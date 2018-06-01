Книжкові полиці: вибрані твори на "Арсеналі"

"Книжковий Арсенал-2018" традиційно презентує книжкові новинки від різних українських видавництв. Лише вибрані твори — з арсенальських полиць — у книжковому ревю.

"Видавництво Старого Лева"

Відвідувачів чекає насичена низка заходів та книжкових прем'єр від цього видавництва. Зокрема, розмова про творчість і війну довкола книжки Бориса Єґіазаряна "Сорок джерел". Дискусія про роман "Вбивство п'яної піонерки" Сергія Оксеника. Надійка Гербіш презентує на "Арсеналі" свої нові книжки — "Пуанти для Анни" та "Мандрівки з чарівним Атласом: Гринвіч".

А відомий журналіст Андрій Цаплієнко дарує читачам свій новий роман-антиутопію "Стіна". На думку автора, це твір про розвінчування нищівних соціальних моделей минулого, які отруюють наше майбутнє.

"Саміт-Книга"

Щодня на "Книжковому Арсеналі" проходять презентації та зустрічі з письменниками, які тісно співпрацюють із цим видавництвом. Серед низки нових видань літературні критики радять звернути увагу на містичний трилер Віктора Хорунжого "Салон "Санта-Муерте". Ось лише фрагмент анотації. "Часто закохані кажуть, що заради любові вони готові на все, але частенько їхня рішучість обмежується лише словами. Але Себастьян доводить, що готовий на все, аби зробити свою кохану щасливою. Навіть якщо йому протидіятиме у добрих намірах — сама смерть…" Доволі інтригуюче.

"Фоліо"

Буквально в останні дні "Книжкового Арсеналу" це видавництво представляє надзвичайно цікаві нові видання. Зокрема, антології "Невідоме Розстріляне Відродження", "Соловецький етап", "Українська модерна проза". Упорядник антологій — Юрій Винничук. Очікує публіка і презентації книжки Бориса Херсонського "Сталіна не було", яку модеруватиме Ірина Славінська. Ще одна книжкова новинка, що варта уваги, — "Жінка війни", її автор — Анна Шила. Про це видання вже була докладна інформація

в DT.UA.

"Видавництво Анетти Антоненко"

Традиційно — низка цікавих книжок від популярного видавництва: твори Любка Дереша, Євгенії Кононенко, Зої Борисюк, інших. Серед нових видань — "Червнева злива" Тимофія Гавриліва. Це роман у новелах, який "озвучує голоси людей, котрі розповідають історії про дорослішання, дружбу, втрату гідності та пошук себе, а ще — про злочини, в'язницю, Майдан, кохання, війну". На думку видавця, книжка фіксує історію нашої країни в часовому інтервалі — понад півстоліття. І ще одна книжка від Анетти Антоненко — дослідження Вольфганга Шивельбуша "Речі і люди. Есей про споживання". Автор у своїй книжці вперше звертається до сфери економічних теорій та уявлень, виявляє зв'язки між економічною теорією та історією медицини, між біологією та алхімією.

Важлива нова книжка від цього видавництва, що вийшла

2018-го, — роман "Там, за зимою" чилійської романістки Ісабель Альєнде. Вона — одна з найвідоміших латиноамериканських письменниць. Події її роману розгортаються впродовж кількох десятиліть у Чилі, США, Гватемалі, Бразилії. "Зима в романі огортає не тільки засніжені вулиці, а душі персонажів" — такий романтичний анонс.

"Комора"

Видавництво запросило на "Книжковий Арсенал" відомих письменників — фінського автора Юркі Вайнонена та хорватську письменницю Славенку Дракуліч. Книжка Дракуліч називається "Вони б і мухи не скривдили". Авторка ставить тривожні запитання до нашої сучасності: що може перетворити цивілізовану людину на вбивцю, на ґвалтівника під час війни? Чи кожен із нас може стати злочинцем у певних запропонованих обставинах? Ці запитання авторці навіяли спостереження під час кримінального трибуналу в Гаазі, коли розглядалися воєнні злочини в колишній Югославії. Страшні факти, людські драми, невигадані сюжети — все це допомагає письменниці й журналістці розібратися у суті конфліктів, які призводять до катастроф.

А ось книжка Вайнонена — "Німий Бог" — про мандри до напівміфічної й похмурої Бретані. У таку подорож відбуває скульптор Андре, аби зрозуміти причини загадкового зникнення свого батька. Пошук таємниць минулого підштовхує героя і до переосмислення свого власного життя, до переосмислення реальності, в якій він існує.

"Клуб сімейного дозвілля"

Читачам варто звернути увагу на книжку Мікі Вікінга "Маленька книга люке. Секрети найщасливіших людей світу". Цей письменник — автор бестселера "Маленька книга хюґе", в якому теж ідеться про пошуки щастя. Сам автор — засновник Інституту дослідження щастя у Копенгагені. Як зазначається в анотації, книжка не просто про пошук щастя в якійсь окремій країні, а про можливість такого маневру — будь-де, в різних куточках земної кулі. Адже кожна країна і кожен куточок планети — це окремий оазис щастя, який має відкрити для себе людина.

"Наш формат"

Українських журналістів, очевидно, зацікавить книжка Дена Лайонса "Крах. Моя невдача в стартап-бульбашці". Автор, а він і сам журналіст, розповідає про особливості роботи у Кремнієвій долині, у світі сучасних технологій, стрімких кар'єр, фінансових успіхів. Свого часу автора "попросили" з посади оглядача одного із впливових журналів — і він поїхав у Кремнієву долину випробувати себе на посаді маркетолога. Звісно, всі працівники виявилися молодшими за нього. І з цього приводу йому є про що написати — і про ейджизм, і про бізнес, і про корпоративну етику, і про надприбутки очільників компаній. Отже, доволі захоплююча читанка.