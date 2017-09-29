"Мистецький Арсенал", простір молодих 

З 28 вересня по 29 жовтня у "Мистецькому Арсеналі" — Фестиваль молодих українських художників. Програма складається з 67 мистецьких проектів.

Куратори цього фестивалю — Лізавета Герман, Марія Ланько, Катерина Філюк. Відбирали роботи на конкурсній основі. Молодим художникам запропонували порефлексувати на різні, але досить співзвучні теми — "Зникнення меж між приватним та публічним", "Розмиття топографічних кордонів", "Мінливість ідентичностей".

Як зазначають кураторки, різні художники по-різному відреагували на такі теми. "Для нас важливо було включити художні практики, які б демонстрували чи хоча б натякали на альтернативні сценарії переживання моменту невпевненості, в якому ми всі, вочевидь, перебуваємо".

А генеральний директор "Мистецького Арсеналу" Олеся Островська-Люта зазначає, що ця, фактично, молодіжна бієнале свідчить про розворот культурної політики в Україні: від суто інерційного фінансування ще радянських зразків до спроб стимулювати появу нового.

До складу журі увійшли Костянтин Акінша, Юрій Онух, Бйорн Гельдхоф, Тарас Полатайко, Михайло Рашковецький, Тетяна Тумасян, Моніка Шевчик. Фестиваль передбачає насичену освітню програму — кураторські екскурсії, відкриті лекції-дискусії, воркшопи, показ фільмів. За результатами конкурсного відбору, кураторки запросили на фестиваль 67 авторів і мистецьких колективів. Серед таких — Сергій Григорян, Олена Домбровська, Поліна Карпова, Тарас Ковач, Віталій Кохан, Олександр Кутовой, Максим Максимів, Марія Плотнікова, Олексій Радинський, Віталій Фоменко, Лілія Чавага, Крістіна Ярош та інші. Деякі проекти молодих будуть презентовані не тільки у "Мистецькому Арсеналі", а й у публічному просторі міста і на майданчиках партнерів проекту.