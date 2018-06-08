На Україну повертаються солісти Ла Скала і Віденської опери

Починаючи з 2012 року в Україні розгортається музичний проект "На Україну повернусь", мета якого — ближче познайомити вітчизняних слухачів із творчістю наших співвітчизників, відомих українців, які здобули гучну музичну славу за кордоном, на найкращих оперних сценах світу.

Цьогоріч таке знайомство — 23 червня, місце зустрічі — Софійська площа. Отже, під відкритим небом в історичному серці стародавнього Києва — найкращі оперні голоси, які зачаровують слухачів Ла Скала, Віденської опери, Метрополітен-опери, інших знаменитих театрів.

Серед героїв майбутнього зіркового вечора — Людмила Монастирська, Мар'ян Талаба, Зоряна Кушплер, Віталій Білий, Ольга Безсмертна. Їхні виступи супроводжуватиме Великий симфонічний оркестр Національної філармонії України. У концерті також візьме участь Національна академічна хорова капела України "Думка". Основа програми — найпопулярніші твори світової музичної класики.

Зазвичай аудиторія таких проектів — це 5—7 тисяч глядачів. І на думку його ініціатора головного режисера Національної опери України Анатолія Солов'яненка, такі музичні дійства не лише популяризують високу музичну культуру, а й долучають до неї якомога більше слухачів. "До того ж такі виконавці як Людмила Монастирська або Зоряна Кушплер, а також інші учасники проекту, мають бути почутими своїми співвітчизниками, адже в кожного з наших виконавців, учасників проекту, насичені гастрольні графіки, вони активно затребувані найпопулярнішими оперними театрами світу".

Людмила Монастирська, яка презентує українську оперну школу в Європі й США, 6 липня вийде ще й на сцену Національної опери України у виставі "Флорія Тоска". У Київському репертуарі відомої співачки й інші знакові опери, серед яких "Норма" і "Набукко".

Зоряна Кушплер з 2007 року є солісткою Віденської опери. 1998-го вона закінчила Львівську музичну академію. Стала лауреаткою багатьох міжнародних вокальних конкурсів.

Ще один учасник проекту "На Україну повернусь" — Віталій Білий. 1999-го він закінчив диригентсько-хорове відділення Одеської державної консерваторії, а за рік — вокальне відділення цієї ж консерваторії. Був солістом Одеського оперного театру. Згодом співав на сценах Метрополітен-опери, театру Ла Феніче, театру Сан Карло, Большого театру РФ. З Ла Скала у Віталія пов'язаний особливий успіх, який він мав на прославленій сцені в образі Міллера ("Луїза Міллер" Дж Верді).

Його колега Мар'ян Талаба також відомий європейським слухачам — поціновувачам оперного мистецтва. Особливий успіх супроводжував виконавця у партії Калафа в опері "Турандот".

Оперна співачка Ольга Безсмертна відома багатьом австрійцям. 2015-го вона стала першою українською співачкою, яка відкривала знаменитий Віденський бал (його проводять із 1958 року). В Австрії Безсмертна живе з 2012-го. Робота у Віденській опері для Ольги — завжди відповідальність і особлива вимогливість до себе. Безсмертна — одна з учениць уславленої Євгенії Мірошниченко.