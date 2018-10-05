На молодих композиторів чекають у Харкові

Харківський національний театр опери та балету ім. М.Лисенка оголосив конкурс молодих композиторів.

В Україні, де чимало музичних театрів зі статусом "національний", зі сцен майже не звучить українська музика. А якщо і звучить, то це буквально три-чотири партитури: "Тарас Бульба" і "Наталка Полтавка" М.Лисенка, "Запорожець за Дунаєм" С.Гулака-Артемовського та, може, коли-не-коли "Мойсей" М.Скорика або зрідка балети Є.Станковича…

І от нова ініціатива. Харківський театр запрошує долучитися молодих творців академічної сучасної музики до знакової події в музичному житті України — Конкурсу молодих композиторів "Молодіжний Музичний Хаб Схід ОПЕРА — конкурс композиторів", що проходитиме за підтримки Українського культурного фонду.

Метою проведення конкурсу організатори визначили виявлення кола талановитих молодих українських композиторів у галузі оперної та балетної музики, налагодження на сучасному високому творчому й організаційному рівні співпраці між ними й державними музично-театральними інституціями та промоція актуального українського музично-театрального продукту на національному й міжнародному рівнях. Прекрасна, шляхетна мета. Боже помагай її втілити.

Участь у конкурсі безкоштовна. Вік учасників — до 36 років.

І тур пройде 29—30 жовтня 2018 р. у форматі онлайн конференції за участі членів журі та представників театру Схід Опера. До ІІ туру будуть допущені п'ять фіналістів. Фінал відбуватиметься 26—27 листопада 2018 р. у форматі презентації автором творчої концепції (до 7 хвилин) та публічного концертного виконання Ансамблем Схід Опера на Камерній сцені ХНАТОБ (Схід ОПЕРА).

Головна премія журі (Гран-прі) 50 000 гривень; спеціальна премія від театру — 27 500 гривень.

Положення про конкурс, умови участі, терміни подання заявок, анкета учасника та інша актуальна інформація на офіційному веб-сайті конкурсу www.skhidopera-hub.com

Єдине, що бентежить, це надто малий термін, який передує конкурсу після його оголошення. Невже ініціатори, які добре знають, що таке опера і балет, уявляють, що менш ніж за місяць можливо написати партитуру опери чи балету? Навіть камерних? Дуже складне завдання. Так, в історії є кілька прикладів такого швидкого написання оперного чи балетного твору. Але для цього треба народитися Сергієм Рахманіновим, який створив одноактного "Алеко" протягом трьох тижнів. А досить коротку оперу "Паяци" Руджеро Леонкавалло писав п'ять місяців… Звичайно, якщо у молодого композитора вже є готова або майже готова партитура саме для такого маленького складу виконавців-оркестрантів, який зазначено у вимогах, то подати її на конкурс — не надто складно. Проте написати нову партитуру або переробити на новий склад оркестру — справа не швидка, кропітка. Отже, побачимо через місяць, який вигляд матиме список претендентів.