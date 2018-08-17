Культурне захоплення: Чому іноземці їдуть на "Київметробуд"

Останні кілька років у столиці стала модною фраза "Київ — новий Берлін". Так говорять прихильники культури рейвів (рейв — масова дискотека з виступом діджеїв та виконавців електронної музики. — Ред.), що відродилася після Революції Гідності. У Берліні рейви й техно-вечірки так міцно вшиті в культурний код міста, що Фіскальний суд прирівняв дискотеки в клубі "Бергхайн" до класичних культурних концертів та виставок, зобов'язавши заклад платити "культурний податок".

Київ же гримить на весь світ вечірками "Схема", фестивалями Brave! Factory ("Брейв Фекторі") і Strichka ("Стрічка"). Останній, наприклад, у травні ввійшов до десятки найкращих фестивалів світу. У двох найуспішніших українських електронних фестивалів один і той самий організатор —арт-центр Closer ("Клоузер"), який розміщується на території колишнього стрічкоткацького заводу на Подолі (Нижньоюрківська, 31). Перш ніж відкрити клуб, що згодом розрісся в популярний арт-центр, співвласник Closer Сергій Яценко понад 10 років їздив по найкращих світових клубах і музичних фестивалях.

— Завдяки цьому досвіду я усвідомив, що головне — не боятися робити, — каже Яценко. — Щоб стати популярним, клубу не треба перебувати в самому центрі міста, важливо лише мати хороше місце. Відвідувач має почуватися як удома. Не обов'язково заморочуватися з дизайном та ремонтом. Головне — вкласти гроші в те, що зрозуміле людям, — обладнання, звук, артисти, комфорт.

Щовихідних у Closer відбуваються вечірки із зірками електронної сцени з різних куточків світу, по буднях тут — джазові концерти, освітні лекторії та художні виставки. В арт-центрі утворилася тусовка, де всі одне одного знають якщо не особисто, то через один потиск руки. Про "Клоузер" добре відомо й за межами України, сюди приїжджає чимало зарубіжних гостей. Свій успіх Яценко пояснює так: "У Closer залишився дух, якого в багатьох місцях не знайти. Іноземці приїжджають до нас не з місць, де все класно з клубною культурою (з того ж таки Берліна), а їздять із невеликих європейських міст. Із приходом дешевих авіаперевізників що прилетіти в Берлін, що в Київ — по грошах однаково".

Іноземців вабить не тільки дешевина подорожей, а й рівень артистів, і позитивні відгуки друзів та знайомих. "Діджеї залишаються під приємним враженням від наших вечірок. Вони про це пишуть у соцмережах, розповідають одне одному особисто, і це розходиться, як по сарафанному радіо", — відзначає співвласник арт-центру. Його слова підтверджує японська журналістка Кана Міязава: "Мене давно цікавила клубна культура Києва, я чула багато хороших відгуків про "Клоузер" від друзів, діджеїв і фотографів".

Крім того, Яценко каже, що так звані музичні туристи, які катаються по світу заради вечірок і фестивалів, стежать за гастролями артистів на спеціальних сайтах. Вони помічають, що Київ часто фігурує в турах виконавців, і, природно, їм стає цікаво подивитися, що ж там таке. Наприклад, у лютому в клубі виступав Рікардо Вільялобос, і багато його шанувальників приїхали зі США, бо цей діджей не виступає в Америці з політичних причин.

Та не все так гладко, каже співвласник "Клоузера". За його словами, туристи й закордонні артисти ставляться до України з побоюванням: "Я недавно подорожував Південною Америкою і звернув увагу, що для людей, котрі не цікавляться політикою й тим, що відбувається у світі, Україна — як і раніше, країна з війною, бідністю, розрухою. Просто так багато людей сюди ще не хочуть їхати. Ми намагаємося через артистів змінювати імідж України у кращий бік".

Найпопулярніший фестиваль "Клоузера" — "Стрічка", який традиційно проходить в арт-центрі наприкінці травня, цього року увінчався абсолютним успіхом: усі 2500 квитків вартістю 890 грн було розпродано до початку заходу. Його відвідали не тільки українці, а й зарубіжні гості. Річ у тому, що популярний музичний ресурс Resident Advisor у квітні вніс фестиваль до списку найкращих у світі. Редакція пояснила свій вибір так: "Київський клуб Closer, можливо, найкраще секретне місце Європи, а щорічний фестиваль Strichka — відмінний привід познайомитися з ним ближче".

Нині арт-центр готує другий фестиваль — Brave! Factory, який відбудеться в незвичайному місці — на діючому заводі "Київметробуд". "Доки наші майстерні, цехи та інші приміщення не зайняті будівництвом метрополітену, ми приймаємо в їхніх стінах фестиваль вільної музики і мистецтва Brave! Factory", — написали працівники "Київметробуду" на офіційній сторінці у "Фейсбуку".

Організатори обіцяють 6 сцен, кожна з яких — унікальна конструкція, що відповідає різним музичним жанрам, від електроніки до джазу. Усього в програмі заявлено понад 50 артистів, половина з них — закордонні гості. Відкриє фестиваль живий концерт музикантів Hidden Orchestra, потім серед інших виступлять резиденти згаданого легендарного берлінського клубу "Бергхайн". Вишенькою на торті стане концерт епатажного травесті-репера Mykki Blanco.

Сергій Яценко каже, що з минулого року "Клоузер" залишився в теплих стосунках із працівниками заводу: "Їм подобалася команда фестивалю та наші волонтери — всі ввічливі й дружелюбні. Але з 2017 р. 80% працівників "Метробуду" потрапили під скорочення. Метро не будується, криза, керівництво мусило піти на такий відчайдушний крок. Тому тепер на майданчику ми мало когось зустрічаємо, залишилися люди з ключових позицій, яких ми знаємо з минулого року".

Захід уже привернув увагу закордонної преси. "Цього року на "Брейв" приїдуть близько двох десятків зарубіжних журналістів — на наше запрошення і з власної ініціативи, — розповідає піарниця "Клоузера" Аліса Маллен. — Це не тільки культурні й модні видання, як британські Mixmag, The Calvert Journal та італійський Vogue, а й суспільно-політичні на кшталт The Independent (Британія). Польське видання Nowamuzyka закохане у "Брейв", цього року їдуть до нас удруге, на сім днів".

Журналістка Nowamuzyka Аня П'єрзак розповідає про торішній візит: "Я ніколи не була в Україні, тому хотіла побачити країну та її столицю, про яку чула як про велике місто. Крім того, мені хотілося поїхати на фестиваль за кордон, у Польщі всі фестивалі схожі один на одного. На "Брейві" виступали чудові музиканти (наприклад, Роберт Худ, Egyptian Lover ). Була відмінна, невимушена атмосфера й гарні люди. Мені подобалося спостерігати за тим, як ця подія оживає в мене на очах, як невелика група друзів із пристрастю до музики створила фестиваль із такими фантастичними артистами й відвідувачами. Мені так сподобалося, я так полюбила Київ, і саме тому я вирішила приїхати на "Брейв" ще раз".

Київ, звісно, не новий Берлін. Але європейська столиця, яка розвивається, яка може бути і буде відома своєю активно прогресуючою молодіжною культурою.