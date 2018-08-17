Норовлива Юлія та інші герої. Мапа сезону

Днями у столиці стартує новий театральний сезон. DT.UA пропонує докладну мапу подій: дати відкриття, вистави-візитівки, найближчі прем'єри.

Національний театр ім.І.Франка відкриває сезон 28 серпня "Перехресними стежками" І.Франка (режисер — Д. Чирипюк, у головних ролях — П.Панчук, Т.Міхіна, О.Форманчук). Найперша прем'єра анонсується на 6 вересня — це вистава "Очищення" за п'єсою фінської авторки С. Оксанен, яка має приїхати на один із прем'єрних показів. Спочатку вона написала п'єсу, згодом виник роман на цю ж тему. Роман екранізували, фільм висували на "Оскар" від Фінляндії. Тема твору — людина у протистоянні з жорстокими жорнами історії. Режисер — Г. Гладій. Художник — В. Ковальчук. У головних ролях — П. Лазова, К. Баша-Довженко, В. Зінєвич. У планах театру також — вистава за творами Б.Шульца, "Лісова пісня" Лесі Українки, "Коріолан" В.Шекспіра.

* * *

Столичний театр "Золоті ворота" запрошує на відкриття сезону 3 вересня. Саме цього дня знакова прем'єра — "Фрекен Юлія" за п'єсою А. Стріндберга (режисер І.Уривський). Це доволі оригінальна сценічна версія, яка передбачає і метаморфозу головної героїні, і логічне зміщення певних смислових акцентів у самій п'єсі. Це також "перезавантаження популярної медійної актриси Віталіни Біблів, яка для багатьох відкриється в цій постановці як значна драматична актриса. Її партнер — талановитий Дмитро Олійник (у ролі Яна).

В новому сезоні "Золоті ворота" обіцяють нові вистави не тільки від молодих українських режисерів, а й від запрошених постановників з Європи.

* * *

Національна опера презентує в день відкриття сезону, 2 вересня, оперу С.Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм". Далі —декілька оперних родзинок з участю Л. Монастирської — "Дон Карлос" та "Манон Леско" (наприкінці вересня ця вистава спеціально відновлюється під відому співачку). Найближчим часом головна музична сцена країни розпочне роботу над операми "Богема" та "Севільський цирульник" (це вже друга половина сезону). Театр також планує велику програму із запрошеними солістами (з Європи), а також спеціальну молодіжну програму: найкращі студенти-випускники музичних вишів будуть запрошені у репертуарні вистави Національної опери.

* * *

"Дикий театр", власне, й не закривав сезону, адже активно працював у липні-серпні. І ось уже 5 та 6 вересня у Центрі Курбаса зіграють прем'єру — "ЮЛЯСАНЯ", яку визначають як "виставу про стосунки".

У вересні театр також покаже "Віталіка" в Малій опері, "Кицюню" на Сцені 6, "Гей-парад" у Малій опері, "Бути знизу" на Сцені 6. Також треба пантрувати за афішею — коли покажуть "Галку Моталко": ця вистава йде далеченько від центру, а саме на території Спортивного інтернату в районі метро "Лісова".

* * *

Візитівка Київського Національного театру російської драми ім.Лесі Українки — "У полоні пристрастей" ("Камінний господар") Лесі Українки: ця вистава М.Резніковича в репертуарі ще з 2002 року. Цією ж постановкою театр відкриває свій сезон 21 вересня. У виставі за тривалий період сценічного життя змінилися деякі виконавці, актриса ж на ролі донни Анни — єдина, це Наталя Доля.

12 жовтня в театрі — оновлена версія популярної вистави "Дерева помирають стоячи" за п'єсою А.Касона (режисер — І.Барковська, сценографія — Д. Боровського). Буквально недавно головні ролі у цій виставі блискуче грали В.Заклунна та Ю. Мажуга… Згодом новий склад головних героїв — Н. Ніжерадзе та В. Алдошин. Побажаємо їм успіху. У планах театру — "Пасажир без багажу" Ж.Ануя (режисер М.Резнікович) та "Каліка з острова Інішмаан" (реж.К.Кашліков).

* * *

7 вересня відкриває сезон столичний Театр на Подолі — звісно, в новому приміщенні на Андріївському узвозі. Вистава-відкриття — "Шестеро характерів ненаписаної комедії" Л.Піранделло (режисер В.Малахов). Одного разу на репетицію в театр вриваються шестеро безумців, ненаписаних героїв, котрі прагнуть жити на сцені, а вже від режисера залежить, чи подарувати їм шанс на сценічне буття, чи залишити безмовними. Така ось інтелектуальна інтрига.

Найближчим часом у репертуарі з'явиться експериментальна, ба навіть хуліганська сценічна версія класичного українського роману Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" в постановці В.Малахова.

У новому сезоні в театрі обіцяють вистави за творами Є.Шварца, М.Гоголя, А.Куркова.

* * *

84-й сезон Київського Національного театру оперети відкриється великим гала-концертом з участю провідних солістів театру (15 вересня). А вже 25 жовтня — багатьма очікувана прем'єра "Москалиці" за твором М.Матіос (режисерка В. Белозоренко) на новому майданчику театру — це "Сцена 77".

На початку року театр готує прем'єру рок-опери "Біла ворона" Г.Татарченка та Ю.Рибчинського у постановці М.Голенка.

* * *

7 вересня відкриває сезон Київська академічна майстерня театрального мистецтва "Сузір'я" — виставою режисера І.Славинського "Змішані почуття" за п'єсою Р. Баера. У ролях — С.Бойко, Т.Бойко, І.Щербак, В.Дмитренко. Це популярна п'єса, яку люблять актори середнього віку: історія про кохання, щасливий випадок, про несподівані подарунки долі. Ще одну виставу І. Славинського, світла йому пам'ять, можна переглянути в цьому ж театрі 22 вересня — "В барабанном переулке" за творами Б.Окуджави. Жанр визначається як "вокзальна історія у 27 картинах".

* * *

Театр "Мізантроп" пропонує 17 та 18 вересня виставу "Сліпота" (цей показ треба шукати за адресою вул.Набережно-Хрещатицька, 10-а). Вже анонс проекту попереджає, що у виставі використовується ненормативна лексика, а постановка не рекомендована особам із нестабільною нервовою системою та тим хто страждає на ніктофобію.

27 і 28 вересня — спільний проект театру "Мізантроп" та Театру на Подолі — "Орестея" з позначкою 18+. Із попередженням, що у виставі наявна естетична демонстрація оголеного тіла. Режисер і художник проекту — І.Мощицький, композитор — Д.Саратський. Вистава з'явилася майже під завісу минулого сезону, тому є нагода побачити її тим, хто ще не встиг.

* * *

У Київському академічному Молодому театрі відкриття сезону — 5 вересня (творчий вечір "Сто років Молодий"). А вже наступного дня — репертуарний хіт театру "Потрібні брехуни!" режисера С.Жиркова з О. Вертинським у головній ролі. У вересні театр запрошує на прем'єру "Homo Ferus" на основній сцені. В анонсі зазначається, що це драматична комедія на дві дії за мотивами п'єс І. Карпенка-Карого. Оскільки головна героїня на ймення Харитина, то це, очевидно, сучасна адаптація класичної п'єси "Наймичка". Нагадаємо, роль Харитини колись принесла всенародну славу геніальній М.Заньковецькій. У "Homo Ferus" задіяні студенти Київського університету театрального мистецтва імені І.Карпенка-Карого (режисер — А.Білоус). У новому сезоні на трьох сценах театру з'являться нові вистави за творами Р.Тома, В.Зуєва, О.Олеся, Марка Вовчка, А.Міллера, О.Вайлда.

* * *

На сторінці PostPlayТеатру у Facebook інформують, що їхній сезон 2018—2019 рр. відкривається прем'єрними показами вистави про жінок, чиє життя змінила війна: 8 та 9 вересня — "Жінки на війні". Анонс: "Воїтельниці, спасительниці, бойові командири та волонтери, дівчатка. Хто вони, які вони, що їх мучить? Що відбувається з країною, на алтар якої вони поклали своє здоров'я та молоді літа. Досліджуємо. Війна продовжується. 9 історій невигаданих дівчат війни…"

* * *

Театр юного глядача на Липках відкриває сезон серед літньої спеки — 18 серпня казкою "Не хочу бути собакою". У новому сезоні театр запланував декілька прем'єр, але поки що не розкриває карт, аби конкуренти не перехопили матеріал. Втім, на деяких порталах уже зазначили, що в театрі поновлять виставу "Сон літньої ночі" В.Шекспіра. Повернеться в репертуар і вистава "БОМБАТМИШАКІТ", яку поставив ще 1997-го Артур Артименьєв під назвою "Велосипед з червоними колесами". У вересні в театрі — також вистави для дорослих глядачів: "Лісова пісня", "Місто", "Наше містечко", "Дон Жуан vs "Донна Анна".

* * *

7 вересня — старт 41-го сезону Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Цього дня прем'єрна вистава — "Розлучник" за однойменною п'єсою І.Сапдару (режисер О.Лісовець, у головних ролях А.Ященко, О.Жураковська, М.Кукуюк, С.Орліченко).

Згодом театр запропонує глядачам прем'єрні постановки — "За двома зайцями" за М.Старицьким, "Розпусник" за Е.-Е.Шміттом та інші проекти.

* * *

Столичний Малий театр (на вулиці О.Гончара) відкриває сезон 14 вересня оновленою виставою "Чарівне червоне сяйво". Далі обіцяють прем'єру за п'єсою М.Фратті "Міст" — на терасі театру (режисерка М.Степанюк). А режисерка А. Огій розпочне роботу над "Тріумфальною аркою" Е.М.Ремарка. У своєму 30-му ювілейному сезоні Малий також ініціює акцію "Тиждень відчинених дверей".

* * *

Столичний Театр на Печерську: 8 та 9 вересня — відкриє сезон "Бог різанини". Жанр — комедійний соціальний мюзикл. У виставі задіяні — А.Зайцев, Ю. Першута, О.Ларіна, Д.Мартинов, В.Заєць. А популярний науково-практичний блокбастер цього театру "Світ у горіховій шкаралупі" покажуть 19 вересня: це вистава молодого режисера Д.Захоженка на основі книжки Стівена Гокінга.

* * *

Проект "Схід—Захід" зазначений на офіційному сайті театру "Актор" як вистава-відкриття сезону (9 вересня). Цей спектакль — майже ідеальний формат для "Актора", адже у виставі задіяні такі зірки як Р.Зюбіна, О.Жураковська, а також перспективні актори — В.Ажнов, О.Жила, П.Русаненко.

Вже 12 вересня — прем'єра "Сім розгніваних джентльменів" за п'єсою Д. Стерджеса (режисер О.Жила). У головних ролях — В.Кокотунов, В. Дмитрук, П.Русаненко та інші. Обіцяють "антифеміністичну" комедію, в якій у нареченого з незрозумілих причин зривається весілля, і всі гості вирушають на пошуки справедливості.

* * *

Театр "ДАХ" активно працював у серпні: "Сон Аліси", "ЦеШо". А 10 та 11 вересня театр запрошує на "Сон Аліси" режисера В.Троїцького за п'єсою КЛІМа. 21 та 22 вересня — вистава "Анна". Згодом "ДАХ" відбуде на гастролі до США з ляльково-соціальним кабаре "ЦЕШО". В анотації до проекту зазначено: "Артисти рефлексують над тим, що оточує нас щодня, але залишається непомітним. П'ятеро акторів через поєднання музики та театру досліджують, хто ми, де ми та як ми живемо. Разом із ними на сцені — їх зменшені копії, п'ять ляльок у таких самих комбінезонах та кольорових шапках…".