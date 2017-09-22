Літфест, третій раунд

З 28 вересня по 1 жовтня в Одесі відбудеться ІІІ Міжнародний літературний фестиваль. 50 авторів із 20 країн світу презентують у місті біля моря свої книжки та ідеї.

Нинішня фестивальна програма досить насичена. А сам фестиваль позиціює себе як місце тяжіння письменників-інтелектуалів, європейських мислителів. У рамках фесту діятимуть кілька напрямів, секцій. Зокрема, секція "Майбутнє Одеси" передбачає подіумні дискусії не тільки з письменниками, а й з архітекторами, а також із професійними урбаністами Європи та України. А, скажімо, панельна дискусія... запросить до розмови авторів різних країн, які географічно пов'язані з Чорним морем. Ще одна секція — художній переклад.

Ці та інші зустрічі-дискусії відбудуться в рамках українсько-німецького року мов, що починає свій розбіг саме у вересні нинішнього року. Серед запрошених авторів — відомі письменники. Зокрема такі, як Петер Штефан Юнгк, Бора Чосіч, Віктор Єрофеєв, Адам Загаєвський. Скажімо, Петер Штефан Юнгк презентує в Одесі роман про свою двоюрідну бабусю, котра, як виявилося, була не тільки відомим фотографом, а й шпигункою КДБ. Ця бабуся стала героїнею документального фільму на основі текстів письменника. У різних творах Юнгка порушуються теми ідентичності, індивідуальності. Його герої постійно в пошуках покликання, вони досліджують своє минуле та рефлексують із приводу сьогодення.

Ще один важливий гість міжнародного літературного фестивалю — Дженіфер Клемент. Це Президент Міжнародного ПЕН-клубу. Приїде також Вольф Бірман — відомий німецький поет, бард і дисидент.

Директор Міжнародного літературного фестивалю Ульріх Шрайбер відповів DT.UA на кілька запитань напередодні форуму.

— Пане Ульріх, у чому особливість Літфесту в Одесі — порівняно з іншими літературними форумами?

— Міжнародний характер фестивалю. Велика кількість авторів — понад 50 із 20 країн світу. Особливий акцент на дитячу літературу та включення тематики урбаністики в програму є його особливістю. Можна сказати про три напрями в Одеському літфесті.

— Чому уряд Німеччини активно підтримує саме цей проект? І чи існують у Німеччині інші держпрограми підтримки сучасної літератури, видавничих проектів?

— МЗС Німеччини добре ознайомлене з нашим Берлінським міжнародним літературним фестивалем і переконане в якісній та продуманій підготовці наших заходів. Можливість підтримати такі проекти в рамках програми "Східне партнерство" і привела до рішення фінансувати наш фестиваль.

У Німеччині існують різні програми підтримки сучасної літератури, але тільки програма "Східне партнерство" дозволяє таку підтримку проектів у сфері культури в Східній Європі, у тому числі і в Україні.

— Ваші особисті враження від Одеси. Чи цікавитеся сучасною українською літературою? Кого з її яскравих представників ви б виділили?

— Моє враження від Одеси? Це одне з найгарніших південно-східних міст. Із широко відомою у світі культурною традицією — особливо музичною та літературною. Місто заслуговує більшої уваги. Із представників сучасної української літератури я б виділив Сергія Жадана, Юрія Андруховича, Андрія Куркова та Оксану Забужко.

— А які з сучасних молодих письменників задають актуальні тренди в європейській культурі? Кого з них ви радили б перекласти українською мовою?

— Катаріна Хакер, Даніель Кельман, Інго Шульце, по-моєму, задають такий тон. Їх і раджу перекласти українською мовою.

— Україна отримала безвізовий режим із Європою, яка до неї прихильна. Що може і повинна зробити Україна, аби повноцінно й органічно інтегруватися в сучасний європейський культурний простір?

— Україна може організувати громадське життя відповідно до загальних прав людини та ефективно боротися з корупцією. Скасування візового режиму дуже важливе для інтеграції України в європейський культурний та світоглядний контекст.