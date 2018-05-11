Наступники Горовиця

За підтримки Французького інституту в Україні, Польського інституту в Києві та Посольства Угорщини в Україні в Києві пройшов ХІІ Міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця.

Цього року конкурс відбувся у групах "Горовиць-Дебют" і Молодшій.

Це єдине українське музичне змагання, яке з 2004 р. є членом Європейської спілки молодіжних музичних конкурсів (EMCY) та Всесвітньої Федерації міжнародних музичних конкурсів (WFIMC), що своїм статусом прирівнюється до таких організацій, як Олімпійський комітет, ФІФА, ЮНЕСКО та ВООЗ.

Серед недавніх досягнень лауреатів попередніх конкурсів Горовиця, які вже відбулися в дорослому житті,— творчі перемоги наших земляків: Вадима Холоденка на XIV Міжнародному конкурсі Вена Клайберна, США (вперше за всю історію конкурсу українець посів перше місце й отримав Золоту медаль), Антонія Баришевського на XIV Міжнародному конкурсі піаністів імені Артура Рубінштейна, Ізраїль (перша премія, Золота медаль), Романа Лопатинського на 60-му Міжнародному конкурсі піаністів імені Ферруччо Бузоні, Італія — 2015 (третя премія, Бронзова медаль і приз глядацьких симпатій) та Дмитра Чоні на Міжнародному фортепіанному конкурсі в Лос-Анджелесі, США — 2017 (І премія) і ХХVII Міжнародному фортепіанному конкурсі в Римі, Італія — 2017 (І премія).

Для участі в нинішньому, XII конкурсі було відібрано 65 учасників у групі "Горовиць-Дебют" та 19 — у Молодшій. Цього року конкурс одержав заявки від претендентів із Австралії, Китаю, Білорусі, Молдови та України.

Членами журі стали Валерій Козлов (Україна, голова), Паола Вольпе (Італія), Марія Муравська (Польща), Валіда Расулова-Сук (США), Юстас Дваріонас (Литва), Балаж Соколаї (Угорщина).

Переможці отримали такі нагороди: в Молодшій групі І премію — 2000 доларів США, звання лауреата і Золоту медаль виборов дванадцятирічний Богдан Терлецький. II премію — 1500 доларів, звання лауреата і Срібну медаль — Анна Небаба. Третю та 1000 доларів — Айріс Шадріна, всі українці. Були нагороджені ще три дівчинки — дві українки й австралійка, які посіли з IV по VI місця: Марія-Луїза Плешакова, Софія Жолобова та Пун Рай Ю (600, 300 і 200 доларів).

У найменших у групі "Горовиць-Дебют" змагання відбувалися в чотирьох категоріях, і в кожній лауреатами виявилися 5—

6 учасників. Незаперечними лідерами стали семикласник Харківської ССМШ Андрій Холодков (клас Світлани Захарової) та другокласник київської 21-ї ДМШ Олександр Федюрко (педагог Галина Коцюба). Олександр — молодший брат Романа Федюрка, двічі лауреата попередніх конкурсів Горовиця: у групах "Горовиць-Дебют" (І премія, 2013 р.) та Молодшій (ІІ премія, 2016). У лютому нинішнього року Роман привіз у Київ із Брюсселя нову перемогу — І премію Міжнародного конкурсу юних піаністів EPTA Belgium WB.

У день церемонії нагородження відбувся заключний концерт лауреатів у Колонному залі ім. М.Лисенка з участю Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України та диригента Віталія Протасова. Були оголошені і спеціальні призи: виступи переможців у найкращих концертних залах України, Франції, Швейцарії та Швеції.

До того основні конкурсні змагання пройшли у Великому залі Будинку вчених НАН України.

Лауреати Молодшої групи отримали грошові призи завдяки VERE MUSIC FUND — фонду підтримки українських музикантів — учасників міжнародних музичних конкурсів.

А кожному переможцеві групи "Горовиць-Дебют" організатори вручили по два томи ДТК — Прелюдії та фуги Й.С.Баха ("Добре темперований клавір") британського видавництва ABRSM, найбільшого видавця, що видає книжки для музичної освіти. Ці життєво необхідні кожному піаністові твори епохи бароко вийшли під редакцією Річарда Джонса в партнерстві з Royal Schools of Music.

У заключному концерті пролунали 12 номерів. Програму організатори побудували з максимальним розмаїттям і наповнили її чудовими концертними номерами.

Відкрив і завершив музичну частину вечора переможець — львів'янин Богдан Терлецький, семикласник ССМШ ім. Соломії Крушельницької (педагог Оксана Рапіта). Першим номером зріло, тонко, виразно, по-дорослому, цікаво прозвучала Прелюдія Василя Барвінського фа-мажор.

Потім — шопенівський Ноктюрн до-мінор у глибокій, змістовній інтерпретації Пун Рай Ю. Анастасія Соловйова романтично, свіжо відчула Ноктюрн Едварда Гріга. Технічно, "клавесиновим" звуком подала слухачам ре-мінорну сонату Доменіко Скарлатті Анна Небаба.

Гостя з Білорусі Айріс Шадріна виконала ре-мажорну Прелюдію Анатолія Лядова — все тонко дослухала й донесла в зал.

Китайський талант Лі Чжесян — дуже позитивний, добродушний і юний артист, що полюбився публіці, — зіграв Етюд Шопена ор.25, № 11, відомий як Winter Wind ("Зимовий вітер"). Твір технічно складний, яскравий, містить багато контрастів. Виконав блискуче! І приз за високу техніку отримав недарма.

Марія-Луїза Плешакова показала Анданте з "Лускунчика" Чайковського—Плетньова. Виконувала старанно, продемонструвавши хорошу школу, але повне усвідомлення твору в неї ще попереду. Софія Жолобова легко пролетіла по залу "Польотом джмеля" М.Римського-Корсакова—С.Рахманінова.

Сашко Федюрко

Дві короткі різностильові п'єси зіграв чудовий Сашко Федюрко: Менует Д.Скарлатті та "Веселу дитячу польку" майже забутого німецького автора салонної музики ХІХ ст. Франца Бера.

Під завісу вечора вийшов оркестр. У його супроводі прозвучали фрагменти трьох концертів. І частину ре-мінорного Концерту Баха виконав Андрій Холодков. Звісно, гра в супроводі хорошого професійного оркестру — велика школа, неоціненний досвід. "Тримав інтригу", чудово слухав колективного партнера.

Другою з оркестром грала Еліна Серебрякова, учениця 6 класу КССМШ ім. Лисенка (педагог Ірина Баринова-Морева). Німецький романтик Фелікс Мендельсон — великий лірик, чудовий мелодист, "Моцарт ХІХ століття" (Роберт Шуман). Дівчинка — переможниця в категорії "D" — тонка, глибока натура, ІІ частину соль-мінорного Концерту грала вишукано, проникливо. А бравурний фінал прозвучав досить переможно.

Завершальним акордом конкурсу стала І частина ля-мінорного Концерту Е.Гріга у виконанні Богдана Терлецького. Грав абсолютно по-дорослому, у чудовому дуеті з оркестром, який чуйно акомпанував, звучав еталонно. Виразна каденція соліста глибоко зворушила. Зал не відпускав, хлопчик бісирував короткою Прелюдією С.Рахманінова ор. 32 №12 соль-мінор. Захоплення!

Церемонія нагородження трохи затягнулася. Понад 30 лауреатів перебували на сцені й виходили по призи впродовж півтори години. Вони навряд чи слухали спічі спонсорів, гостей та членів журі, мріючи про швидке завершення процедури та думаючи про майбутні виступи.

Зрештою, одна з дівчаток на сцені з гуркотом упала разом зі стільцем назад (сиділа в останньому ряду нагороджуваних). Бідна дитина, шок у присутніх... Може, корисно подивитися заключний концерт конкурсу юних скрипалів ім. Ієгуди Менухіна, що відбувся трьома днями раніше в Женевському Victoria Hall'е? Дві з половиною години чудової музики і суцільний позитив.