформації у ЗМІ, раніше вона спеціалізувалася на жанровому дитячому кіно.

У ролі Наталки — молода вродлива актриса Владислава Глєба. У ролі Петра — молодий київський актор Артем Пльондер. У ролі Возного — відомий київський актор Олександр Ярема (нещодавно він чудово зіграв у виставі театру "Золоті ворота" "Тату, ти мене любив?"). Роль рибалки зіграє Борис Барський.

Автори фільму зазначають, що це буде "оригінальне і сучасне прочитання класики". Майбутня картина нібито передбачає "злиття епох", що, очевидно, буде помітно в особливостях костюмів і музичних ритмів.

Що ще обіцяють? "Динамічну мелодраму з елементами фентезі", про це йдеться в анонсах зі знімального майданчика. Прем'єру фільму, за попередніми даними, заплановано на весну 2019-го.

"Захар Беркут"

Початок роботи над фільмом "Захар Беркут" (режисер Ахтем Сеітаблаєв) має очікуваний медійний супровід. Цікавість до проекту, який позиціонується як історичний екшн, підігрівається тим, що в головній ролі — голлівудський актор Роберт Патрік (відомий участю в одному з "Термінаторів").

На офіційній сторінці кінопроекту у Facebook крайня (липнева) інформація стосується кіноринку на Одеському міжнародному кінофестивалі, де відбулася презентація фільму.

Ще один інформпривід пов'язаний з тим, що у фільмі грає монгольський актор Цегмід (Tserenbold Tsegmid), відомий ролями в серіалі "Марко Поло" та пригодницькій драмі "Військо Мин Бала".

У цьому проекті Цегмід постане в ролі хана Бурунди — хитрого, підступного й нещадного до супротивника монгольського воєначальника.

Що ж до вітчизняних акторів, то вони також є в українському фільмі по-голлівудськи. Наприклад Олег Волощенко в ролі Гарда — воєводи та охоронця Тугара Вовка.

Черговим знімальним майданчиком для нових епізодів "Захара Беркута" стала чудова локація — селище Тухля. До цього знімали на озері Синевир, яке вважають однією з перлин Карпатських гір.

Разом із Сеітаблаєвим над стрічкою співпрацює співрежисер Джон Вінн. Продюсери проекту з американської сторони — Джефф Райс, Раджа Коллінз, Юрій Карновський.

На думку Сеітаблаєва, "Захар Беркут" — це унікальний шанс розповісти всьому світу неймовірну героїчну історію за класичним твором Івана Франка і показати унікальну красу Карпат.

"Довбуш"

Іще наприкінці 2017-го Держкіно України уклало контракт з компанією "Пронто Фільм" щодо надання фінансової підтримки проекту "Довбуш" режисера Олеся Саніна ("Мамай", "Поводир"). Сценаристи — Василь Портяк, Максим Черниш, сам Санін. Продюсер — Максим Асадчий. Державна підтримка — 65 млн грн (загальна вартість виробництва майже 87 млн грн).

Попередньо відомо, що реліз заплановано на червень 2019-го. Нині триває підготовчий період.

Постать Олекси Довбуша — приваблива для кінематографістів. Відомому опришкові присвячено чимало легенд, пісень, переказів. До образу Довбуша зверталися режисери Іван Кавалерідзе (незавершений проект 1941-го), Віктор Іванов (автор кінохіта "За двома зайцями" зняв своє кіно про опришка ще 1959-го).

За однією з версій, роль Олекси Довбуша у фільмі Саніна зіграє харизматичний актор Сергій Стрельников, який багатьом запам'ятався образом комдива Василя Чапаєва у телефільмі "Пристрасті за Чапаєм".

"Будинок "Слово"

У липні-серпні має розпочатися знімальний період стрічки з робочою назвою "Будинок "Слово". Як відомо, режисер Тарас Томенко 2017-го презентував документальний фільм із такою ж назвою, яка зібрала чимало схвальних відгуків у ЗМІ.

До того ж цікава тема — 1920-ті роки, Харків, будинок, споруджений за проектом архітектора Михайла Дашкевича. Саме тут у різні періоди жили Микола Хвильовий, Остап Вишня, Павло Тичина, інші літератори й діячі культури. Будинок нагадує літеру "С", а в народі його називали "крематорієм", бо чимало його відомих мешканців були приречені радянською владою на страту.

Тарас Томенко отримав "Золоту дзиґу" за свій документальний проект. Зрозуміло, що основою і художнього фільму будуть історичні факти. Попередньо відомий розподіл на головні ролі, але, щоби не наврочити, дочекаємося офіційного релізу.

"Стус"

Кияни знають про початок роботи над фільмом "Птах душі" про долю Василя Стуса. Адже декораціями для різних сцен став сам Київ, який художники ретельно "повернули" в радянську епоху з її червоним кольором комуністичних гасел.

Нещодавно стало відомо, що фільм режисера Романа Бровка (сценарій Сергія Дзюби й Артемія Кірсанова) отримав остаточну назву — "Стус". У головній ролі — Дмитро Ярошенко, який надзвичайно схожий на видатного українського поета. В інших ролях — Віталій Салій, Євгенія Гладій, Катерина Вишнева. Роль В'ячеслава Чорновола зіграє Роман Ясиновський ("Кіборги").

Сценарій апелює до історії про висування поета на здобуття Нобелівської премії (згідно з документами, кандидатуру українського поета 1985-го висунув Генріх Белль). Серед локацій — Хрещатик, Ботанічний сад. За попередньою інформацією, у фільмі буде відображено період 1950–1980 років.

В одному з інтерв'ю режисер Роман Бровко зауважив: "Стус був гострою постаттю із протиріччями і протидіями. Це такий собі український міцний горішок. Звісно, це не буде бойовиком, але зрозумійте: людина вибрала собі за опонента, ні багато ні мало, Радянський Союз".

На українських екранах фільм "Стус" очікується наступного року.