Лінорити українського Жуля Верна

Національний художній музей України презентував виставку "Вільний світ очима Георгія Малакова". Саме до 90-річчя українського графіка представлено дві серії графічних робіт — "Бенілюкс" (1960—1961) та "Навколо Європи" (1961—1962).

Ці серії створені за мотивами подорожі художника 1959 р. до країн Бенілюксу (Бельгія, Нідерланди, Люксембург) та круїзу довкола Європи в 1961-му. Тоді Малаков відвідав Осло, Лондон, Париж, Рим, Неаполь, Помпеї, Афіни, Стамбул. Георгія Малакова називали "українським Жулем Верном".

Взагалі, багато десятиліть творчість митця вивчає й популяризує його молодший брат — відомий український краєзнавець Дмитро Малаков, що присвятив доробкові старшого брата близько 70 книг, альбомів, спогадів, статей. Багато робіт Георгія Малакова опубліковано в низці спогадів Дмитра Малакова, здебільшого присвячених періоду війни та повоєнній добі.

Художник Георгій Малаков у 1944—1949 рр. навчався в Київській художній середній школі імені Тараса Шевченка. 1949 р. вступив на графічний факультет Київського художнього інституту (нині НАОМА). Працював у галузі станкової, книжкової графіки та екслібрису, переважно в техніці лінориту. На ті часи це дуже популярна техніка — гравюри на лінолеумі.

Так, в експозиції Національного художнього музею "Вільний світ очима Георгія Малакова", крім 12-ти аркушів із музейної колекції, також експонується один лінорит і акварельна композиція з родинної збірки Малакових. А унікальні ескізи й начерки, виконані мистцем під час подорожей та оформлені у два окремих альбоми, — показані у форматі слайд-шоу.

У цих рисунках графітовим і кольоровими олівцями, аквареллю, тушшю, фломастером помітне щире захоплення автора саме графічним дизайном реклами світових брендів, модним одягом, зачісками, характерними типажами та побутовими сценами, — одне слово, бурхливий стиль 1960-х.

А вже в ліноритах побачене трансформується й переосмислюється — тому Малаков відбирає найяскравіші сюжети, стилізує їх. А також по-доброму трохи іронізує з картин того світу, який в СРСР називали "загниваючим Заходом".

Взагалі, критики відзначають, що, незважаючи на наявну в його творах прорадянську пропаганду, без якої тоді просто неможливо було видати бодай щось, твори цього художника написані у найкращих традиціях науково-фантастичного жанру.

Георгій Малаков — також один із найкращих наших книжкових графіків і перший український професійний ілюстратор наукової фантастики. Саме він оформив дебютний твір Олеся Бердника — збірку повістей "Поза часом і простором" (1957). Навіть самих письменників дивували фантастичні подробиці його зображень, і вони ставали друзями Георгія Васильовича назавжди. За своє творче життя цей художник оформив понад 130 книжок.