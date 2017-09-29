На авансцену виходять ляльки

З 30 вересня по 4 жовтня у столиці триватиме I Київський міжнародний фестиваль театрів ляльок Puppet. Up! Організатори зазначають, що на форумі очікують відомих лялькарів із 18 країн світу з їхніми виставами для дітей та дорослих.

Новий фестиваль присвячений 90-річчю Київського академічного театру ляльок. Отже, ідея започаткувати такий фест у столиці — ще одна нагода відзначити здобутки київських лялькарів, пригадати цікаву історію самого театру.

Гасло нового фестивалю: Puppet. Up! — "Вперед, за лялькою!" Директор-художній керівник Київського академічного театру ляльок Ірина Чернікова в одному з інтерв'ю зазначає, що ця назва народжувалась у творчих муках, було оголошено навіть конкурс на найкращу назву. Врешті, зупинилися саме на Puppet. Up!

Серед фестивальних вистав, які варті уваги, — чимало цікавих назв. Зокрема, лялькарі з Ірану презентують свою версію чеховської "Дами з собачкою". Лялькарі з Аргентини — "Блакитний шарф". Митці з Німеччини — "Незвичайну подорож". А білоруський Державний театр ляльок — "Пансіон "Belvedere".

До речі, програма для дорослих у рамках нового фестивалю доволі насичена й змістовна. Шанувальників театру зацікавлять вистави відомого українського режисера Оксани Дмитрієвої та її соратниці-художника Наталії Денисової. Цей тандем презентує у столиці свій харківський проект — "Уявний хворий" за комедією Мольєра. Нещодавно режисерка й художниця поставили на київській ляльковій сцені "Любов Дона Перлімпліна" за твором Ф.Г.Лорки. І ось ще одна прем'єра від цього ж тандему — "Отак загинув Гуска" за п'єсою Миколи Куліша: ювілей видатного українського драматурга відзначаємо цьогоріч.

Варто додати, що у фестивальній афіші цікаві вистави від майстрів-лялькарів із Вірменії, Франції, Хорватії, Колумбії, Грузії, Туреччини. Церемонія нагородження переможців — 4 жовтня.