На Docudays UA-2018 покажуть фільми про Параджанова та нескорений Крим

XV Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA проходитиме в Києві з 23 по 30 березня в кінотеатрах "Жовтень", "Україна" і в просторі креативної спільноти IZONE.

На Docudays UA-2018 представлено фільми з 36 країн світу. З 62 стрічок 11— українські проекти. Всього на фестивалі понад 80 учасників, з них понад 50 гостей — іноземці.

Як зазначають організатори, "цьогорічний Docudays UA розкриває тему "Рівні рівності", говорить про суспільні виклики, пов'язані з поняттям рівності. Шість кінопрограм присвячені групам людей, які найчастіше зіштовхуються з нерівністю, піддаються дискримінації в суспільстві та недостатньо репрезентовані в медіа".

Відкриває Docudays UA-2018 стрічка угорської режисерки Бернадетт Тузи-Ріттер "Жінка в полоні".

Конкурсна програма відтепер у новому форматі: в міжнародному конкурсі DOCU/СВІТ фільми змагатимуться у двох номінаціях — DOCU/ПРАВА і DOCU/ЖИТТЯ.

Уперше на Docudays UA відбудеться національний конкурс повнометражних стрічок DOCU/УКРАЇНА. А DOCU/КОРОТКО презентує короткометражні фільми від українських та іноземних авторів. Кожну конкурсну програму оцінюватиме окремий склад журі, до якого увійдуть іноземні й українські експерти та документалісти.

На думку організаторів фесту, найочікуваніші документальні прем'єри, фільми-переможці світових кінофестивалів об'єднає традиційна програма DOCU/ХІТИ. Серед гучних фільмів — номінант на премію "Оскар" "Останні люди в Алеппо" (реж. Ферас Файяд).

А серед особливих подій — показ фільму "Ex Libris: Нью-Йоркська публічна бібліотека". Це нова стрічка Фредеріка Вайзмена, який у своїх роботах досліджує життя американських інституцій.

У програмі фестивалю й фільм "Параджанов. Квиток на вічність" від режисера Гаррі Тамразяна, директора вірменської служби "Радіо Свобода".

На фестивалі також буде представлено монтажний фільм "Документи епохи" режисера Леоніда Могилевського, який об'єднав в одному творі унікальні кадри Києва, Одеси початку XX ст. та кінохроніку історії України від Першої світової війни до кінця 1920-х рр.

Цікавою буде й ретроспектива фільмів литовського документаліста і продюсера Арунаса Мателіса. Вона складається з повнометражних стрічок "Перед поверненням на Землю", "Дивовижні невдахи: Інший світ" і добірки короткого метра. Всі вони здобули визнання на фестивалях в Амстердамі, Каннах, Лейпцигу, Варшаві. Мателіс завітає на Docudays UA як член журі конкурсів DOCU/УКРАЇНА і DOCU/КОРОТКО.

Уже вдруге на фестивалі працюватиме індустріальна платформа DOCU/PRO, створена для розвитку української кіноіндустрії, налагодження зв'язків з іноземними експертами зі світу документалістики та започаткування українських кінопроектів.

У програмі фестивалю — фільми про життя в окупованому Криму: "Крим. Нескорений", "Крим. Переможців не судять", "Микола Семена. Думки під забороною", "Непохитний Балух. Вирок", "Заборонене кохання: життя ЛГБТ-спільноти в Криму" та дискусія з участю кримськотатарських активістів, зокрема звільненого політв'язня Ільмі Умерова. Захід відбудеться 25 березня о 18:00 у креативному просторі IZONE.

Документальні фільми з проекту "Рани 360°", зняті з допомогою технології віртуальної реальності, стали однією з інновацій 2017 р. Це три фільми до 10 хвилин, що розповідають історії військових, які воювали на Сході країни і зазнали тяжких поранень. Покази відбуватимуться впродовж усього фестивалю.

На майданчику правозахисної програми RIGHTS NOW! відбудуться унікальні кінопокази — зокрема документального фільму "Літопис "Чорного тюльпана" (це історія пошуковців, які добровільно взяли на себе місію шукати тіла загиблих воїнів у зоні АТО й повертати їх близьким) та серії документальних відеоісторій про шістьох українських правозахисників і правозахисниць (обидва — креативний простір IZONE).

Docudays UA стане першим в Україні фестивалем, який підготує два конкурсних фільми з тифлокоментарями (стислим закадровим описом візуальної частини фільму, що допомагає людям з вадами зору зрозуміти сюжет картини). Таким чином, люди з вадами зору зможуть переглянути фільми "Перша сотня" і The Distant Barking of Dogs. Docudays UA також проведе для українських кінорежисерів майстер-клас зі створення тифлокоментарів.

(За матеріалами прес-служби фестивалю)