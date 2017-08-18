На думку кураторів, це буде новий погляд на феномен легендарної поеми Івана Котляревського. Наразі святкуємо 175 років від часу першої повної публікації цього твору.

Автори вважають, що зріз саме ілюстративної складової "Енеїди" досі жодного разу не демонструвався широкому загалу.

— За останні чотири роки нашої історії особливу увагу я почав звертати на ті візуальні коди, що нас оточують, — каже Павло Гудімов (один із кураторів проекту). — "Енеїда" в її візуальному вияві — це той непересічний зразок, із яким можна працювати глибоко та якісно.

Загалом, "Проект Енеїда" позиціюється як перша виставка, котра запропонує поціновувачам Котляревського близько 200 визначних артефактів — станковий живопис і графіку, театральні афіші, ілюстрації, книжкові видання, фото- та відеоматеріали. Все це охоплює візуальні образи поеми Котляревського.

Артефакти — з приватних колекцій та 11 музеїв України. Серед 200 експонатів — твори Георгія Нарбута, Анатолія Базилевича, Мирона Левицького, Михайла Дерегуса.

Серед кураторів проекту — Павло Гудімов, Діана Клочко, Поліна Ліміна, Данило Нікітін.

У рамках "Проекту Енеїда" пройдуть різноманітні імпрези, лекції. Проект триватиме з 24 серпня по 8 жовтня 2017 р.

Нагадаємо, що "Енеїда" створена Іваном Котляревським за мотивами однойменної поеми Вергілія. Українська "Енеїда" вважається першою пам'яткою українського письменства, вона написана розмовною українською мовою.

Саме ця поема, на думку істориків, започаткувала становлення нової української літератури. Перші три частини твору видано в Санкт-Петербурзі в 1978-му — без відома автора. Повністю поема побачила світ уже після смерті автора — 1842 р.

У різні часи "Енеїда" була джерелом натхнення для багатьох художників, композиторів, театральних режисерів. Зокрема, серед найвідоміших сценічних версій "Енеїди" — вистава Сергія Данченка в Київському театрі імені Івана Франка (1986 р.). Великий успіх супроводжує й нову модерну сценічну версію "Енеїди", яку недавно показав на сцені Івано-Франківського театру імені Івана Франка режисер Ростислав Держипільський. Його вистава концентрує головні мотиви Котляревського і виходить на новий актуальний рівень осмислення класичного тексту, акцентуючи на військових випробуваннях — на темі народження та гартування української нації.