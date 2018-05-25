"Книжковий Арсенал": вихід у прямий ефір

З 30 травня по 3 червня у "Мистецькому Арсеналі" триватиме "Книжковий Арсенал-

2018". Особливість форуму — потужний телевізійний та радіо-супровід. "UA: Суспільне мовлення" практично весь період книжкової мега-імпрези оперативно інформуватиме телеглядачів і радіослухачів про найцікавіші події, найвпливовіших гостей: уперше на "Книжковому Арсеналі" працюватиме виїзна студія "Суспільного".

Цьогорічна програма "Арсеналу", як і в попередні роки, доволі насичена. Організатори анонсують участь у заходах майже 200 українських письменників, а також 100 гостей із 31 країни світу.

Кількість видавництв, які презентуватимуть свої книжки, також солідна — понад 150. Буде представлено і книжкові новинки, і дизайнерські проекти, і проекти виставкові.

Фокус-тема "Книжкового Арсеналу" 2018 — "Проект майбутнього". З приводу цього організатори зазначають: "Майбутнє — це вічна надія, ми шукаємо в ній розради від травм і страждань".

Міжнародний напрям "Книжкового Арсеналу" презентуватимуть знані експерти та фахівці з різних країн. Наприклад, Оскар Бреніф'є (Франція), який є директором Паризького інституту практичної філософії. З Литви в Україну завітає Томас Венцлова — професор слов'янських мов і літератур у Єльському університеті. Зі США — Арон Ажі, він є президентом Американської асоціації літературних перекладів. Звісно, це далеко не повний перелік іноземних гостей.

Цьогоріч будуть насиченими дитяча і музична програми. На "Арсеналі" розгорнуться спеціальні тематичні майданчики. Актуальний напрям — візуальний — особливий компонент у рамках "Книжкового Арсеналу": вже втретє оголошується конкурс на найкращий книжковий дизайн.

У рамках "Арсеналу" також насичена "Українська програма", її кураторка — Оксана Щур. Ця програма передбачає майже 200 подій, які присвячені книжковим виданням різної тематики.

Безумовно, на "Арсеналі" читачів-відвідувачів цікавитимуть саме книжкові новинки — і перекладна література, і нові українські видання. Таких чимало, жоден рейтинг максимально не охопить кількості нових видань.

За версією DT.UA, однією з найяскравіших книжкових подій "Арсеналу" може бути презентація "Антології молодої української поезії ІІІ тисячоліття" від видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА (2018). Упорядник цієї "Антології" — Мирослав Лаюк, у книжці представлено вибрані вірші понад 70 найпомітніших молодих українських поетів, чий творчий шлях розпочався саме у третьому тисячолітті. У видавництві відзначають, що на сьогодні це найповніша антологія нашої молодої поезії.

Тим часом цьогорічний "Книжковий Арсенал" передбачатиме потужний медійний супровід, завдяки "UA: Суспільне мовлення". Вперше працюватиме виїзна студія "Суспільного мовлення", а про книжкові події та про гостей форуму — оперативно на "UA: Культура", "UA: українське радіо", радіо "Культура". Як зазначають організатори, гостями телевізійних та радіо-включень стануть активні учасники "Книжкового Арсеналу" — Юрій Андрухович, Оксана Забужко, Наталія Ворожбит, Оля Гнатюк та інші знані автори.

До речі

Серед гостей цьогорічного "Арсеналу" організатори також анонсують візити багатьох знаних діячів світової літератури та книжкової індустрії. Це, зокрема, Бов Б'єрг (Німеччина, письменник), Бржетіслав Рихлік (Чехія, публіцист, режисер), Влодзімєж Сулея (Польща, історик), Георгій Коваленко (Росія, мистецтвознавець), Ґжегож Ґауден (Польща, екс-директор Польського інституту книжки), Ґюдрун Скреттінґ (Норвегія, дитяча письменниця), Дімітре Дінев (Австрія, драматург), Дмітрій Капітельман (Німеччина, письменник), Жан-Поль Ірш (Франція, видавець), Марі Дарйосек (Франція, письменниця). І, звісно, це далеко не повний список запрошених.