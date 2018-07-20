На Форумі видавців у Львові презентують нову книжку — "Червоний голод"

Цьогоріч знаменитий Форум запропонує гостям та учасникам свою нову візуалізацію і відтепер стане Book Forum Lviv.

Уже традиційно вересень у Львові асоціюється не тільки з відкриттям театрального сезону, а й із потужним видавничим Форумом, у якого багато програм, тематичних розгалужень, культурних заходів.

Цьогорічна фокусна тема форуму — Ринок свободи. На думку президента ГО "Форум видавців" Олександри Коваль, у рамках цієї теми говоритимуть про те, хто і як сьогодні торгує своїми уявленнями про свободу, про тиск обставин на свободу, про "ставки" в запеклій грі стосовно свободи. Звісно, також буде розмова про спекуляції навколо понять свободи, які активно задіяні у пропаганді та інформаційних війнах.

Певним чином ця тема прошиватиме і надзвичайну кількість культурних та освітніх заходів, — таких на Форумі обіцяють близько тисячі у 50-ти локаціях міста. Буде можливість не тільки ознайомитися з новинками українських та європейських видавництв, а й поспілкуватися з авторами, обговорити нагальні культурні та соціальні проблеми в рамках круглих столів, дискусійних майданчиків.

Урочисте відкриття Форуму відбудеться 19 вересня у Львівській Національній опері. На цей захід запрошено майже тисячу VIP-персон, серед яких письменники, видавці, політики, журналісти.

20 вересня у Львівській обласній філармонії пройде церемонія вручення книжкової премії "Найкраща книжка Форуму". На цей захід також запрошено близько 600 гостей, розглядаються 500 книжок від 100 видавництв. І очікується 25 переможців.

У рамках Форуму триватиме вже традиційний Міжнародний літературний фестиваль, який об'єднає 25 тис. відвідувачів різноманітних заходів. У контексті цього фестивалю працюватимуть 25 тематичних напрямів, а найцікавіші події очікуються з 20 по 23 вересня. До речі, спеціальними гостями Форуму стануть відомі американські історики Марсі Шор та Енн Епплбаум. Пані Епплбаум презентує на Форумі свою книжку про Голодомор в Україні — "Червоний голод".

З 22 по 23 вересня пройде одна з найвідвідуваніших подій Форуму у Львові — "Ніч поезії та музики non-stop". Організатори чекають на заході півтори тисячі відвідувачів.

Ще одна важлива акція, яка триватиме з 18 по 23 вересня, — Львівський бібліотечний Форум: очікуються 25 спеціальних заходів та 250 учасників.

І, безумовно, серед багатьох програмних напрямів, анонсованих Форумом, один із найбурхливіших та найпопулярніших — Львівський книжковий ярмарок у Палаці мистецтв. Цьогоріч організатори обіцяють на ярмарку понад 2 тис. книжкових новинок і 250 автограф-сесій.

Цьогоріч у Форуму є співорганізатор — Український інститут книги, який, на думку пані Коваль, покращить фінансування цього потужного проекту. Ще одна новація: Форум приєднався до всеєвропейської поетичної платформи "Версополіс", що популяризує молоду поезію та об'єднує фестивалі 13 країн Європи. У рамках платформи до Львова приїдуть автори з Італії, Данії, Хорватії, Британії.

Організатори уточнюють, що вартість квитків на Форум видавців становитиме: 50 грн. за один день та 100 грн. за п'ять днів.