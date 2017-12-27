Кінопрокат під час свят

DT.UA презентує ТОП-10 кінопрем'єр, які, безперечно, поліпшать новорічний настрій та бодай на декілька годин відвернуть увагу від наших поточних катаклізмів.

Співала й танцювала

"1+1= Весілля" (у прокаті з 28.12.2017). Весела святкова комедія від режисерів Олів'є Накаша та Еріка Толедано — про весільний розгардіяш, про організацію важливих святкових заходів. Герой на ймення Макс саме й займається організацією таких заходів, все у нього виходить файно, усе він контролює — офіціантів, кухарів, фотографів. Тим часом прогрес стрімко увірвався навіть в організацію весільних заходів. І герой має оперативно трансформуватись, аби відповідати викликам нового часу. Стрічка об'єднала яскраве акторське сузір'я. І, безперечно, вона стане справжнім передноворічним подарунком для закоханих, сімейних пар. Це, так би мовити, "фільм-позитив". Отже, рекомендується до перегляду — абсолютно всім.

Двоє і одна

"Свінгери" (у прокаті з 01.01.2018). Це, так би мовити, українська комедійна мелодрама. До того ж українська кіноадаптація латвійської стрічки 2016-го. Режисер — Андрейс Екіс — розповідає про любовний трикутник між жінкою і двома чоловіками. Зауважимо, що в головних ролях зірки телебачення, тусовок та театральної сцени: Оля Полякова, Даша Астаф'єва, Олексій Вертинський. Не переказуючи сюжету, натякнемо, що одна з героїнь, світська левиця, більше любить гроші, ніж чоловіка. Ще одна героїня жадає взаємності від чоловіка, якого виснажила робота в українській лікарні… Що вийде з того розгардіяшу — дізнаємось у перший день нового року. Очевидно, стрічку варто рекомендувати людям, котрі терміново хочуть змінити своє особисте життя.

Все про шоу-бізнес

"Найвеличніший шоумен" (у прокаті — з 4.01.2018). Якщо нашим шановним читачам остогиднуть усі телевізійні новорічні "вогники", в яких ротують повсякчас одні й ті ж самі обличчя шоу-бізнесу, то нова стрічка розповість про видатного американського шоумена Фінеаса Тейлора Барнума. Отже, це біографічна музична кінодрама. Її герой — великий мрійник. Що би він не робив, нічого йому не приносило радості. І ось нарешті Барнум, начхавши на всі негаразди, створює сенсаційну шоу-програму, яка нібито й стала тією цеглиною, яка збудувала згодом великий палац світового шоу-бізнесу. В головній ролі Г'ю Джекмен. Режисер — Майкл Грейсі. Рекомендується всім представникам українського шоу-бізнесу, аби знали, з кого і з чого все починалось.

Сімейна драма Ніколь Кідман

"Убивство священного оленя" (у прокаті з 28.12.17). Ця стрічка вже з'явилась на широкому екрані в рамках фестивалю Нового британського кіно. Але широкий офіційний прокат планується саме наприкінці грудня. Психологічний трилер режисера Йоргоса Лантімоса високо оцінили на Каннському кінофестивалі цьогоріч. Стрічка отримала приз за найкращий сценарій. Сам Лантімос — один із найцікавіших і найперспективніших режисерів світового кіно. У своїй історії про складну сімейну драму (батько вимушений іти на жертву, коли погіршується здоров'я його сина) режисер задіяв суперзірок світового кіно — Ніколь Кідман та Коліна Фаррелла. Цей дует, безумовно, створює серйозну психологічну напругу на екрані. У стрічки вже є багато позитивних відгуків від світових кінокритиків. Отже, "Убивство…" й рекомендується справжнім поціновувачам якісного високохудожнього режисерського кіно, а також фанатам Кідман.

Сюрприз від батька Шерлока

"Доктор Хто: Двічі у часі"

(у прокаті з 25.12.2017). Сценарист цього фільму — Стівен Моффат, один із тих, хто створив суперпопулярний серіал "Шерлок" із Бенедиктом Камбербетчем. Отож, "Доктор Хто" — теж творіння Моффата. І на українських екранах можна буде оцінити різдвяний випуск саме цього проекту, який підкорив увесь світ. Режисер британської картини — Рейчел Талалай. У головній ролі — Пітер Капальді. Важливе уточнення: в кінотеатрі "Київ" цей фільм демонструється мовою оригіналу з українськими субтитрами. Отже, рекомендується кожному, хто наполегливо вивчає англійську мову, а також любить якісні серіали.

Ведмідь атакує

"Пригоди Паддінгтона-2" (у прокаті з 18.01.2018). Велика радість для малечі, а також для всієї сім'ї. Продовження пригод чарівного ведмедика, який з'явився на екранах три роки тому й зібрав у прокаті понад 260 млн доларів. Це й стало приводом до продовження історії ведмедика. Цього разу Паддінгтон виступає у ролі детектива й вирішує знайти унікальну книгу, яку мали подарувати тітоньці Люсі. Рекомендується глядачам різних поколінь та смаків.

Краще менше, та краще

"Зменшення" (у прокаті з 11.01.2018). Ця кінокомедія режисера Александера Пейна про чоловіка та жінку, які вирішили, що їм слід зменшити власні тіла, адже в мінімалістичному варіанті буде набагато простіше й дешевше — жити. Недовго думаючи вони і йдуть на процедуру зменшення. Проте в останню мить дружина передумала, а чоловікові нічого не лишається, як стати меншим. У головній ролі — Метт Деймон. Зйомки тривали в Канаді та Америці. Рекомендується абсолютно всім, хто хоче відпочити на комедії положень та комедії характерів у новорічні свята.

Міла Куніс, різдвяні зустрічі

"Дуже погані матусі-2" (у прокаті з 28.12.2017). Америка та Китай нарешті знайшли компроміс — у жанрі новорічного комедійного фільму. Адже ці країни позначені як виробники кінокомедії від режисерів Джона Лукаса та Скотта Мура з участю Міли Куніс, Крістен Белл, Кетрін Ган. Про що це кіно? Про Різдво. Про сімейні радощі, про метушню чудових матусь, які саме на Різдво хочуть кинути виклик суспільству, поламати певні традиції, облаштувати своє яскраве свято. Супроти них виступають інші матусі, в яких своє концептуальне бачення різдвяного свята. Але так чи інакше Різдво всіх об'єднає. Рекомендується для сімейного перегляду.

Фільм про Черчилля

"Темні часи" (у прокаті з 18.01.2018). Це байопік від режисера Джо Райта про темні й тяжкі часи для Вінстона Черчилля, який очолював британський уряд і міністерство оборони в період Другої світової війни. Черчилля грає видатний актор Гері Олдмен. У ролі короля Георга — Бен Мендельсон. Стрічка отримала позитивні відгуки кінокритиків, а роль Черчилля у кар'єрі Гері Олдмена називають однією з найкращих. Йому навіть віщують "Оскара" за найкращу чоловічу роль. Рекомендується всім, хто любить кіно про політику, біографічні фільми, оскарівських фаворитів, а також високо цінує Гері Олдмена.

Дорослі ігри

"Джуманджі-2. Поклик джунглів" (у прокаті з 21.12.2017). Четверо підлітків опиняються у просторі захопливої гри Джуманджі. Попереду в них — дивовижні пригоди, зустрічі з мамбами, носорогами, ціла вервечка небезпек та головоломок. І найголовніше: аби виграти, підліткам треба перетворитись у персонажів цієї гри, стати іншими. Режисер стрічки — Джейк Кездан. Рекомендується шанувальникам фентезі та бойовиків.